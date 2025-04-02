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    «Сент-Луис» продлит победную серию?

    Сент-Луис — Детройт. Ставка (к. 2.04), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Детройт»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Невероятный спурт «Сент-Луиса» на финише регулярки определил последнего участника предстоящего плей-офф, поскольку сзади коллектив из Миссури уже никто не догонит.

    Последние матчи: Уже девять матчей «Сент-Луис» не проигрывает, а настроение у коллектива Монтгомери исключительно победное.

    Сент-Луис — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Сент-Луиса» по-прежнему не сможет рассчитывать на Тори Круга и Колтона Парайко.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Детройта» великолепная победная серия «Сент-Луиса» вполне может завершиться, поскольку «красным крыльям» также нужны очки.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Шансы «Детройта» на попадание в плей-офф ещё окончательно не потеряны, но с 11 строчки Востока туда забраться будет неимоверно тяжело.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В шести последних матчах «Детройт» смог победить всего лишь два раза, что не очень весомая заявка для попадания в плей-офф.

    Травмированные игроки: Не помогут в этом поединке «Детройту» Копп, Густафссон, Мазур и Мразек. Будет тяжело, но у гостей есть шансы победить.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «блюзменами» будет тяжелой, поскольку остановить таких «музыкантов» будет неимоверно сложно.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» не проигрывает девять матчей кряду

    • Два последних очных противостояния в Миссури остались за «Детройтом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.36, на гостей — 3.22.

    Прогноз: «Сент-Луис» намного мощнее своего соперника по большинству позиций

    Альтернативный прогноз: У гостей откровенные дыры в обороне, поэтому никто не удивится, если матч получится результативным.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.

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    Сент-Луис — Детройт: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 02.04.202503:00. «Сент-Луис» продлит победную серию?
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