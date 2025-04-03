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    «Северсталь» создаст проблемы «красно-белым»

    Спартак — Северсталь: Ставка (к. 4.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Северсталь»
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    Артем Загидулин — голкипер «Спартака»
    В пятом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Спартак» будет принимать «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Спартак»

    Путь к плей-офф: Команда заняла 3-е место в таблице Запада с 87-ю очками в активе. «Спартак» попал на «Северсталь» и уверенно обыгрывает соперника со счетом в серии 3:1.

    Последние матчи: В московских встречах «красно-белые» действовали уверенно, выиграв оба матча. Сначала «Спартак» победил со счетом 5:4 ОТ, а затем со счетом 4:2.

    Спартак — Северсталь: коэффициенты букмекеров

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    Уже в череповецких встречах у «красно-белых» появились проблемы. Сначала «Спартак» обыграл «Северсталь» со счетом 0:1, череповчане могли зацепиться за результат, а в 4-м матче «красно-белые» и вовсе проиграли (2:5).

    У «Спартака» пустой список травмированных.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Красно-белым» осталось победить 1 раз, чтобы пройти во второй раунд, но последний шаг, как известно, самый тяжелый. «Спартак» теоретически может растерять свою уверенность.

    Атака «Спартака» действительно мощная в нынешнем сезоне. Контратаки «красно-белых» сильно, но кажется, что «Северсталь» умеет с этим справляться.

    Непонятна ситуация и с вратарской бригадой «Спартака» в нынешнем сезоне. В 3-м матче вышел Артем Загидулин и вытащил все шайбы, а в следующей игре уже пропустил целую кучу.

    «Северсталь»

    Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате нынешнего сезона череповчане превзошли все ожидания, заняв 7-е место в таблице Запада и попав на «Спартак».

    Последние матчи: В 1-м поединке серии против «красно-белых» у «Северстали» была явная возможность победить, но команда проиграла в овертайме со счетом 4:5.

    В следующей встрече шансов было меньше (2:4), а в Череповце все было совсем по-другому. «Северсталь» пыталась доминировать и у нее иногда даже получалось это делать.

    Не сыграют: Ярослав Дыбленко и Адам Лишка из-за травм.

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    • Состояние команды: «Северсталь» находится на краю пропасти, если команда проиграет в предстоящем матче, то завершает сезон. Очевидно, что подопечные Андрея Козырева попытаются продлить серию.

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    Есть ли шансы у «Северстали» сравнять счет в серии? Честно говоря, это что-то из области фантастики, ведь «Спартак» доминирует и давит, а череповчане частенько совершают ошибки в обороне.

    К тому же, предстоящая игра между этими командами состоится в Москве, а с игрой в столице у «Северстали» проблемы. Смогут ли гости совершить небольшое чудо? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последнем матче «Северсталь» обыграла «Спартак» со счетом 5:2

    • «Спартак» не проигрывает на своей площадке на протяжении 4-х матчей подряд

    • «Спартак» 4 раза обыгрывал «Северсталь» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.30, а победа «Северстали» — в 3.40.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Спартак» не сможет продавить «Северсталь» в основное время. Команды будут выяснять отношения в овертайме.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.30.

    Прогноз: «Северсталь» играет в атакующий хоккей, команда попытается сходу обескуражить соперника.

    Ставка: «Северсталь» забросит 1-ю шайбу за 2.05.

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    Спартак — Северсталь: прогноз и ставка за 4.30, статистика, коэффициенты матча 03.04.202519:30. «Северсталь» создаст проблемы «красно-белым»
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