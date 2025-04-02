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    «Калгари» увезет победу из Солт-Лейк-Сити?

    Юта — Калгари. Ставка (к. 3.41), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Калгари», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •  Юта 04:00 Калгари

    Калгари

  • НХЛ
    •

    «Юта»

    Турнирное положение: Сезон для «Юты» получился сравнимым с прошлым, и 11 строчку западной конференции однозначно можно записать клубу в актив.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Юта» выиграла только раз, а поражение от «Тампы» со счетом 0:8 команде будут помнить ещё долго.

    Юта — Калгари: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В списке травмированных у «Юты» Бортуццо, Ингрэм, О’Брайен и Вялимяки. Также может не сыграть Мяятя из-за травмы верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Хозяевам льда будет трудно против «Калгари», посколкьу сыгранность у канадского клуба на куда более приличном уровне, нежели у «Юты».

    «Калгари»

    Турнирное положение: Шансов у «Калгари» на плей-офф не состалось, ибо «Сент-Луис» обставил всех на финише регулярки. «Огоньки» сейчас на 10 строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Калгари» выиграл три раза, но этого оказалось недостаточно на дистанции.

    Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Калгари» числятся Киркланд, Манта и Зэри.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гости видятся более реальными претендентами на победу, но мотивации записать на свой счет два очка у них минимум.

    Статистика для ставок

    • «Юта» в четырех последних матчах смогла выиграть всего раз

    • За шесть последних поединков по сезону «Калгари» выиграл четыре раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.46, на гостей — 3.41.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: У команд есть определенные проблемы с обороной, поэтому можно рассчитывать на результативный матч.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.41.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.

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    Юта — Калгари: прогноз и ставка за 3.41, статистика, коэффициенты матча 02.04.202504:00. «Калгари» увезет победу из Солт-Лейк-Сити?
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