Ак Барс
Авангард
«Ак Барс»
Турнирное положение: Казанцы провели 39 матчей, в которых заработали 52 очка. В таблице Восточной конференции команда занимает 3-ю строчку и отстает от лидера на 4 турнирных пункта.
Последние матчи: Последние матчи «Ак Барса» сопровождаются единичными успехами и провалами, указывая на потерю некой последовательности, присущей казанцам ранее.
Ак Барс — Авангард: коэффициенты букмекеров
Так, в последней гостевой встрече команда Анвара Гатиятулина была разгромлена «Динамо» Минск — 1:5, после чего на своей территории «барсы» добились победы над «Трактором» — 4:0. Днями ранее казанцы уступили «Северстали» — 2:3, но взяли верх над «Ладой» — 3:1.
Не сыграют: Егор Бабенко, Митч Миллер.
Состояние команды: Несмотря на очередную фазу нестабильности, «Ак Барс» продолжает бороться за лидерство в Восточной конференции.
В большинстве матчей команда Анвара Гатиятулина демонстрирует содержательную игру, однако далеко не в каждой встрече качество исполнения обеспечивает нужные результаты.
Несмотря на неудачи в отдельных матчах, «Ак Барс» выделяется эффективной работой в атаке. В то же время сильной стороной казанцев традиционно остается вратарская линия.
«Авангард»
Турнирное положение: «Авангард» по итогам 40 матчей поднялся на 7-е место в таблице Восточной конференции. На 1 балл омичи отстают от 6-го «Адмирала», который провел на игру больше.
Последние матчи: После сравнительно неплохой серии из 4-х матчей без поражений «Авангард» провел очередной слабый отрезок, который сопровождался осечками на льду «Лады» — 3:4 и «Металлурга» Мг — 1:2 ОТ.
В конце 2024 года команда Ги Буше добилась эффектной победы над «Ладой» в результативном противостоянии — 7:6, а также уступила «Магнитке» на своей территории. Накануне «Авангард» разгромил «Нефтехимик» — 5:1.
Не сыграют: Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Алекс Грант, Даниил Степанов, Владимир Ткачев.
Состояние команды: После смены курса «Авангард» по-прежнему переживает непростой период, который сказывается на стабильности набора очков.
С обновленным тренерским штабом «Авангард» испытывает острую необходимость в улучшении игровой модели за счет комплексного подхода в плане реализации новых идей.
На фоне одного из лучших атакующих ресурсов в лиге канадский наставник Ги Буше, все еще находящийся в процессе адаптации к КХЛ, будет искать рычаги для реализации этого потенциала.
Статистика для ставок
- «Ак Барс» одержал 5 побед в 7 последних домашних матчах
- В 5 последних матчах в Казани не было забито более 5 голов
- Только в одной личной встрече из 7 последних в Казани был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 2.83.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.
- 2.09Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.82Динамо Минск — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 14:10
- 1.83Финляндия — США: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: В последних матчах казанцам недостает стабильности в контексте результатов, однако ввиду лучшего содержания и формы на дистанции «Ак Барс» способен разобраться с «Авангардом».
Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.89.
Прогноз: Безупречная на бумаге линия нападения «Авангарда» едва ли в настоящее время может считаться эффективной. Омичам крайне редко удается вскрывать соперников за счет высокой реализации.
Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 2.36.