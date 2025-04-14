В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: Борьбу за плей-офф «Калгари» вести не прекратил, но отставание от восьмой позиции Запада три очка при одной игре в запасе.

Последние матчи: Уже пять матчей подряд «Калгари» набирает очки, а настрой на каждый матч у хоккеистов просто запредельный.

Травмированные игроки: Не могут играть у «Калгари» Зэри, Манта и Киркланд. Все три хоккеиста имеют проблемы с коленом.

Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» хозяева льда должны разбираться ещё до экватора матча, если они хотят продолжить бороться за постсезон.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Руководство «Сан-Хосе» осознает провальные результаты клуба в этом сезоне, а последняя строчка в таблице западной конференции абсолютно закономерна.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах в игре «Сан-Хосе» не было никаких просветов, за которые можно было бы похвалить коллектив Уорсофовски.

Травмированные игроки: В списке травмированных игроков у «Сан-Хосе» находятся Кутюр, Дешарне, Мухамадуллин и Ферраро.

Общий тонус клуба: На территории «Калгари» гостям ничего хорошего не светит, поскольку канадская команду будет рвать и метать, дабы набрать важные очки.

Статистика для ставок

«Калгари» оставил за собой пять последних очных противостояний

«Сан-Хосе» проиграл пять последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.02, на гостей — 4.36.

Прогноз: У хозяев льда куда больше шансов оставить этот матч за собой.

Альтернативный прогноз: Результативного хоккея вряд ли стоит ждать.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.