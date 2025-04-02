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    «Нью-Йорк Айлендерс» прервет проигрышную серию?

    Нью-Йорк Айлендерс — Тампа. Ставка (к. 2.03), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «UBS Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:30 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Похоже, шансы «Нью-Йорк Айлендерс» на плей-офф растаяли окончателньо, поскольку «островитяне» уже на 12 месте восточной конференции.

    Последние матчи: За пять последних матчей «Нью-Йорк Айлендерс» не смог победить ни разу, а с такими показателями вход в плей-офф противопоказан.

    Нью-Йорк Айлендерс — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У «Нью-Йорк Айлендерс» в предстоящей игре не сможет принять участие только голкипер Семен Варламов.

    Общий тонус клуба: В поединке против ажурной «Тампы» вполне можно устроиться на шестое поражение подряд.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Кучеров и его «Тампа» показывают просто волшебную игру, а клуб поднялся уже на четвертую строчку Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Гениальный российский нападающий «Тампы» вышел на первое место в списке бомбардиров сезона и успокаиваться на этом не собирается.

    Травмированные игроки: Травмированных игроков у «Тампы» нет, поэтому Купер сможет рассчитывать на всех сильнейших.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что «Айлендерс» сможет оказать достойное сопротивление, но уверенности в таком развитии событий нет

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл пять последних матчей по сезону

    • «Тампа» выиграла три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.21, на ничью — 4.41, на гостей — 2.03.

    Прогноз: Гости смогут добыть победу в этом непростом матче.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный матч, поэтому никто не удивится, если в этом поединке случится овертайм.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.03.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.

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    Нью-Йорк Айлендерс — Тампа: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 02.04.202502:30. «Нью-Йорк Айлендерс» прервет проигрышную серию?
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