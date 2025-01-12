В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бриджстоун-Арене» 12 января. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В 41 игре команда из Теннесси заработала 33 очка, с которыми прописалась на 14-й строке в таблице Западной конференции, на 13 баллов отставая от зоны топ-8.

Последние матчи: Неделями ранее «Нэшвилл» выдал уже которую по счету отрицательную серию, потерпев поражения от «Сент-Луиса» — 4:7, «Виннипега» — 0:3 и «Миннесоты» — 3:5.

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Накануне этот цикл удалось немного сгладить за счет побед над «Ванкувером» — 3:0 и «Калгари» — 4:1. В последней встрече команда Эндрю Брюнетта крупно проиграла «Виннипегу» — 2:5.

Не сыграют: Коул Смит, Джереми Озон, Адам Уилсби, Люк Евангелиста (под вопросом), Стивен Стэмкос (под вопросом).

Состояние команды: В межсезонье «Нэшвилл» затеял масштабную перестройку, подписав звезд, с которыми рассчитывал замахнуться на продолжительную кубковую борьбу.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Однако старт сезона и его последующее развитие обернулось для «Нэшвилла» катастрофой. Необъяснимым образом столь перспективная команда из Теннесси откатилась до статуса главного неудачника Запада.

Временами «Нэшвилл» демонстрирует качественную игру, но отсутствие боевого характера и грамотно выстроенной обороны являются основными проблемами, мешающими прогрессу «Предс».

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе столичной команды 58 очков по итогам 41 встречи, без учета игры с «Монреалем». В таблице Востока «Кэпс» занимают 1-е место, опережая конкурентов на 2+ турнирных пункта.

Последние матчи: Накануне «Вашингтон» выдал яркую домашнюю серию, в рамках которой обыграл «Бостон» — 3:1, достойно проиграл «Миннесоте» — 3:4 Б и эффектно разбил «Рейнджерс» — 7:4.

За весьма неплохой серией на своей территории последовал очередной провальный выезд, в рамках которого команда Спенсера Карбери уступила «Баффало» — 3:4 Б. На днях «Кэпиталз» взяли верх над «Ванкувером» — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано.

Состояние команды: После нескольких провальных кампаний «Вашингтон» созрел для турнирных задач высшего значения, став одной из приятных сенсаций регулярки.

В настоящее время команда Спенсера Карбери нацелена на сохранение лидерства в таблице Восточной конференции и последующую активную кубковую серию.

Игра «Вашингтона» на данном этапе чемпионата соответствует большим амбициям: даже ввиду неудач в некоторых матчах, на дистанции «Кэпиталз» демонстрируют весьма содержательный хоккей.

Статистика для ставок

«Вашингтон» добился только одной победы в 6 последних матчах в гостях

Минимум 3 шайбы пропускал «Вашингтон» в 5 гостевых встречах из 6 предыдущих

В 6 последних матчах «Нэшвилл» допустил 4 поражения, 3 из которых закончились с разницей в 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 3.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.

Прогноз: С точки зрения характера и общего тонуса «Нэшвилл» остается одним из слабейших клубов Западной конференции, который ввиду отсутствия предметных идей на льду едва ли остановит «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.50.

Прогноз: Неважная игра в защите сопровождает «Предс» на протяжении всей кампании. Уязвимые оборонительные зоны бомбардиры «Кэпиталз» раскусят достаточно быстро и эффективно.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.17.