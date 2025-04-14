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    «Калгари» разгромит «акул» в Канаде?

    Калгари — Сан-Хосе. Ставка (к. 1.71), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Сан-Хосе»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2025 года

    Калгари

  • НХЛ
    •  Калгари 03:00 Сан-Хосе

    Сан-Хосе

  • Сан-Хосе
    •

    «Калгари»

    Турнирное положение: Борьбу за плей-офф «Калгари» вести не прекратил, но отставание от восьмой позиции Запада три очка при одной игре в запасе.

    Последние матчи: Уже пять матчей подряд «Калгари» набирает очки, а настрой на каждый матч у хоккеистов просто запредельный.

    Калгари — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не могут играть у «Калгари» Зэри, Манта и Киркланд. Все три хоккеиста имеют проблемы с коленом.

    Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» хозяева льда должны разбираться ещё до экватора матча, если они хотят продолжить бороться за постсезон.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Руководство «Сан-Хосе» осознает провальные результаты клуба в этом сезоне, а последняя строчка в таблице западной конференции абсолютно закономерна.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах в игре «Сан-Хосе» не было никаких просветов, за которые можно было бы похвалить коллектив Уорсофовски.

    Травмированные игроки: В списке травмированных игроков у «Сан-Хосе» находятся Кутюр, Дешарне, Мухамадуллин и Ферраро.

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    Общий тонус клуба: На территории «Калгари» гостям ничего хорошего не светит, поскольку канадская команду будет рвать и метать, дабы набрать важные очки.

    Статистика для ставок

    • «Калгари» оставил за собой пять последних очных противостояний

    • «Сан-Хосе» проиграл пять последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.02, на гостей — 4.36.

    Прогноз: У хозяев льда куда больше шансов оставить этот матч за собой.

    Альтернативный прогноз: Результативного хоккея вряд ли стоит ждать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Калгари — Сан-Хосе?

    Матч Калгари — Сан-Хосе состоится 14 апреля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Калгари — Сан-Хосе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.71.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Калгари — Сан-Хосе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Калгари — Сан-Хосе?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.02, на гостей — 4.36.

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