НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Виннипег», «Нью-Джерси» уступил «Каролине», «Монреаль» — «Вашингтону»

За океаном состоялись четыре матча плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 5:1

Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился в матче результативной передачей.

«Блюз» сравняли счет в серии с «Джетс» — 2-2. Пятый матч серии пройдет в четверг, 1 мая, и начнется в 04:30 мск.

НХЛ. Плей-офф «Сент-Луис» — «Виннипег» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Коннор — 3 (Перфетти, Самберг), 13:58 — 0:1. Нейберс — 1 (Парэйко, Фаулер), 19:37 — 1:1. Такер — 1 (Ледди, Тексье), 30:46 — 2:1. Шенн — 1 (Парэйко, Нейберс), 37:23 — 3:1. Фолк — 1 (Нейберс, Шенн), 38:54 — 4:1. Томас — 2 (Сундквист, Бучневич), 42:01 — 5:1Вратари: Биннингтон — Хеллибак (Комри, 42:01)Штраф: 24 — 36Броски: 24 (5+12+7) — 31 (12+11+8)

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 5:1

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:5

В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил Андрей Свечников, вратарь Петр Кочетков вышел на 25-й минуте и отразил 14 бросков из 15.

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 30 апреля и начнется в 2:30 мск.

НХЛ. Плей-офф «Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Голы: Свечников — 2 (Бернс, Блэйк), 0:52 — 0:1. Дж. Слэвин — 1, 9:47 — 0:2. Свечников — 3 (бол., Джарвис, Ахо), 20:42 — 0:3. Хишир — 3 (Палат, Майер), 22:45 — 1:3. Майер — 1, 27:34 — 2:3. Мартинук — 2 (Бернс), 54:14 — 2:4. Свечников — 4 (п.в., Блэйк, Ахо), 56:43 — 2:5Вратари: Маркстрем (56:24 — 56:43) — Андерсен (Кочетков, 24:19)Штраф: 16 — 14Броски: 22 (4+11+7) — 29 (8+11+10)

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:5

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5

В составе «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «+2».

У «Канадиенс» Иван Демидов сделал две результативные передачи.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 2:1, 0:4) Голы: Строум — 2 (Бовилье), 21:25 — 0:1. Слафковски — 2 (бол., Демидов, Хатсон), 30:33 — 1:1. Кофилд — 3 (бол., Хатсон, Демидов), 38:32 — 2:1. Духайм — 1 (Чикран, ван Римсдайк), 46:39 — 2:2. Манджапане — 1 (Строум, ван Римсдайк), 56:23 — 2:3. Духайм — 2 (п.в., Дауд), 57:21 — 2:4. Уилсон — 1 (п.в., Макмайкл), 59:05 — 2:5Вратари: Добеш (57:13 — 57:21, 57:36 — 59:05) — ТомпсонШтраф: 12 — 10Броски: 18 (5+4+9) — 26 (6+11+9)

«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:5

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2.

Пятый матч пройдет в ночь на 30 апреля в Лос-Анджелесе. Начало — в 05.00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) Голы: Мур — 2 (Дано), 10:35 — 0:1. Фогеле — 1 (Дано), 21:31 — 0:2. Перри — 2 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 24:11 — 1:2. Фиала — 3 (Лафферье), 27:32 — 1:3. Бушар — 3 (Драйзайтль, Макдэвид), 47:51 — 2:3. Бушар — 4 (Драйзайтль, Макдэвид), 59:31 — 3:3. Драйзайтль — 3 (бол.), 78:18 — 4:3Вратари: Пикар (57:37 — 59:31) — КемперШтраф: 6 — 6Броски: 47 (6+9+15+17) — 41 (14+14+6+7)