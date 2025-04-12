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    «Калгари» зацепится за результат на домашнем льду

    Калгари — Миннесота. Ставка (к. 1.83) и прогноз на хоккей, НХЛ, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Миннесота»
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    Майкл Баклунд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Скоушабэнк Сэддлдом» 12 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2025 года

    Калгари

  • НХЛ
    •  Калгари 05:00 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
    •

    «Калгари»

    Турнирное положение: В активе канадцев из Альберты 88 очков после 78 матчей. В таблице Западной конференции команда занимает 9-е место, на 5 пунктов отставая от первой восьмерки.

    Последние матчи: В настоящее время «Калгари» чередует единичные успехи с эпизодическими неудачами, но вместе с тем старается хвататься за любой шанс с точки зрения набранных очков.

    Калгари — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Недавно на домашнем катке команда Райана Гуски разбила «Анахайм» — 4:1, но уступила «Вегасу» — 2:3 ОТ, а на гостевом катке взяла верх над «Сан-Хосе» — 3:2 и потерпела поражение от того же «Анахайма» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Джастин Киркланд, Энтони Манта, Коннор Зэри.

    Состояние команды: Турнирная картина «Калгари» по-прежнему остается неоднозначной: команда балансирует между реальным шансом попасть в плей-офф и риском остаться за бортом Кубка.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В понимании результатов динамика «Флэймз» едва ли может считаться однозначной. Коллектив Райана Гуски способен разобраться топ-соперником, но нередко теряет очки в играх с командами поскромнее.

    Одной из базовых особенностей «Калгари» остается игра при домашних трибунах, где зачастую канадцы демонстрируют характер и готовность справляться со сложными игровыми ситуациями.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: По итогам 79 матчей «Миннесота» прописалась на 7-м месте в таблице Западной конференции. С 93 очками в активе, команда опережает «Сент-Луис» по дополнительным цифрам.

    Последние матчи: Неделями ранее «Миннесота» дважды проиграла «Нью-Джерси» — 2:5; 2:3 Б, а также поочередно уступила «Рейнджерс» — 4:5 ОТ и «Айлендерс» — 1:3.

    Серия из четырех поражений кряду была прервана днями ранее, когда на домашнем льду коллектив Джона Хайнса обыграл «Даллас» — 3:2 ОТ. В последнем матче «Минни» одержала результативную победу над «Сан-Хосе» — 8:7 ОТ.

    Не сыграют: Давид Иржичек, Джейкоб Мидлтон.

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    • Состояние команды: «Миннесота» достаточно комфортно чувствует себя с точки зрения приближающегося постсезона, сохраняя шансы на улучшение текущей турнирной позиции.

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    На протяжении регулярки «Уайлд» пытаются минимизировать последствия серьезных кадровых потерь, но в большинстве матчей коллективу по-прежнему не хватает привычной остроты в чужой зоне.

    Нередко «Миннесота» испытывает проблемы с контролем шайбы, а в понимании результатов на дистанции демонстрирует явную нестабильность, которая лишь подтверждает тезис о шатком балансе.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» не побеждает в гостях на протяжении 5 последних матчей

    • Только в 2-х встречах из 8 предыдущих на выезде «Миннесота» забивала больше 2 голов

    • В 4-х очных матчах из 5 последних на льду «Калгари» был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.41, а победа «Миннесоты» — в 2.63.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

    Прогноз: Для «Калгари» каждая нынешняя игра сравнима с финалом, поэтому на домашнем льду канадцы постараются всеми силами вцепиться с одного из соседей по таблице Запада.

    Ставка: «Калгари» победит в матче за 1.98.

    Прогноз: На фоне важности предстоящей встречи команды могут устроить по-настоящему событийный матч, в котором атакующая острота возьмет верх над оборонительной надежностью.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Калгари — Миннесота?

    Матч Калгари — Миннесота состоится 12 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Калгари — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Калгари» победит в матче.

    Какую сделать ставку на матч Калгари — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Калгари» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Калгари — Миннесота?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Калгари — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.41, а победа «Миннесоты» — в 2.63.

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    Калгари — Миннесота: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 12.04.202505:00. «Калгари» зацепится за результат на домашнем льду
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