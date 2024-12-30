Лос-Анджелес
Филадельфия
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Сложности «Лос-Анджелеса» наблюдаются невооружённым глазом, хоть клуб пока что и держится на пятой строчке западной конференции.
Последние матчи: Последний матч против «Ойлерз» у «Лос-Анджелеса» получился бодрым и тяжелым одновременно, но защита нисколько не убедила.
Лос-Анджелес — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Потери «Лос-Анджелеса» перед матчем против «летчиков» достаточно серьезные. За клуб не смогут сыграть Даути, Льюис и Мур.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против расшатанной «Филадельфии» хозяева льда однозначно видятся фаворитами предстоящего матча.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Сейчас у «Филадельфии» не очень хорошее состояние, поскольку клуб всего на 11 месте в таблице Востока.
Последние матчи: Не сказать, что Торторелла утратил контроль над клубом, но «Филадельфия» явно не в своей тарелке.
Травмированные игроки: Вероятность того, что Эллис не сыграет за «Филадельфию» до конца сезона, весьма высока. Снова проблемы со здоровьем возникли у Деслорье, который усугубил травму нижние части тела.
Общий тонус клуба: Гости могут дать бой «Лос-Анджелесу», но для этого придется сыграть свою лучший матч за несколько последних недель.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» в пяти последних домашних поединках не проиграл ни разу
- Три из последних четырех очных поединков «Филадельфия» проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.51, на гостей — 3.79.
Прогноз: У хозяев льда больше шансов победить
- 1.82Канада — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.30Динамо Минск — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
- 1.80Чикаго — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативной игрой вряд ли будет пахнуть
Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.54.