СКА — Лада. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Лада». Игра пройдет на «СКА Арене» 14 сентября, начало — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Лада», коэффициенты, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги СКА занимает 7 место, в трёх матчах армейцы набрали три очка.

Последние матчи: СКА смог одержать первую победу в сезоне, выиграв на своей арене у финалиста Кубка Гагарина — «Трактора» (5:2). В составе санкт-петербургской команды шайбы забросили Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. В стартовых играх КХЛ армейцы уступили «Шанхаю» (4:7) и «Торпедо» после овертайма (2:3).

Не сыграют: у СКА нет игроков, которые пропустят матч.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В межсезонье в СКА произошли кардинальные изменения, команду в июне возгалвил новый главный тренер Игорь Ларионов. С новым наставником питерский коллектив выиграл два товарищеских матча из пяти.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» находится в группе аутсайдеров Западной конференции. Тольяттинцы расположились на 10 строчке, заработав 2 очка, хоккеисты «Лады» в таблице опережают лишь «Спартак».

Последние матчи: «Лада» в стартовой игре КХЛ одержала победу над «Автомобилистом» (4:3). Затем автозаводцев постигла неудача в поединке против «Торпедо» (3:4).

Не сыграют: В составе «Лада» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Ладу» в летнее межсезонье возглавил Борис Миронов. В составе тольяттинской команды стоит отметить звёздного хоккеиста Мак Холлоуэлл, который в прошлом сезоне забросил 31 шайбу.

Статистика для ставок

СКА прервал трёхматчевую проигрышную серию

«Лада» входит в группу аутсайдеров Западной конференций

СКА выиграл у «Лады» три матча в прошлом сезоне (4:3, 3:1, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 5.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: СКА весь прошлый сезон не оставил шансов автозаводцам, не исключаем новой успешной игры со стороны армейцев, к тому же хоккеисты из Санкт-Петербурга забрасывали сопернику как минимум две шайбы. Наша ставка — победа СКА в два гола и более.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В новом сезоне КХЛ матчи с участием СКА и «Лады» проходят сверхрезультативно, в среднем за игру питерцы и тольяттинцы забрасывают по 7 шайб.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.85.