В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 6 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 41 игре «Нефтехимику» удалось заработать 37 очков. В таблице Восточной конференции команда опустилась на 9-ю строчку, отстав от кубковых конкурентов на 2 турнирных балла.

Последние матчи: После крупной гостевой победы над «Куньлунем» в первой половине декабря — 5:2 «Нефтехимик» терпит исключительно неудачи. Текущая серия его поражений разрослась до 6 матчей.

За этот отрезок команда Олега Леонтьева по два раза проиграла «Авангарду» — 3:4 ОТ; 1:5 и ЦСКА — 4:7; 1:2 Б. Вместе с тем «Нефтехимик» остался без набранных баллов во встречах с «Северсталью» — 1:4 и «Трактором» — 2:6.

Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев.

Состояние команды: В настоящее время «Нефтехимик» переживает затяжной кризис, сопровождаемый просадкой атакующей эффективной и дисциплины в обороне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На протяжении длительного отрезка команду Олега Леонтьева преследуют сложности с реализацией; атака «Нефтехимика» нуждается в мощном импульсе, который позволит вернуть уверенность.

Вместе с тем «Нефтехимику» больше не удается вытаскивать матчи на характере, за счет которого он выезжал на старте, хотя его домашние матчи временами сопровождаются довольно содержательной игрой.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам 39 матчей сибиряки — с 39 очками на счету — закрепились на 8-й строчке в таблице Восточной конференции. От 7-го «Авангарда» команда отстает на 3 балла.

Последние матчи: После крупного поражения на своей территории от «Амура» — 1:5 «Сибирь» сосредоточилась на собственном подъеме, который привел плей-офф претендента к серии из 5 побед подряд.

В рамках лучшего с начала сезона индивидуального отрезка команда Вадима Епанчинцева дважды разобралась с «Адмиралом» — 4:2; 1:0, одержала верх над «Барысом» — 2:0, победила «Амур» — 4:3 и разгромила «Салават Юлаев» — 4:1.

Не сыграют: Федор Гордеев.

Состояние команды: На протяжении последних недель «Сибирь» показывает довольно неплохую игру, постепенно выправляя собственное положение.

Большинство предыдущих матчей команды Вадима Епанчинцева сопровождалось качественной обороной, которая старалась минимизировать ошибки, зачастую приводящие к провалам.

В матчах с равными себе соперниками — из нижней половины Востока — «Сибирь» смотрится весьма предметно, но конкурентоспособность на фоне топ-команд ставится под сомнение.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не побеждает на протяжении 6 последних матчей

В 3-х домашних матчах «Нефтехимика» из последних 4 был пробит тотал больше 5.5

«Сибирь» не проигрывает в гостях на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Текущие результаты «Сибири» стали лучшими за довольно длительный период. В настоящее время команда пребывает в отличной форме, в то время как «Нефтехимик» преследует затяжной отрицательный цикл.

Ставка: «Сибирь» победит в матче за 1.98.

Прогноз: К предстоящей встрече команда Олега Леонтьева подходит с очевидными проблемами атакующего содержания, которые вновь станут определяющими в контексте шансов на домашний успех.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2 за 2.30.