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    «Каролина» обеспечит выход в следующий раунд

    Каролина — Нью-Джерси. Ставка (к. 2.01) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 30 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нью-Джерси»
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    Андрей Свечников
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 30 Апреля 2025 года

    Каролина

  • НХЛ
    •  Каролина 02:30 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • Кубок Стэнли
    •

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: Коллектив из Роли завершил регулярку на 2-м месте в таблице Столичного дивизиона. В 82 матчах «ураганы» набрали 99 очков и на 12 пунктов отстали от 1-го «Вашингтона».

    Последние матчи: На фоне семи поражений в восьми заключительных матчах регулярного чемпионата «Каролина» уверенно вошла в плей-офф раунд, добившись двух домашних побед над «Нью-Джерси» — 4:1, 3:1.

    Каролина — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

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    Выезд в Ньюарк обернулся для команды Рода Бриндамора неудачей на старте — 2:3 ОТ, но продолжился очередным успехом в рамках серии. Так, победа со счетом 5:2 ставит «Кейнс» в максимально выгодное положение перед пятой встречей.

    Не сыграют: Йеспер Фаст.

    Состояние команды: Несмотря на осечку в третьем матче серии, «Каролина» наладила игру и вернула положение, при котором может закончить противостояние на относительно ранней стадии.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В предыдущей встрече «Харрикейнз» всецело превзошли соперника в плане атакующего содержания и реализации за счет пошагового улучшения совершенствования собственных возможностей впереди.

    Вместе с тем третья игра продемонстрировала неустойчивость «Каролины» к яростному давлению соперника. Так, оборона команды Рода Бриндамора не всегда сохраняет хладнокровие в острых ситуациях.

    «Нью-Джерси»

    Путь к плей-офф: На общем этапе чемпионата «Девилз» набрали 91 балл, с которым разместились на 3-й позиции в таблице Столичного дивизиона, на 2 очка опередив 4-й «Коламбус».

    Последние матчи: Финальный отрезок регулярного сезона «Нью-Джерси» завершил четырьмя поражениями в пяти матчах. Не менее провально «дьяволы» начали серию с «Каролиной», уступив дважды в гостях — 1:4; 1:3.

    С переездом кубкового раунда в «Пруденшал-центр» команда Шелдона Кифа получила необходимый импульс для победы в третьей встрече — 3:2 ОТ, однако днем позже «Джерси» допустил еще одну неудачу — 2:5.

    Не сыграют: Джек Хьюз, Люк Хьюз, Бренден Диллон, Джонни Ковачевич.

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    • Состояние команды: В третьем матче серии «Нью-Джерси» попытался вернуть контроль над ситуацией, однако в следующей игре вновь допустил крупный провал.

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    По ходу текущего плей-офф раунда коллектив Шелдона Кифа показал несостоятельность на фоне более классного соперника, что не в последнюю очередь обусловлено кадровыми проблемами.

    В контексте игрового содержания «Нью-Джерси» старается активно навязывать соперникам высокий темп борьбы, но качество защитных действий «Девилз» при такой манере оставляет желать лучшего.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах

    • В 6 играх из 9 последних «Нью-Джерси» пропускал не менее 4 голов

    • «Каролина» добилась 11 побед в 13 последних матчах на домашнем льду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.76, а победа «Нью-Джерси» — в 4.25.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: В трех матчах из четырех в рамках этой серии «Каролина» выиграла с разницей в 2 шайбы и более. Имея явный перевес над соперником, команда Бриндамора готовится провести столь же эффективную встречу на своей территории.

    Ставка: «Каролина» победит с форой -1 за 2.01.

    Прогноз: Не имея никаких альтернатив, «Нью-Джерси» будет вынужден наседать на ворота «Каролины», однако «Кейнс» вряд ли отдадут инициативу гостям, в результате чего встреча окажется насыщенной с точки зрения заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каролина — Нью-Джерси?

    Матч Каролина — Нью-Джерси состоится 30 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Каролина» победит с форой -1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каролина — Нью-Джерси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Каролина» победит с форой -1» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Джерси?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Нью-Джерси?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.76, а победа «Нью-Джерси» — в 4.25.

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    Каролина — Нью-Джерси: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 30.04.202502:30. «Каролина» обеспечит выход в следующий раунд
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