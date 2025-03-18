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    «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада

    «Трактор» — СКА: прогноз на хоккей, КХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — СКА
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    «Трактор» разгромил «Северсталь» — 5:1
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Трактор» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Марта 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: В 66 матчах «Трактор» заработал 92 очка, с которыми упрочился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции. На 5 турнирных пунктов челябинцы опережают 2-й «Салават Юлаев».

    Последние матчи: Неделями ранее «Трактор» выдал серию из 4 побед, включая 3 разгрома, череда которых началась на домашнем катке, где лидер Востока уничтожил «Барыс» — 8:0 и «Северсталь» — 5:1.

    Трактор — СКА: коэффициенты букмекеров

    На выезде команда Бенуа Гру разбила «Ладу» — 6:0, после чего потерпела крупное поражение на льду «Ак Барса» — 2:6. Вернуться на победную тропу «Трактору» удалось на площадке «Авангарда» — 5:4.

    Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: За несколько туров до завершения регулярного чемпионата «Трактор» забетонировал позицию лидера Восточной конференции, в то время как шансы на Кубок Континента не такие радужные.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако даже ввиду отсутствия рабочих способов догнать «Локомотив» команда Бенуа Гру проводит выдающийся сезон. В настоящее время челябинцы являются одними из основных претендентов на финал Кубка Гагарина.

    На протяжении сезона «Трактор» демонстрирует агрессивный и результативный хоккей. За счет интенсивности впереди челябинцы создают серьезное давление и эффективно распоряжаются возможностью контролировать ход матчей.

    СКА

    Турнирное положение: В 65 матчах СКА заработал 79 очков, с которыми поднялся на 6-е место в таблице Западной конференции. На 3 турнирных балла команда отстает от клубов из первой пятерки.

    Последние матчи: В настоящее время СКА проводит беспроигрышный цикл, который начался с победы в выездном дерби с ЦСКА — 3:2 ОТ. Таким образом, петербуржцы прервали серию из 4-х поражений кряду.

    Закрепить временный успех команде Романа Ротенберга удалось путем победы над «Металлургом» Мг — 4:2, за игрой с которым последовал уверенный матч против минского «Динамо» — 3:1. В последней встрече СКА на классе разобрался с «Сочи» — 2:0.

    Не сыграют: Евгений Кузнецов.

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    • Состояние команды: Регулярка звездных петербуржцев едва ли соответствует ожиданиям, возложенным в начале сезона. В настоящее время СКА ведет борьбу за место в четверке Запада и демонстрирует неоднозначные результаты.

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    Команда Романа Ротенберга обладает мощнейшим атакующим потенциалом и нередко умело им распоряжается. СКА поставил на поток генерацию моментов, нагружая соперников бросками в створ и неплохо распоряжаясь этими шансами.

    Однако на фоне разрывной атаки проблемой СКА остается оборона. На своей половине площадки петербуржцы нередко допускают грубые ошибки, которые приводят не только к пропущенным шайбам, но и к потере концентрации в остатке встречи.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» одержал 5 побед в 6 последних матчах

    • В 4-х встречах из 5 последних «Трактор» забивал не менее 5 голов

    • СКА никому не проигрывает на протяжении 4-х матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.13, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.98.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: За несколько матчей до начала плей-офф «Трактор» набрал боевой тонус, за счет которого на домашнем катке сумеет справиться со СКА при всех его последних локальных успехах.

    Ставка: «Трактор» победит за 2.13.

    Прогноз: Держа во внимании атакующий потенциал СКА, команда Бенуа Гру постарается добиться максимальной эффективности в контексте игры на своей половине площадки.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 2.07.

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