НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» одолел «Эдмонтон», «Сент-Луис» — «Анахайм»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Сиэтл» — 6:2

«Коламбус» набрал 44 очка в 42 встречах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» идет 13-м на «Западе» с 37 очками в 42 играх.

НХЛ «Коламбус» — «Сиэтл» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) Голы: Керали — 4 (Проворов, Оливье), 11:58 — 1:0. Толванен — 9 (Райт, Маккэн), 12:08 — 1:1. Дел Бел Беллуз — 1 (ван Римсдайк, Северсон), 23:29 — 2:1. Веренски — 13 (Фантилли, Воронков), 30:53 — 3:1. Матейчук — 1 (ван Римсдайк, Дел Бел Беллуз), 32:27 — 4:1. К. Джонсон — 11 (Веренски, Фаббро), 35:45 — 5:1. Толванен — 10 (Стивенсон, Монтур), 48:44 — 5:2. Марченко — 18 (п.в., Матейчук), 59:31 — 6:2Вратари: Мерзликинс — Грубауэр (Даккорд, 35:45)Штраф: 6 — 2Броски: 24 (7+14+3) — 30 (12+8+10)

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 40 очокв в 41 матче и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идут на 3-й строчке — 54 очка в 44 играх.

НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек), 12:05 — 1:0. Д. Хьюз — 16 (Пеши, Палат), 24:03 — 1:1. Братт — 15 (Д. Хьюз), 28:28 — 1:2. Панарин — 17 (бол., Зибанежад, Фокс), 37:13 — 2:2. Кэррик — 3 (Смит), 62:48 — 3:2Вратари: Шестеркин — МаркстремШтраф: 8 — 6Броски: 33 (8+9+13+3) — 23 (11+5+6+1)

«Оттава» — «Баффало» — 0:4

«Баффало» набрал 37 очков в 42 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 41 очко в 40 играх.

НХЛ «Оттава» — «Баффало» — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Голы: Куинн — 6 (Маклеод, Бенсон), 10:17 — 0:1. Куинн — 7 (Кребс, Маклеод), 13:17 — 0:2. Козенс — 9, 24:11 — 0:3. Маклеод — 7 (Далин, Так), 30:22 — 0:4Вратари: Форсберг — ЛуукконенШтраф: 15 — 15Броски: 35 (13+6+16) — 21 (6+10+5)

«Филадельфия» — «Даллас» — 1:4

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Защитник «Флайерз» Егор Замула cделал ассист.

«Даллас» набрал 53 очка в 40 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 39 очков в 42 играх.

НХЛ «Филадельфия» — «Даллас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Бурк — 3 (Дамба, Стэнковен), 1:45 — 0:1. Хинтц — 19 (Дадонов, Робертсон), 9:38 — 0:2. Джонстон — 10 (Бенн, Лундквист), 28:41 — 0:3. Фрост — 8 (Конекны, Замула), 46:47 — 1:3. Хейсканен — 5 (п.в., Линделл, Робертсон), 56:47 — 1:4Вратари: Эрссон — ДесмитШтраф: 2 — 4Броски: 28 (9+8+11) — 23 (9+9+5)

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 5:3

«Питтсбург» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» идет 5-м на «Западе» с 53 очками в 41 встрече.

НХЛ «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 5:3 (4:1, 1:2, 0:0) Голы: Ракелль — 21 (Раст, Петтерссон), 3:19 — 1:0. Раст — 16 (Петтерссон, Кросби), 7:22 — 2:0. Хэйс — 6 (О`Коннор, Пулюярви), 9:46 — 3:0. Драйзайтль — 30 (Хаймэн, Макдэвид), 12:33 — 3:1. О`Коннор — 6 (Раст, Кросби), 13:41 — 4:1. Кросби — 12 (бол., Бантинг, Карлссон), 25:42 — 5:1. Драйзайтль — 31 (Макдэвид, Экхольм), 30:58 — 5:2. Нюджент-Хопкинс — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 39:15 — 5:3Вратари: Неделькович — С. СкиннерШтраф: 8 — 4Броски: 26 (13+6+7) — 43 (7+20+16)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:1

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 58 (17+41) очков в этом сезоне.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Голы: Чирелли — 16 (мен., Хагель, Макдона), 34:07 — 1:0. Эйссимонт — 4 (Пол, Макдона), 39:10 — 2:0. Лорей — 2 (Пик, Маршан), 42:05 — 2:1. Хагель — 19 (п.в., Кучеров, Чернак), 58:28 — 3:1. Пойнт — 25 (бол., Кучеров, Хедман), 59:24 — 4:1Вратари: Василевский — СуэйменШтраф: 24 — 27Броски: 31 (11+13+7) — 28 (9+7+12)

«Каролина» — «Торонто» — 6:3

НХЛ «Каролина» — «Торонто» — 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) Голы: Робертсон — 7 (Доми, Лоренц), 1:59 — 0:1. В. Нюландер — 24, 7:29 — 0:2. Робинсон — 10 (Смит, Нечас), 13:58 — 1:2. Стаал — 6 (Свечников, Мартинук), 14:15 — 2:2. Стаал — 7 (мен., Мартинук, Дж. Слэвин), 20:35 — 3:2. Мэттьюс — 14 (бол., Найз, Марнер), 21:11 — 3:3. Блэйк — 9 (Яаскя, Орлов), 24:58 — 4:3. Стаал — 8 (Бернс, Мартинук), 40:20 — 5:3. Джарвис — 12 (п.в.), 56:23 — 6:3Вратари: Кочетков — УоллШтраф: 4 — 6Броски: 34 (12+12+10) — 33 (13+8+12)

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:6

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин сделал результативную передачу.

«Колорадо» набрал 53 очка в 43 играх и занимает 6-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет третьей с 56 очками в 42 встречах.

НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3) Голы: О`Коннор — 5 (Мэнсон), 3:46 — 0:1. Колтон — 13, 16:52 — 0:2. Богосян — 4 (Годро, Тренин), 18:27 — 1:2. Рантанен — 25 (Маккиннон, Друэн), 33:00 — 1:3. Келли — 4 (Кивиранта, О`Коннор), 44:23 — 1:4. Лехконен — 15 (мен., Мэнсон), 47:42 — 1:5. Маккиннон — 15 (Друэн, Рантанен), 48:48 — 1:6Вратари: Густавссон — БлэквудШтраф: 6 — 6Броски: 25 (4+8+13) — 27 (8+11+8)

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 6:2

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Сент-Луис» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 39 очков в 41 игре.

НХЛ «Сент-Луис» — «Анахайм» — 6:2 (4:1, 2:1, 0:0) Голы: Томас — 10, 2:45 — 1:0. Такер — 1 (Сундквист, Болдюк), 4:31 — 2:0. Кайру — 19 (Фаулер, Шенн), 6:40 — 3:0. Холлоуэй — 15 (Кайру, Шенн), 13:55 — 4:0. Нестеренко — 1 (Лакомб), 16:00 — 4:1. Томас — 11 (Бучневич), 24:45 — 5:1. Бучневич — 11 (Саад, Сутер), 28:02 — 6:1. Коланджело — 1 (Строум, Гудас), 34:38 — 6:2Вратари: Хофер — Достал (Гибсон, 28:02)Штраф: 6 — 4Броски: 34 (16+10+8) — 23 (8+8+7)

«Вегас» — «Айлендерс» — 0:4