Салават Юлаев — Спартак. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 23 апреля 2025 года

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона уфимская команда заработала 93 очка, с которыми финишировала на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: После размашистой победы над «Спартаком» в первом матче серии — 4:1 «Салават Юлаев» устроился на три поражения, исключив любую возможность ошибки.

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Без права еще на один неудачный исход, команда Виктора Козлова одержала две важнейшие победы в овертайме: в конце прошлой недели это произошло в Уфе — 4:3 ОТ, а накануне — на льду «Мегаспорт Арены» — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Нэйтан Тодд, Глеб Кузьмин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» был одним из представителей четвертьфинального раунда, для которого серия казалась обреченной с учетом того, как складывались события накануне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее в двух предыдущих матчах команде Виктора Козлова удалось уцелеть под характерным натиском «Спартака» и зацепиться за результат даже на фоне фрагментарных трудностей.

Несмотря на то что моментами «Салават Юлаев» допускал грубые ошибки в своей зоне, а в атаке выглядел скромнее москвичей, предельная собранность и нацеленность на эффективную реализацию сыграли в пользу уфимцев.

«Спартак»

Путь к плей-офф: В активе столичного коллектива по итогам общего этапа сезона оказались 87 турнирных баллов, за счет которых «красно-белые» прописались на третьей строчке в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Четвертьфинальный этап Кубка Гагарина обернулся для «Спартака» провалом в дебюте — 1:4, после чего курс противостояния сменился в пользу москвичей на фоне трех побед.

Заполучив прочное преимущество над «Салаватом Юлаевым», команда Алексея Жамнова не распорядилась им должным образом, допустив поражение в Уфе — 3:4 ОТ, а затем и на домашней площадке — 1:2 ОТ.

Не сыграют: В составе столичной команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: Очередная встреча в рамках серии обернулась трагедией нереализованных возможностей для «Спартака», не сумевшего поставить галочку в вопросе выхода в полуфинальный раунд.

На домашнем льду «красно-белые» столкнулись с проблемой реализации, которая не в последнюю очередь возникла на фоне уверенных действий вратаря «Салавата» Семена Вязового.

Как и в прошлых встречах, «Спартак» был хорош в атакующей агрессии и с точки зрения движения в чужой зоне, однако проблема концентрации в овертайме стала во многом определяющей.

Статистика для ставок

Ни в одном домашнем матче из 8 последних «Салават Юлаев» не проигрывал в основное время

В 5 матчах из 8 в Уфе в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев» забивал не менее 4 голов

«Спартак» потерпел 3 поражения в 4-х последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.40, а победа «Спартака» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: В седьмой встрече градус ответственности и цена ошибки существенно возрастают, в результате чего соперники будут держать в голове идею о сокращении ненужных рисков, сосредоточившись на более консервативной модели игры.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.10.

Прогноз: Психологическое преимущество в настоящий момент находится на стороне уфимцев, а домашний каток может придать дополнительный импульс с учетом того, что на родной площадке команда Виктора Козлова зачастую чувствует себя комфортно.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.32.