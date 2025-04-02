В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «UBS Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Похоже, шансы «Нью-Йорк Айлендерс» на плей-офф растаяли окончателньо, поскольку «островитяне» уже на 12 месте восточной конференции.

Последние матчи: За пять последних матчей «Нью-Йорк Айлендерс» не смог победить ни разу, а с такими показателями вход в плей-офф противопоказан.

Травмированные игроки: У «Нью-Йорк Айлендерс» в предстоящей игре не сможет принять участие только голкипер Семен Варламов.

Общий тонус клуба: В поединке против ажурной «Тампы» вполне можно устроиться на шестое поражение подряд.

«Тампа»

Турнирное положение: Кучеров и его «Тампа» показывают просто волшебную игру, а клуб поднялся уже на четвертую строчку Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Гениальный российский нападающий «Тампы» вышел на первое место в списке бомбардиров сезона и успокаиваться на этом не собирается.

Травмированные игроки: Травмированных игроков у «Тампы» нет, поэтому Купер сможет рассчитывать на всех сильнейших.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что «Айлендерс» сможет оказать достойное сопротивление, но уверенности в таком развитии событий нет

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл пять последних матчей по сезону

«Тампа» выиграла три последних матча по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.21, на ничью — 4.41, на гостей — 2.03.

Прогноз: Гости смогут добыть победу в этом непростом матче.

Альтернативный прогноз: Будет упорный матч, поэтому никто не удивится, если в этом поединке случится овертайм.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.03.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.