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    «Филадельфия» навяжет борьбу «королям»?

    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.83), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Декабря 2024 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 05:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Сложности «Лос-Анджелеса» наблюдаются невооружённым глазом, хоть клуб пока что и держится на пятой строчке западной конференции.

    Последние матчи: Последний матч против «Ойлерз» у «Лос-Анджелеса» получился бодрым и тяжелым одновременно, но защита нисколько не убедила.

    Лос-Анджелес — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Потери «Лос-Анджелеса» перед матчем против «летчиков» достаточно серьезные. За клуб не смогут сыграть Даути, Льюис и Мур.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против расшатанной «Филадельфии» хозяева льда однозначно видятся фаворитами предстоящего матча.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Сейчас у «Филадельфии» не очень хорошее состояние, поскольку клуб всего на 11 месте в таблице Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Не сказать, что Торторелла утратил контроль над клубом, но «Филадельфия» явно не в своей тарелке.

    Травмированные игроки: Вероятность того, что Эллис не сыграет за «Филадельфию» до конца сезона, весьма высока. Снова проблемы со здоровьем возникли у Деслорье, который усугубил травму нижние части тела.

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    Общий тонус клуба: Гости могут дать бой «Лос-Анджелесу», но для этого придется сыграть свою лучший матч за несколько последних недель.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» в пяти последних домашних поединках не проиграл ни разу

    • Три из последних четырех очных поединков «Филадельфия» проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.51, на гостей — 3.79.

    Прогноз: У хозяев льда больше шансов победить

    Альтернативный прогноз: Результативной игрой вряд ли будет пахнуть

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.

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    «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» навяжет борьбу «королям»?
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