Сент-Луис
Детройт
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Невероятный спурт «Сент-Луиса» на финише регулярки определил последнего участника предстоящего плей-офф, поскольку сзади коллектив из Миссури уже никто не догонит.
Последние матчи: Уже девять матчей «Сент-Луис» не проигрывает, а настроение у коллектива Монтгомери исключительно победное.
Сент-Луис — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Сент-Луиса» по-прежнему не сможет рассчитывать на Тори Круга и Колтона Парайко.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Детройта» великолепная победная серия «Сент-Луиса» вполне может завершиться, поскольку «красным крыльям» также нужны очки.
«Детройт»
Турнирное положение: Шансы «Детройта» на попадание в плей-офф ещё окончательно не потеряны, но с 11 строчки Востока туда забраться будет неимоверно тяжело.
Последние матчи: В шести последних матчах «Детройт» смог победить всего лишь два раза, что не очень весомая заявка для попадания в плей-офф.
Травмированные игроки: Не помогут в этом поединке «Детройту» Копп, Густафссон, Мазур и Мразек. Будет тяжело, но у гостей есть шансы победить.
Общий тонус клуба: Встреча с «блюзменами» будет тяжелой, поскольку остановить таких «музыкантов» будет неимоверно сложно.
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» не проигрывает девять матчей кряду
- Два последних очных противостояния в Миссури остались за «Детройтом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.36, на гостей — 3.22.
Прогноз: «Сент-Луис» намного мощнее своего соперника по большинству позиций
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.88Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: У гостей откровенные дыры в обороне, поэтому никто не удивится, если матч получится результативным.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.