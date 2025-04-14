Калгари
Сан-Хосе
«Калгари»
Турнирное положение: Борьбу за плей-офф «Калгари» вести не прекратил, но отставание от восьмой позиции Запада три очка при одной игре в запасе.
Последние матчи: Уже пять матчей подряд «Калгари» набирает очки, а настрой на каждый матч у хоккеистов просто запредельный.
Калгари — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не могут играть у «Калгари» Зэри, Манта и Киркланд. Все три хоккеиста имеют проблемы с коленом.
Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» хозяева льда должны разбираться ещё до экватора матча, если они хотят продолжить бороться за постсезон.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Руководство «Сан-Хосе» осознает провальные результаты клуба в этом сезоне, а последняя строчка в таблице западной конференции абсолютно закономерна.
Последние матчи: В пяти последних матчах в игре «Сан-Хосе» не было никаких просветов, за которые можно было бы похвалить коллектив Уорсофовски.
Травмированные игроки: В списке травмированных игроков у «Сан-Хосе» находятся Кутюр, Дешарне, Мухамадуллин и Ферраро.
Общий тонус клуба: На территории «Калгари» гостям ничего хорошего не светит, поскольку канадская команду будет рвать и метать, дабы набрать важные очки.
Статистика для ставок
- «Калгари» оставил за собой пять последних очных противостояний
- «Сан-Хосе» проиграл пять последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.02, на гостей — 4.36.
Прогноз: У хозяев льда куда больше шансов оставить этот матч за собой.
- 2.30Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.80Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.31Виннипег — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативного хоккея вряд ли стоит ждать.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.