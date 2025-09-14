ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    СКА снова переиграет аутсайдера из Тольятти?

    СКА — Лада. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на СКА — «Лада»
    СКА — «Трактор». Регулярный чемпионат КХЛ 2025/2026
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Лада». Игра пройдет на «СКА Арене» 14 сентября, начало — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Лада», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2025 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    СКА

    Турнирное положение: В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги СКА занимает 7 место, в трёх матчах армейцы набрали три очка.

    Последние матчи: СКА смог одержать первую победу в сезоне, выиграв на своей арене у финалиста Кубка Гагарина — «Трактора» (5:2). В составе санкт-петербургской команды шайбы забросили Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. В стартовых играх КХЛ армейцы уступили «Шанхаю» (4:7) и «Торпедо» после овертайма (2:3).

    СКА — Лада: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: у СКА нет игроков, которые пропустят матч.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В межсезонье в СКА произошли кардинальные изменения, команду в июне возгалвил новый главный тренер Игорь Ларионов. С новым наставником питерский коллектив выиграл два товарищеских матча из пяти.

    «Лада»

    Турнирное положение: «Лада» находится в группе аутсайдеров Западной конференции. Тольяттинцы расположились на 10 строчке, заработав 2 очка, хоккеисты «Лады» в таблице опережают лишь «Спартак».

    Последние матчи: «Лада» в стартовой игре КХЛ одержала победу над «Автомобилистом» (4:3). Затем автозаводцев постигла неудача в поединке против «Торпедо» (3:4).

    Не сыграют: В составе «Лада» потери отсутствуют.

    Состояние команды: «Ладу» в летнее межсезонье возглавил Борис Миронов. В составе тольяттинской команды стоит отметить звёздного хоккеиста Мак Холлоуэлл, который в прошлом сезоне забросил 31 шайбу.

    Статистика для ставок

    • СКА прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • «Лада» входит в группу аутсайдеров Западной конференций

    • СКА выиграл у «Лады» три матча в прошлом сезоне (4:3, 3:1, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 5.32.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: СКА весь прошлый сезон не оставил шансов автозаводцам, не исключаем новой успешной игры со стороны армейцев, к тому же хоккеисты из Санкт-Петербурга забрасывали сопернику как минимум две шайбы. Наша ставка — победа СКА в два гола и более.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: В новом сезоне КХЛ матчи с участием СКА и «Лады» проходят сверхрезультативно, в среднем за игру питерцы и тольяттинцы забрасывают по 7 шайб.

    Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.85.

