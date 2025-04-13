В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Состояние дел в «Торонто» на хорошем уровне, а «Мэйпл Ливз» по делу забрались на вторую строчку Востока.

Последние матчи: За шесть последних матчей «Торонто» проиграл только один поединок и вообще смотрится отлично по всем фронтам.

Торонто — Монреаль: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.694.704.00Бонус$1500

Травмированные игроки: До конца сезона «Торонто» не смогут помочь Хаканпаа и Пачиоретти. Они пропустили практически всю регулярку.

Общий тонус клуба: С «Монреалем» будет тяжелая игра, несмотря на то, что никакой груз ответственности не будет давлеть ни над одной командой.

«Монреаль»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Монреалю», который в самый ответственный момент сезона смог выжать из себя максимум и забронировал восьмую строчку Востока перед скорым стартом плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После шести побед подряд «Монреаль» не справился с «Оттавой», но это не сильно расстроило Сан-Луи, поскольку рисунок игры его клуба откровенно радует глаз.

Травмированные игроки: Поклонники «Монреаля» не смогут наблюдать за игрой Даха, Хайнемана и Прайса. Также не до конца здоров Савар, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет ожесточенной, и гости приложат максимум усилий, чтобы забрать этот матч себе.

Статистика для ставок

«Торонто» в семи последних матчах проиграл только раз

В восьми последних очных противостояниях «Монреаль» одержал только одну победу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.82, на гостей — 3.90.

Прогноз: «Торонто» особо не напрягаясь одержит победу в матче против принципиального соперника.

Альтернативный прогноз: Соперники заработают много штрафа, поскольку никто не будет уступать друг другу в этом поединке.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.57.