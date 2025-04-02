Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Похоже, шансы «Нью-Йорк Айлендерс» на плей-офф растаяли окончателньо, поскольку «островитяне» уже на 12 месте восточной конференции.
Последние матчи: За пять последних матчей «Нью-Йорк Айлендерс» не смог победить ни разу, а с такими показателями вход в плей-офф противопоказан.
Нью-Йорк Айлендерс — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Нью-Йорк Айлендерс» в предстоящей игре не сможет принять участие только голкипер Семен Варламов.
Общий тонус клуба: В поединке против ажурной «Тампы» вполне можно устроиться на шестое поражение подряд.
«Тампа»
Турнирное положение: Кучеров и его «Тампа» показывают просто волшебную игру, а клуб поднялся уже на четвертую строчку Востока.
Последние матчи: Гениальный российский нападающий «Тампы» вышел на первое место в списке бомбардиров сезона и успокаиваться на этом не собирается.
Травмированные игроки: Травмированных игроков у «Тампы» нет, поэтому Купер сможет рассчитывать на всех сильнейших.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что «Айлендерс» сможет оказать достойное сопротивление, но уверенности в таком развитии событий нет
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл пять последних матчей по сезону
- «Тампа» выиграла три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.21, на ничью — 4.41, на гостей — 2.03.
Прогноз: Гости смогут добыть победу в этом непростом матче.
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.88Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет упорный матч, поэтому никто не удивится, если в этом поединке случится овертайм.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.03.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.