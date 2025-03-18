В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: Травмы замучили «Коламбус» до той степени, что симпатичный клуб Эвасона выпал из проходной восьмерки на Востоке.

Последние матчи: Проблемы у «Коламбуса» серьезные, поскольку он не просто проиграл три последних матча по сезону: два крайних поединка так и вовсе закончились с общим счетом 0:8.

Травмированные игроки: Не могут сыграть за «Коламбус» в предстоящем поединке Мерзликин, Кристиансен, Лабанк, Гудбрансон, Монахан и Силлинджер. Потери критические для «жакетов».

Общий тонус клуба: С большой долей вероятности и «Нью-Джерси» накидает коллективу из Огайо много шайб в ворота.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Состояние «Нью-Джерси» далеко от того, что мы могли наблюдать в начале сезона, но клуб Кифа продолжает держаться в шестерке лучших на Востоке.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних играх «Нью-Джерси» проиграл всего раз, но зато в последнем поединке «дьяволы» внезапно пропустили семь шайб от не самого сильного «Питтсбурга».

Травмированные игроки: В лазарете «Нью-Джерси» продолжают находиться Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер.

Общий тонус клуба: Гости вдоволь порезвятся с «Коламбусом», поскольку у соперника будет отсутствовать почти треть основы.

Статистика для ставок

«Коламбус» не может победить три матча кряду

В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл три раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.82, на ничью — 4.56, на гостей — 2.19.

Прогноз: «Нью-Джерси» имеет больше вероятности победить в предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Оба соперника будут играть исключительно в атаку.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.19.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.