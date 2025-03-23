В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «оттава». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Оттава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Стабильности в результатах «Нью-Джерси» не хватает, но при этом коллектив Кифа продолжает располагаться в шестерке сильнейших на Востоке.

Последние матчи: В трех последних поединках «Нью-Джерси» удалось выиграть всего раз, который пришелся на гостевой поединке против «Коламбуса».

Травмированные игроки: Сейчас за «Нью-Джерси» не могут играть Хьюз, Хэмилтон и Зигенталер. Определенные проблемы со здоровьем имеются у Лазаря и Палата.

Общий тонус клуба: Поединок против «Оттавы» имеет стратегическое значение для коллектива из Ньюарка, поскольку расстояние между клубами в таблице всего три очка.

«Оттава»

Турнирное положение: Отличная игра и заслуженные победы позволили «Оттаве» забраться на седьмую позицию восточной коференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После задорного победного отрезка «Оттава» немного сбавила обороты и проиграла два последних поединка.

Травмированные игроки: В списке травмированных «Оттавы» числятся Казинс и Дженсен. Также есть вопросы по здоровью Хамоника.

Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Джерси» гости окажут должное сопротивление, поскольку они полны желания догнать «дьяволов» в турнирной таблице Востока.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» выиграл два последних матча из трех

В четырех последних выездных матчах «Оттава» одержала три победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.15, на гостей — 2.72.

Прогноз: «Оттава» даст бой «дьяволам» в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, в котором вполне может случиться дополнительная пятиминутка.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.