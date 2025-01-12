Нэшвилл
Вашингтон
«Нэшвилл»
Турнирное положение: В 41 игре команда из Теннесси заработала 33 очка, с которыми прописалась на 14-й строке в таблице Западной конференции, на 13 баллов отставая от зоны топ-8.
Последние матчи: Неделями ранее «Нэшвилл» выдал уже которую по счету отрицательную серию, потерпев поражения от «Сент-Луиса» — 4:7, «Виннипега» — 0:3 и «Миннесоты» — 3:5.
Нэшвилл — Вашингтон: коэффициенты букмекеров
Накануне этот цикл удалось немного сгладить за счет побед над «Ванкувером» — 3:0 и «Калгари» — 4:1. В последней встрече команда Эндрю Брюнетта крупно проиграла «Виннипегу» — 2:5.
Не сыграют: Коул Смит, Джереми Озон, Адам Уилсби, Люк Евангелиста (под вопросом), Стивен Стэмкос (под вопросом).
Состояние команды: В межсезонье «Нэшвилл» затеял масштабную перестройку, подписав звезд, с которыми рассчитывал замахнуться на продолжительную кубковую борьбу.
Однако старт сезона и его последующее развитие обернулось для «Нэшвилла» катастрофой. Необъяснимым образом столь перспективная команда из Теннесси откатилась до статуса главного неудачника Запада.
Временами «Нэшвилл» демонстрирует качественную игру, но отсутствие боевого характера и грамотно выстроенной обороны являются основными проблемами, мешающими прогрессу «Предс».
«Вашингтон»
Турнирное положение: В активе столичной команды 58 очков по итогам 41 встречи, без учета игры с «Монреалем». В таблице Востока «Кэпс» занимают 1-е место, опережая конкурентов на 2+ турнирных пункта.
Последние матчи: Накануне «Вашингтон» выдал яркую домашнюю серию, в рамках которой обыграл «Бостон» — 3:1, достойно проиграл «Миннесоте» — 3:4 Б и эффектно разбил «Рейнджерс» — 7:4.
За весьма неплохой серией на своей территории последовал очередной провальный выезд, в рамках которого команда Спенсера Карбери уступила «Баффало» — 3:4 Б. На днях «Кэпиталз» взяли верх над «Ванкувером» — 2:1 ОТ.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано.
Состояние команды: После нескольких провальных кампаний «Вашингтон» созрел для турнирных задач высшего значения, став одной из приятных сенсаций регулярки.
В настоящее время команда Спенсера Карбери нацелена на сохранение лидерства в таблице Восточной конференции и последующую активную кубковую серию.
Игра «Вашингтона» на данном этапе чемпионата соответствует большим амбициям: даже ввиду неудач в некоторых матчах, на дистанции «Кэпиталз» демонстрируют весьма содержательный хоккей.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» добился только одной победы в 6 последних матчах в гостях
- Минимум 3 шайбы пропускал «Вашингтон» в 5 гостевых встречах из 6 предыдущих
- В 6 последних матчах «Нэшвилл» допустил 4 поражения, 3 из которых закончились с разницей в 3 шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 3.88.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.
- 2.50Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.05Торпедо — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Динамо Москва — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: С точки зрения характера и общего тонуса «Нэшвилл» остается одним из слабейших клубов Западной конференции, который ввиду отсутствия предметных идей на льду едва ли остановит «Вашингтон».
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.50.
Прогноз: Неважная игра в защите сопровождает «Предс» на протяжении всей кампании. Уязвимые оборонительные зоны бомбардиры «Кэпиталз» раскусят достаточно быстро и эффективно.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.17.