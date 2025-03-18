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    «Коламбус» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.28), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2025 года

    Коламбус

  • НХЛ
    •  Коламбус 02:00 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Травмы замучили «Коламбус» до той степени, что симпатичный клуб Эвасона выпал из проходной восьмерки на Востоке.

    Последние матчи: Проблемы у «Коламбуса» серьезные, поскольку он не просто проиграл три последних матча по сезону: два крайних поединка так и вовсе закончились с общим счетом 0:8.

    Коламбус — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не могут сыграть за «Коламбус» в предстоящем поединке Мерзликин, Кристиансен, Лабанк, Гудбрансон, Монахан и Силлинджер. Потери критические для «жакетов».

    Общий тонус клуба: С большой долей вероятности и «Нью-Джерси» накидает коллективу из Огайо много шайб в ворота.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Состояние «Нью-Джерси» далеко от того, что мы могли наблюдать в начале сезона, но клуб Кифа продолжает держаться в шестерке лучших на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних играх «Нью-Джерси» проиграл всего раз, но зато в последнем поединке «дьяволы» внезапно пропустили семь шайб от не самого сильного «Питтсбурга».

    Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Джерси» продолжают находиться Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер.

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    Общий тонус клуба: Гости вдоволь порезвятся с «Коламбусом», поскольку у соперника будет отсутствовать почти треть основы.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус» не может победить три матча кряду

    • В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл три раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.82, на ничью — 4.56, на гостей — 2.19.

    Прогноз: «Нью-Джерси» имеет больше вероятности победить в предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Оба соперника будут играть исключительно в атаку.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.

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