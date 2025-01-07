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    «Металлург» Мг — «Адмирал». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Адмирал»
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    Алексей Маклюков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 7 января. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 14:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В 42 матчах магнитогорцы заработали 52 очка, с которыми прописались на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, сравнявшись по набранным баллам с 3-м «Ак Барсом».

    Последние матчи: После поражения от московского «Динамо» на выезде неделями ранее — 2:3 «Металлург» Мг не проиграл ни разу. На текущий момент серия южноуральцев разрослась до 6 матчей.

    Металлург Мг — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    За этот отрезок команда Андрея Разина дважды обыграла «Автомобилист» — 4:1, 2:1 Б и «Авангард» — 2:1 ОТ, 2:1, добилась значимой победы над «Салаватом Юлаевым» — 4:2 и взяла верх над «Амуром» — 3:2.

    Не сыграют: Владислав Еременко.

    Состояние команды: «Металлург» Мг продолжает укреплять свои позиции за счет последних локальных успехов, подкрепленных качественной игрой.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на проблемы в отдельных матчах, «Металлург» Мг в настоящее время демонстрирует неплохую стабильность ввиду нацеленности на системный подход к результатам.

    После непростого начала сезона «Металлург» Мг добился способности адаптироваться к сложным ситуациям и вместе с тем провел отличную работу над повышением эффективности на всех участках площадки.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: «Адмирал» в 41 матче набрал 42 очка. В таблице Восточной конференции приморцы по-прежнему находятся на 6-м месте, опережая на 1 балл 7-й «Авангард».

    Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» провел последнюю серию без поражений, в которую вошла крупная победа над «Динамо» Минск — 4:0 и два успешных результата в дерби с «Амуром» — 6:4, 4:1.

    В настоящее время команду Леонида Тамбиева преследует отрицательный цикл. Поочередно «Адмирал» проиграл «Динамо» Москва — 2:4, СКА — 2:3 ОТ и «Сибири» (дважды — 2:4, 0:1).

    Не сыграют: Марио Грман.

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    • Состояние команды: Регулярный сезон «Адмирала» сопровождается нестабильностью на фоне успешных домашних серий и неуверенной игры на выезде.

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    Тем не менее даже с учетом проблем территориального содержания команда Леонида Тамбиева бодро удерживает позиции в верхней части таблицы Востока, рассчитывая сыграть в плей-офф.

    Временами «Адмирал» не стесняется вступать в активную борьбу с сильнейшими соперниками, однако проблемы в защите по-прежнему замедляют прогресс приморцев.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг никому не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

    • Победой «Металлурга» Мг закончились 9 матчей из 10 последних

    • «Адмирал» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 4.33.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 4.5 — за 1.73.

    Прогноз: В последних матчах «Металлург» Мг излучает предельную уверенность и демонстрирует хорошего качества игру, чего в настоящее время нельзя сказать об «Адмирале», гостевая форма которого далека от идеальной.

    Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

    Прогноз: Недавние успехи «Магнитки» стали возможными благодаря высокой дисциплине в обороне, которая готова сделать и без того непростые задачи дальневосточников практически невыполнимыми.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 2.36.

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    «Металлург» Мг — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» одержит победу за счет дисциплинированной игры?
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