«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Стабильности в результатах «Нью-Джерси» не хватает, но при этом коллектив Кифа продолжает располагаться в шестерке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: В трех последних поединках «Нью-Джерси» удалось выиграть всего раз, который пришелся на гостевой поединке против «Коламбуса».
Травмированные игроки: Сейчас за «Нью-Джерси» не могут играть Хьюз, Хэмилтон и Зигенталер. Определенные проблемы со здоровьем имеются у Лазаря и Палата.
Общий тонус клуба: Поединок против «Оттавы» имеет стратегическое значение для коллектива из Ньюарка, поскольку расстояние между клубами в таблице всего три очка.
«Оттава»
Турнирное положение: Отличная игра и заслуженные победы позволили «Оттаве» забраться на седьмую позицию восточной коференции.
Последние матчи: После задорного победного отрезка «Оттава» немного сбавила обороты и проиграла два последних поединка.
Травмированные игроки: В списке травмированных «Оттавы» числятся Казинс и Дженсен. Также есть вопросы по здоровью Хамоника.
Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Джерси» гости окажут должное сопротивление, поскольку они полны желания догнать «дьяволов» в турнирной таблице Востока.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» выиграл два последних матча из трех
- В четырех последних выездных матчах «Оттава» одержала три победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.15, на гостей — 2.72.
Прогноз: «Оттава» даст бой «дьяволам» в этом поединке.
- 2.00Торпедо — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.95Вашингтон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- 1.85Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, в котором вполне может случиться дополнительная пятиминутка.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.72.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.