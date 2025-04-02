Юта
Калгари
«Юта»
Турнирное положение: Сезон для «Юты» получился сравнимым с прошлым, и 11 строчку западной конференции однозначно можно записать клубу в актив.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Юта» выиграла только раз, а поражение от «Тампы» со счетом 0:8 команде будут помнить ещё долго.
Юта — Калгари: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В списке травмированных у «Юты» Бортуццо, Ингрэм, О’Брайен и Вялимяки. Также может не сыграть Мяятя из-за травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: Хозяевам льда будет трудно против «Калгари», посколкьу сыгранность у канадского клуба на куда более приличном уровне, нежели у «Юты».
«Калгари»
Турнирное положение: Шансов у «Калгари» на плей-офф не состалось, ибо «Сент-Луис» обставил всех на финише регулярки. «Огоньки» сейчас на 10 строчке Запада.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Калгари» выиграл три раза, но этого оказалось недостаточно на дистанции.
Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Калгари» числятся Киркланд, Манта и Зэри.
Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гости видятся более реальными претендентами на победу, но мотивации записать на свой счет два очка у них минимум.
Статистика для ставок
- «Юта» в четырех последних матчах смогла выиграть всего раз
- За шесть последних поединков по сезону «Калгари» выиграл четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.46, на гостей — 3.41.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех в предстоящем поединке.
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.88Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: У команд есть определенные проблемы с обороной, поэтому можно рассчитывать на результативный матч.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.41.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.