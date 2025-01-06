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    «Ак Барс» не потеряет очки в важнейшей домашней игре

    «Ак Барс» — «Авангард». Ставка (к. 1.89) и прогноз на хоккей, КХЛ, 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
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    «Ак Барс» обыграл «Ладу» — 3:1
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 6 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Января 2025 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы провели 39 матчей, в которых заработали 52 очка. В таблице Восточной конференции команда занимает 3-ю строчку и отстает от лидера на 4 турнирных пункта.

    Последние матчи: Последние матчи «Ак Барса» сопровождаются единичными успехами и провалами, указывая на потерю некой последовательности, присущей казанцам ранее.

    Ак Барс — Авангард: коэффициенты букмекеров

    Так, в последней гостевой встрече команда Анвара Гатиятулина была разгромлена «Динамо» Минск — 1:5, после чего на своей территории «барсы» добились победы над «Трактором» — 4:0. Днями ранее казанцы уступили «Северстали» — 2:3, но взяли верх над «Ладой» — 3:1.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Митч Миллер.

    Состояние команды: Несмотря на очередную фазу нестабильности, «Ак Барс» продолжает бороться за лидерство в Восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В большинстве матчей команда Анвара Гатиятулина демонстрирует содержательную игру, однако далеко не в каждой встрече качество исполнения обеспечивает нужные результаты.

    Несмотря на неудачи в отдельных матчах, «Ак Барс» выделяется эффективной работой в атаке. В то же время сильной стороной казанцев традиционно остается вратарская линия.

    «Авангард»

    Турнирное положение: «Авангард» по итогам 40 матчей поднялся на 7-е место в таблице Восточной конференции. На 1 балл омичи отстают от 6-го «Адмирала», который провел на игру больше.

    Последние матчи: После сравнительно неплохой серии из 4-х матчей без поражений «Авангард» провел очередной слабый отрезок, который сопровождался осечками на льду «Лады» — 3:4 и «Металлурга» Мг — 1:2 ОТ.

    В конце 2024 года команда Ги Буше добилась эффектной победы над «Ладой» в результативном противостоянии — 7:6, а также уступила «Магнитке» на своей территории. Накануне «Авангард» разгромил «Нефтехимик» — 5:1.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Алекс Грант, Даниил Степанов, Владимир Ткачев.

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    • Состояние команды: После смены курса «Авангард» по-прежнему переживает непростой период, который сказывается на стабильности набора очков.

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    С обновленным тренерским штабом «Авангард» испытывает острую необходимость в улучшении игровой модели за счет комплексного подхода в плане реализации новых идей.

    На фоне одного из лучших атакующих ресурсов в лиге канадский наставник Ги Буше, все еще находящийся в процессе адаптации к КХЛ, будет искать рычаги для реализации этого потенциала.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» одержал 5 побед в 7 последних домашних матчах

    • В 5 последних матчах в Казани не было забито более 5 голов

    • Только в одной личной встрече из 7 последних в Казани был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 2.83.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

    Прогноз: В последних матчах казанцам недостает стабильности в контексте результатов, однако ввиду лучшего содержания и формы на дистанции «Ак Барс» способен разобраться с «Авангардом».

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.89.

    Прогноз: Безупречная на бумаге линия нападения «Авангарда» едва ли в настоящее время может считаться эффективной. Омичам крайне редко удается вскрывать соперников за счет высокой реализации.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 2.36.

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    «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» не потеряет очки в важнейшей домашней игре
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