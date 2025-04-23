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    Салават Юлаев — Спартак. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Спартак»
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    «Салават Юлаев» возвращает серию в Уфу
    В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 23 Апреля 2025 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона уфимская команда заработала 93 очка, с которыми финишировала на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: После размашистой победы над «Спартаком» в первом матче серии — 4:1 «Салават Юлаев» устроился на три поражения, исключив любую возможность ошибки.

    Салават Юлаев — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Без права еще на один неудачный исход, команда Виктора Козлова одержала две важнейшие победы в овертайме: в конце прошлой недели это произошло в Уфе — 4:3 ОТ, а накануне — на льду «Мегаспорт Арены» — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Нэйтан Тодд, Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: «Салават Юлаев» был одним из представителей четвертьфинального раунда, для которого серия казалась обреченной с учетом того, как складывались события накануне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее в двух предыдущих матчах команде Виктора Козлова удалось уцелеть под характерным натиском «Спартака» и зацепиться за результат даже на фоне фрагментарных трудностей.

    Несмотря на то что моментами «Салават Юлаев» допускал грубые ошибки в своей зоне, а в атаке выглядел скромнее москвичей, предельная собранность и нацеленность на эффективную реализацию сыграли в пользу уфимцев.

    «Спартак»

    Путь к плей-офф: В активе столичного коллектива по итогам общего этапа сезона оказались 87 турнирных баллов, за счет которых «красно-белые» прописались на третьей строчке в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Четвертьфинальный этап Кубка Гагарина обернулся для «Спартака» провалом в дебюте — 1:4, после чего курс противостояния сменился в пользу москвичей на фоне трех побед.

    Заполучив прочное преимущество над «Салаватом Юлаевым», команда Алексея Жамнова не распорядилась им должным образом, допустив поражение в Уфе — 3:4 ОТ, а затем и на домашней площадке — 1:2 ОТ.

    Не сыграют: В составе столичной команды нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Очередная встреча в рамках серии обернулась трагедией нереализованных возможностей для «Спартака», не сумевшего поставить галочку в вопросе выхода в полуфинальный раунд.

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    На домашнем льду «красно-белые» столкнулись с проблемой реализации, которая не в последнюю очередь возникла на фоне уверенных действий вратаря «Салавата» Семена Вязового.

    Как и в прошлых встречах, «Спартак» был хорош в атакующей агрессии и с точки зрения движения в чужой зоне, однако проблема концентрации в овертайме стала во многом определяющей.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном домашнем матче из 8 последних «Салават Юлаев» не проигрывал в основное время

    • В 5 матчах из 8 в Уфе в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев» забивал не менее 4 голов

    • «Спартак» потерпел 3 поражения в 4-х последних гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.40, а победа «Спартака» — в 2.69.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

    Прогноз: В седьмой встрече градус ответственности и цена ошибки существенно возрастают, в результате чего соперники будут держать в голове идею о сокращении ненужных рисков, сосредоточившись на более консервативной модели игры.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 2.10.

    Прогноз: Психологическое преимущество в настоящий момент находится на стороне уфимцев, а домашний каток может придать дополнительный импульс с учетом того, что на родной площадке команда Виктора Козлова зачастую чувствует себя комфортно.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Салават Юлаев — Спартак?

    Матч Салават Юлаев — Спартак состоится 23 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Салават Юлаев — Спартак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Спартак?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Салават Юлаев — Спартак?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.40, а победа «Спартака» — в 2.69.

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    Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 23.04.202517:00. В седьмом матче серии команды сыграют закрыто
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