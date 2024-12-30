В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Сложности «Лос-Анджелеса» наблюдаются невооружённым глазом, хоть клуб пока что и держится на пятой строчке западной конференции.

Последние матчи: Последний матч против «Ойлерз» у «Лос-Анджелеса» получился бодрым и тяжелым одновременно, но защита нисколько не убедила.

Травмированные игроки: Потери «Лос-Анджелеса» перед матчем против «летчиков» достаточно серьезные. За клуб не смогут сыграть Даути, Льюис и Мур.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против расшатанной «Филадельфии» хозяева льда однозначно видятся фаворитами предстоящего матча.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Сейчас у «Филадельфии» не очень хорошее состояние, поскольку клуб всего на 11 месте в таблице Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Не сказать, что Торторелла утратил контроль над клубом, но «Филадельфия» явно не в своей тарелке.

Травмированные игроки: Вероятность того, что Эллис не сыграет за «Филадельфию» до конца сезона, весьма высока. Снова проблемы со здоровьем возникли у Деслорье, который усугубил травму нижние части тела.

Общий тонус клуба: Гости могут дать бой «Лос-Анджелесу», но для этого придется сыграть свою лучший матч за несколько последних недель.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» в пяти последних домашних поединках не проиграл ни разу

Три из последних четырех очных поединков «Филадельфия» проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.51, на гостей — 3.79.

Прогноз: У хозяев льда больше шансов победить

Альтернативный прогноз: Результативной игрой вряд ли будет пахнуть

Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.