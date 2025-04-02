В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Невероятный спурт «Сент-Луиса» на финише регулярки определил последнего участника предстоящего плей-офф, поскольку сзади коллектив из Миссури уже никто не догонит.

Последние матчи: Уже девять матчей «Сент-Луис» не проигрывает, а настроение у коллектива Монтгомери исключительно победное.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Сент-Луиса» по-прежнему не сможет рассчитывать на Тори Круга и Колтона Парайко.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Детройта» великолепная победная серия «Сент-Луиса» вполне может завершиться, поскольку «красным крыльям» также нужны очки.

«Детройт»

Турнирное положение: Шансы «Детройта» на попадание в плей-офф ещё окончательно не потеряны, но с 11 строчки Востока туда забраться будет неимоверно тяжело.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В шести последних матчах «Детройт» смог победить всего лишь два раза, что не очень весомая заявка для попадания в плей-офф.

Травмированные игроки: Не помогут в этом поединке «Детройту» Копп, Густафссон, Мазур и Мразек. Будет тяжело, но у гостей есть шансы победить.

Общий тонус клуба: Встреча с «блюзменами» будет тяжелой, поскольку остановить таких «музыкантов» будет неимоверно сложно.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» не проигрывает девять матчей кряду

Два последних очных противостояния в Миссури остались за «Детройтом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.36, на гостей — 3.22.

Прогноз: «Сент-Луис» намного мощнее своего соперника по большинству позиций

Альтернативный прогноз: У гостей откровенные дыры в обороне, поэтому никто не удивится, если матч получится результативным.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.