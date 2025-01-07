В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 7 января. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 42 матчах магнитогорцы заработали 52 очка, с которыми прописались на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, сравнявшись по набранным баллам с 3-м «Ак Барсом».

Последние матчи: После поражения от московского «Динамо» на выезде неделями ранее — 2:3 «Металлург» Мг не проиграл ни разу. На текущий момент серия южноуральцев разрослась до 6 матчей.

За этот отрезок команда Андрея Разина дважды обыграла «Автомобилист» — 4:1, 2:1 Б и «Авангард» — 2:1 ОТ, 2:1, добилась значимой победы над «Салаватом Юлаевым» — 4:2 и взяла верх над «Амуром» — 3:2.

Не сыграют: Владислав Еременко.

Состояние команды: «Металлург» Мг продолжает укреплять свои позиции за счет последних локальных успехов, подкрепленных качественной игрой.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на проблемы в отдельных матчах, «Металлург» Мг в настоящее время демонстрирует неплохую стабильность ввиду нацеленности на системный подход к результатам.

После непростого начала сезона «Металлург» Мг добился способности адаптироваться к сложным ситуациям и вместе с тем провел отличную работу над повышением эффективности на всех участках площадки.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» в 41 матче набрал 42 очка. В таблице Восточной конференции приморцы по-прежнему находятся на 6-м месте, опережая на 1 балл 7-й «Авангард».

Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» провел последнюю серию без поражений, в которую вошла крупная победа над «Динамо» Минск — 4:0 и два успешных результата в дерби с «Амуром» — 6:4, 4:1.

В настоящее время команду Леонида Тамбиева преследует отрицательный цикл. Поочередно «Адмирал» проиграл «Динамо» Москва — 2:4, СКА — 2:3 ОТ и «Сибири» (дважды — 2:4, 0:1).

Не сыграют: Марио Грман.

Состояние команды: Регулярный сезон «Адмирала» сопровождается нестабильностью на фоне успешных домашних серий и неуверенной игры на выезде.

Тем не менее даже с учетом проблем территориального содержания команда Леонида Тамбиева бодро удерживает позиции в верхней части таблицы Востока, рассчитывая сыграть в плей-офф.

Временами «Адмирал» не стесняется вступать в активную борьбу с сильнейшими соперниками, однако проблемы в защите по-прежнему замедляют прогресс приморцев.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг никому не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

Победой «Металлурга» Мг закончились 9 матчей из 10 последних

«Адмирал» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 4.33.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 4.5 — за 1.73.

Прогноз: В последних матчах «Металлург» Мг излучает предельную уверенность и демонстрирует хорошего качества игру, чего в настоящее время нельзя сказать об «Адмирале», гостевая форма которого далека от идеальной.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

Прогноз: Недавние успехи «Магнитки» стали возможными благодаря высокой дисциплине в обороне, которая готова сделать и без того непростые задачи дальневосточников практически невыполнимыми.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 2.36.