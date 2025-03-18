В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Трактор» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: В 66 матчах «Трактор» заработал 92 очка, с которыми упрочился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции. На 5 турнирных пунктов челябинцы опережают 2-й «Салават Юлаев».

Последние матчи: Неделями ранее «Трактор» выдал серию из 4 побед, включая 3 разгрома, череда которых началась на домашнем катке, где лидер Востока уничтожил «Барыс» — 8:0 и «Северсталь» — 5:1.

На выезде команда Бенуа Гру разбила «Ладу» — 6:0, после чего потерпела крупное поражение на льду «Ак Барса» — 2:6. Вернуться на победную тропу «Трактору» удалось на площадке «Авангарда» — 5:4.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: За несколько туров до завершения регулярного чемпионата «Трактор» забетонировал позицию лидера Восточной конференции, в то время как шансы на Кубок Континента не такие радужные.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако даже ввиду отсутствия рабочих способов догнать «Локомотив» команда Бенуа Гру проводит выдающийся сезон. В настоящее время челябинцы являются одними из основных претендентов на финал Кубка Гагарина.

На протяжении сезона «Трактор» демонстрирует агрессивный и результативный хоккей. За счет интенсивности впереди челябинцы создают серьезное давление и эффективно распоряжаются возможностью контролировать ход матчей.

СКА

Турнирное положение: В 65 матчах СКА заработал 79 очков, с которыми поднялся на 6-е место в таблице Западной конференции. На 3 турнирных балла команда отстает от клубов из первой пятерки.

Последние матчи: В настоящее время СКА проводит беспроигрышный цикл, который начался с победы в выездном дерби с ЦСКА — 3:2 ОТ. Таким образом, петербуржцы прервали серию из 4-х поражений кряду.

Закрепить временный успех команде Романа Ротенберга удалось путем победы над «Металлургом» Мг — 4:2, за игрой с которым последовал уверенный матч против минского «Динамо» — 3:1. В последней встрече СКА на классе разобрался с «Сочи» — 2:0.

Не сыграют: Евгений Кузнецов.

Состояние команды: Регулярка звездных петербуржцев едва ли соответствует ожиданиям, возложенным в начале сезона. В настоящее время СКА ведет борьбу за место в четверке Запада и демонстрирует неоднозначные результаты.

Команда Романа Ротенберга обладает мощнейшим атакующим потенциалом и нередко умело им распоряжается. СКА поставил на поток генерацию моментов, нагружая соперников бросками в створ и неплохо распоряжаясь этими шансами.

Однако на фоне разрывной атаки проблемой СКА остается оборона. На своей половине площадки петербуржцы нередко допускают грубые ошибки, которые приводят не только к пропущенным шайбам, но и к потере концентрации в остатке встречи.

Статистика для ставок

«Трактор» одержал 5 побед в 6 последних матчах

В 4-х встречах из 5 последних «Трактор» забивал не менее 5 голов

СКА никому не проигрывает на протяжении 4-х матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.13, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: За несколько матчей до начала плей-офф «Трактор» набрал боевой тонус, за счет которого на домашнем катке сумеет справиться со СКА при всех его последних локальных успехах.

Ставка: «Трактор» победит за 2.13.

Прогноз: Держа во внимании атакующий потенциал СКА, команда Бенуа Гру постарается добиться максимальной эффективности в контексте игры на своей половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 2.07.