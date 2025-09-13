Барыс — Динамо Минск. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Барыс-Арене» 13 сентября 2025 года. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: На старте регулярного сезона «Барыс» одержал две победы и заработал 4 очка, за счет которых поднялся на вторую строчку в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: В первой игре казахи дома принимали «Трактор». С финалистом последнего розыгрыша Кубка Гагарина «Барыс» сыграл в смелый атакующий хоккей, благодаря чему добился победы в овертайме (4:3).

Не менее событийной оказалась вторая встреча в Астане, куда днями ранее заявился «Амур». Уступая дальневосточным гостям в две шайбы, команда Михаила Кравца не только успешно вернулась в игру, но и изменила ход ее событий, одержав верх в серии бросков (4:3).

Не сыграют: Никита Бояркин, Тамирлан Гайтамиров, Иэн Маккошен, Иван Николишин, Роман Старченко.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Результаты «Барыса» на старте чемпионата наверняка превзошли многие ожидания. При этом в контексте команды Кравца речь идет не только о набранных баллах, но и в целом о качестве хоккея на старте.

В настоящий момент «Барыс» показывает то, чего катастрофически не хватало в минувшем сезоне, а именно — характера. В конкретном случае это не фигура речи, а текущий стиль игры казахов, сопровождаемый высокой самоотдачей каждой бригады и волевыми навыками.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Добившись одной победы в двух встречах, «Динамо» Минск, с 2 очками в турнирном резерве, оказалось на восьмом месте в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Первую игру сезона «Динамо» Минск провело на льду «Спартака». На правах гостей белорусы полностью захватили инициативу, забрав у «красно-белых» не только территорию, но и любые шансы на успех при родных трибунах (3:0).

За ярким матчем в Москве последовал выезд в Нижнекамск. В битве с «Нефтехимиком» команда Дмитрия Квартальнова выдала не менее содержательную игру на старте, но закончила ее крайне неудачно (3:4).

Не сыграют: У «Динамо» Минск нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Динамо» Минск вошло в этот сезон довольно ритмично, показывая готовность бороться в равных условиях с сильнейшими представителями Запада. Атакующий хоккей команды Квартальнова в этом убеждает.

С хорошими сочетаниями на льду, «Динамо» Минск здорово действует в чужой зоне, грамотно перемещая шайбу и эффективно завершая моменты, созданные за счет активного натиска. В обороне тем временем у белорусского коллектива видны явные проблемы с концентрацией.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в пяти личных встречах из шести последних

В четырех личных встречах из шести в Казахстане команды забивали пять голов и более

В двух последних матчах «Барыс» забивал ровно три гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.77, ничья — в 4.40, а победа «Динамо» Минск — в 1.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: На фоне последних локальных успехов и характера, который коллектив Кравца проявил накануне, шансы «Барыса» на домашнем льду не кажутся совсем уж призрачными даже с учетом силы соперника. При своих болельщиках казахи могут упереться и оказать хорошее давление на минчан.

Ставка: «Барыс» победит с форой +1 за 1.80.

Прогноз: В каждом матче — будь то встреча с топ-командой или коллективом рангом ниже — «Динамо» Минск нацелено на атакующую игру, которая предполагает большой объем остроты и высокий процент завершения. При подобном сценарии «Барыс» будет вынужден испытать свой потенциал в рамках борьбы на встречных курсах.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.