Торонто
Монреаль
«Торонто»
Турнирное положение: Состояние дел в «Торонто» на хорошем уровне, а «Мэйпл Ливз» по делу забрались на вторую строчку Востока.
Последние матчи: За шесть последних матчей «Торонто» проиграл только один поединок и вообще смотрится отлично по всем фронтам.
Торонто — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: До конца сезона «Торонто» не смогут помочь Хаканпаа и Пачиоретти. Они пропустили практически всю регулярку.
Общий тонус клуба: С «Монреалем» будет тяжелая игра, несмотря на то, что никакой груз ответственности не будет давлеть ни над одной командой.
«Монреаль»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Монреалю», который в самый ответственный момент сезона смог выжать из себя максимум и забронировал восьмую строчку Востока перед скорым стартом плей-офф.
Последние матчи: После шести побед подряд «Монреаль» не справился с «Оттавой», но это не сильно расстроило Сан-Луи, поскольку рисунок игры его клуба откровенно радует глаз.
Травмированные игроки: Поклонники «Монреаля» не смогут наблюдать за игрой Даха, Хайнемана и Прайса. Также не до конца здоров Савар, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет ожесточенной, и гости приложат максимум усилий, чтобы забрать этот матч себе.
Статистика для ставок
- «Торонто» в семи последних матчах проиграл только раз
- В восьми последних очных противостояниях «Монреаль» одержал только одну победу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.82, на гостей — 3.90.
Прогноз: «Торонто» особо не напрягаясь одержит победу в матче против принципиального соперника.
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.15Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.67Чикаго — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники заработают много штрафа, поскольку никто не будет уступать друг другу в этом поединке.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.57.