В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Скоушабэнк Сэддлдом» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: В активе канадцев из Альберты 88 очков после 78 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 9-е место, на 5 пунктов отставая от первой восьмерки.

Последние матчи: В настоящее время «Калгари» чередует единичные успехи с эпизодическими неудачами, но вместе с тем старается хвататься за любой шанс с точки зрения набранных очков.

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Недавно на домашнем катке команда Райана Гуски разбила «Анахайм» — 4:1, но уступила «Вегасу» — 2:3 ОТ, а на гостевом катке взяла верх над «Сан-Хосе» — 3:2 и потерпела поражение от того же «Анахайма» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Джастин Киркланд, Энтони Манта, Коннор Зэри.

Состояние команды: Турнирная картина «Калгари» по-прежнему остается неоднозначной: команда балансирует между реальным шансом попасть в плей-офф и риском остаться за бортом Кубка.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В понимании результатов динамика «Флэймз» едва ли может считаться однозначной. Коллектив Райана Гуски способен разобраться топ-соперником, но нередко теряет очки в играх с командами поскромнее.

Одной из базовых особенностей «Калгари» остается игра при домашних трибунах, где зачастую канадцы демонстрируют характер и готовность справляться со сложными игровыми ситуациями.

«Миннесота»

Турнирное положение: По итогам 79 матчей «Миннесота» прописалась на 7-м месте в таблице Западной конференции. С 93 очками в активе, команда опережает «Сент-Луис» по дополнительным цифрам.

Последние матчи: Неделями ранее «Миннесота» дважды проиграла «Нью-Джерси» — 2:5; 2:3 Б, а также поочередно уступила «Рейнджерс» — 4:5 ОТ и «Айлендерс» — 1:3.

Серия из четырех поражений кряду была прервана днями ранее, когда на домашнем льду коллектив Джона Хайнса обыграл «Даллас» — 3:2 ОТ. В последнем матче «Минни» одержала результативную победу над «Сан-Хосе» — 8:7 ОТ.

Не сыграют: Давид Иржичек, Джейкоб Мидлтон.

Состояние команды: «Миннесота» достаточно комфортно чувствует себя с точки зрения приближающегося постсезона, сохраняя шансы на улучшение текущей турнирной позиции.

На протяжении регулярки «Уайлд» пытаются минимизировать последствия серьезных кадровых потерь, но в большинстве матчей коллективу по-прежнему не хватает привычной остроты в чужой зоне.

Нередко «Миннесота» испытывает проблемы с контролем шайбы, а в понимании результатов на дистанции демонстрирует явную нестабильность, которая лишь подтверждает тезис о шатком балансе.

Статистика для ставок

«Миннесота» не побеждает в гостях на протяжении 5 последних матчей

Только в 2-х встречах из 8 предыдущих на выезде «Миннесота» забивала больше 2 голов

В 4-х очных матчах из 5 последних на льду «Калгари» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.41, а победа «Миннесоты» — в 2.63.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: Для «Калгари» каждая нынешняя игра сравнима с финалом, поэтому на домашнем льду канадцы постараются всеми силами вцепиться с одного из соседей по таблице Запада.

Ставка: «Калгари» победит в матче за 1.98.

Прогноз: На фоне важности предстоящей встречи команды могут устроить по-настоящему событийный матч, в котором атакующая острота возьмет верх над оборонительной надежностью.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.