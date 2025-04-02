В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Калгари», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Сезон для «Юты» получился сравнимым с прошлым, и 11 строчку западной конференции однозначно можно записать клубу в актив.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Юта» выиграла только раз, а поражение от «Тампы» со счетом 0:8 команде будут помнить ещё долго.

Травмированные игроки: В списке травмированных у «Юты» Бортуццо, Ингрэм, О’Брайен и Вялимяки. Также может не сыграть Мяятя из-за травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: Хозяевам льда будет трудно против «Калгари», посколкьу сыгранность у канадского клуба на куда более приличном уровне, нежели у «Юты».

«Калгари»

Турнирное положение: Шансов у «Калгари» на плей-офф не состалось, ибо «Сент-Луис» обставил всех на финише регулярки. «Огоньки» сейчас на 10 строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Калгари» выиграл три раза, но этого оказалось недостаточно на дистанции.

Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Калгари» числятся Киркланд, Манта и Зэри.

Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гости видятся более реальными претендентами на победу, но мотивации записать на свой счет два очка у них минимум.

Статистика для ставок

«Юта» в четырех последних матчах смогла выиграть всего раз

За шесть последних поединков по сезону «Калгари» выиграл четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.46, на гостей — 3.41.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: У команд есть определенные проблемы с обороной, поэтому можно рассчитывать на результативный матч.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.41.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.