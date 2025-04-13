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    «Торонто» спокойно разберется с «Монреалем»?

    Торонто — Монреаль. Ставка (к. 1.76), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Монреаль»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2025 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 02:00 Монреаль

    Монреаль

  • НХЛ
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Состояние дел в «Торонто» на хорошем уровне, а «Мэйпл Ливз» по делу забрались на вторую строчку Востока.

    Последние матчи: За шесть последних матчей «Торонто» проиграл только один поединок и вообще смотрится отлично по всем фронтам.

    Торонто — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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  • 1.694.704.00Бонус$1500
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    Травмированные игроки: До конца сезона «Торонто» не смогут помочь Хаканпаа и Пачиоретти. Они пропустили практически всю регулярку.

    Общий тонус клуба: С «Монреалем» будет тяжелая игра, несмотря на то, что никакой груз ответственности не будет давлеть ни над одной командой.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Монреалю», который в самый ответственный момент сезона смог выжать из себя максимум и забронировал восьмую строчку Востока перед скорым стартом плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После шести побед подряд «Монреаль» не справился с «Оттавой», но это не сильно расстроило Сан-Луи, поскольку рисунок игры его клуба откровенно радует глаз.

    Травмированные игроки: Поклонники «Монреаля» не смогут наблюдать за игрой Даха, Хайнемана и Прайса. Также не до конца здоров Савар, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет ожесточенной, и гости приложат максимум усилий, чтобы забрать этот матч себе.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» в семи последних матчах проиграл только раз

    • В восьми последних очных противостояниях «Монреаль» одержал только одну победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.82, на гостей — 3.90.

    Прогноз: «Торонто» особо не напрягаясь одержит победу в матче против принципиального соперника.

    Альтернативный прогноз: Соперники заработают много штрафа, поскольку никто не будет уступать друг другу в этом поединке.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.76.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.57.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Торонто — Монреаль?

    Матч Торонто — Монреаль состоится 13 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Торонто — Монреаль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Торонто — Монреаль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.76.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Монреаль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Монреаль?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.82, на гостей — 3.90.

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