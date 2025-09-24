прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Лада Арене» 24 сентября, начало — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» продолжает замыкать турнирную таблицу в Западной конференции, набрав всего 2 очка, команда пока показывает худший результат среди команд Континентальной хоккейной лиги, потерпев пять поражений подряд.

Последние матчи: Хоккеисты «Лады» в минувшем туре потерпели фиаско в матче против СКА из Санкт-Петербурга (0:3). К слову, в этой встрече тольяттинцы не смогли забить впервые в этом сезоне.

Не сыграют: В составе «Лады» не сыграет травмированный Никита Михайлов, под вопросом участие Ивана Бочарова. Дисквалифицирован Андрей Алтыбармакян.

Состояние команды: «Ладу» преследует чёрная полоса встреч, команда ранее уступила в играх против «Локомотива» (1:6), СКА (1:6) и «Торпедо» (1:5, 3:4).

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» постепенно теряет позиции в Западной конференций, за пару игр сочинцы опустились с 5 на 10 место.

Последние матчи: «Сочи» потерпел третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге, в этот раз южане потерпел крупное фиаско в матче против «Локомотива» (0:5).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Сочи» не может забросить шайбу в ворота соперников во втором матче подряд, помимо встречи с «Локо» южане уступили в игре с «Торпедо» (0:3).

Статистика для ставок

«Сочи» проиграл в третьем матче подряд

«Лада» потерпела пятое поражение подряд

«Лада» и «Сочи» — аутсайдер Западной конференции

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» букмекерами оценивается в 2.15, ничья — в 4.20, а победа «Сочи» — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В августе команды провели между собой две товарищеские встречи, в которых победу одержали хоккеисты «Лады» (3:2, 3:1). Так что ставим на победу тольяттинской команды.

Ставка: Победа «Лады» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 3 шайбы, особенно это касается игр «Лады».

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.30.