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    «Оттава» даст бой «дьяволам»?

    «Нью-Джерси» — «Оттава». Ставка (к. 2.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Оттава»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «оттава». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Стабильности в результатах «Нью-Джерси» не хватает, но при этом коллектив Кифа продолжает располагаться в шестерке сильнейших на Востоке.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Нью-Джерси» удалось выиграть всего раз, который пришелся на гостевой поединке против «Коламбуса».

    Травмированные игроки: Сейчас за «Нью-Джерси» не могут играть Хьюз, Хэмилтон и Зигенталер. Определенные проблемы со здоровьем имеются у Лазаря и Палата.

    Общий тонус клуба: Поединок против «Оттавы» имеет стратегическое значение для коллектива из Ньюарка, поскольку расстояние между клубами в таблице всего три очка.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Отличная игра и заслуженные победы позволили «Оттаве» забраться на седьмую позицию восточной коференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После задорного победного отрезка «Оттава» немного сбавила обороты и проиграла два последних поединка.

    Травмированные игроки: В списке травмированных «Оттавы» числятся Казинс и Дженсен. Также есть вопросы по здоровью Хамоника.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Джерси» гости окажут должное сопротивление, поскольку они полны желания догнать «дьяволов» в турнирной таблице Востока.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» выиграл два последних матча из трех

    • В четырех последних выездных матчах «Оттава» одержала три победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.15, на гостей — 2.72.

    Прогноз: «Оттава» даст бой «дьяволам» в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, в котором вполне может случиться дополнительная пятиминутка.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Нью-Джерси» — «Оттава»: прогноз и ставка за 2.72, статистика, коэффициенты матча 23.03.202502:00. «Оттава» даст бой «дьяволам»?
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