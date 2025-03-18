Коламбус
Нью-Джерси
«Коламбус»
Турнирное положение: Травмы замучили «Коламбус» до той степени, что симпатичный клуб Эвасона выпал из проходной восьмерки на Востоке.
Последние матчи: Проблемы у «Коламбуса» серьезные, поскольку он не просто проиграл три последних матча по сезону: два крайних поединка так и вовсе закончились с общим счетом 0:8.
Коламбус — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не могут сыграть за «Коламбус» в предстоящем поединке Мерзликин, Кристиансен, Лабанк, Гудбрансон, Монахан и Силлинджер. Потери критические для «жакетов».
Общий тонус клуба: С большой долей вероятности и «Нью-Джерси» накидает коллективу из Огайо много шайб в ворота.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Состояние «Нью-Джерси» далеко от того, что мы могли наблюдать в начале сезона, но клуб Кифа продолжает держаться в шестерке лучших на Востоке.
Последние матчи: В четырех последних играх «Нью-Джерси» проиграл всего раз, но зато в последнем поединке «дьяволы» внезапно пропустили семь шайб от не самого сильного «Питтсбурга».
Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Джерси» продолжают находиться Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер.
Общий тонус клуба: Гости вдоволь порезвятся с «Коламбусом», поскольку у соперника будет отсутствовать почти треть основы.
Статистика для ставок
- «Коламбус» не может победить три матча кряду
- В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл три раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.82, на ничью — 4.56, на гостей — 2.19.
Прогноз: «Нью-Джерси» имеет больше вероятности победить в предстоящей игре.
- 1.98Металлург Мг — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Сибирь — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.55Локомотив — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Альтернативный прогноз: Оба соперника будут играть исключительно в атаку.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.19.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.