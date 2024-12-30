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    Канада проведет результативную встречу с аутсайдером

    Канада — Германия. Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2024 года

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    Канада одержала крупную победу над Финляндией
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 30 декабря. Начало запланировано на 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2025. Группа A 30 Декабря 2024 года

    Канада U20

  • Оттава
    •  Канада U20 03:30 Германия U20

    Германия U20

  • Берлин
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    Канада

    Турнирное положение: Без учета матча между Латвией и США сборная Канады — по итогам двух проведенных встреч — занимает 1-е место в группе A с 4 очками на счету.

    Последние матчи: На домашнем чемпионате мира Канада дебютировала как полагается, разгромив Финляндию — 4:0. Однако за столь уверенной победой в первой игре последовало сенсационное поражение «кленовых» в матче с Латвией — 2:3 Б.

    Канада U20 — Германия U20: коэффициенты букмекеров

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    Фаза подготовки команды Дэйва Камерона к официальным играм состояла из трех побед в рамках товарищеского соревнования. Поочередно Канада разобралась со Швейцарией — 7:1, Швецией — 4:2 и Чехией — 3:2.

    Не сыграют: В составе Канады потери отсутствуют.

    Состояние команды: Традиционно сборная Канады выделяется высоким уровнем мастерства и глубиной состава. Однако сыгранность молодых талантов может стать одной из проблем в попытках достичь наивысших целей.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В контексте потенциала атакующие звенья Канады выглядит весьма любопытно, но оборона команды вызывает вопросы из-за недостатка надежных исполнителей.

    Безусловно, на домашнем турнире Канада не рассматривает никаких других опций, кроме борьбы за золото, однако недавний матч с Латвией стал очередным доказательством того, что в сборной на текущий момент не все в порядке.

    Германия

    Турнирное положение: По итогам двух матчей Германия прописалась на 5-й строчке в таблице группы A без набранных очков и с 13 пропущенными шайбами.

    Последние матчи: В дебютной встрече на турнире сборная Германии забила 4 гола в ворота Штатов, в то время как американцы положили десяток — 4:10. Во втором матче немцы менее скромно уступили Финляндии — 1:3.

    Перед началом чемпионата мира команда Тобиаса Абштрайтера провела две контрольные встречи. Первая закончилась крупной победой над Казахстаном — 4:0; во второй Германия потерпела сокрушительное поражение от Швеции — 1:11.

    Не сыграют: В составе немецкой сборной нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Сборная Германии столкнулась с весьма непростым началом турнира, обусловленным матчами против фаворитов, но в дальнейшем немцам едва ли должно стать легче.

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    В попытках добиться хоть какого-то успеха юные хоккеисты Германии будут опираться на скорость и технику, но крайне тяжелый график и отсутствие класса должного уровня вряд ли позволят аутсайдеру бороться за задачи минимального значения.

    Даже если Германия пробьется в четвертьфинал — матч с Латвией может стать определяющим — шансы немцев на дальнейший успех сводятся практически к нулю.

    Статистика для ставок

    • Канада потерпела 3 поражения в 5 последних матчах в рамках МЧМ

    • Германия не побеждает на протяжении 5 последних матчей на чемпионате мира

    • Минимум 6 голов забивала Канада в ворота Германии в 3-х последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 30.00, а победа Германии — в 34.00.

    На тотал больше 8.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 8.5 — за 1.81.

    Прогноз: В контексте соотношения сил о шансах сборной Германии едва ли можно разговаривать серьезно, а с точки зрения результативности вполне логично предположить, что Канада после поражения от Латвии покажет свой лучший хоккей.

    Ставка: Тотал больше 8.5 за 1.82.

    Прогноз: Как и в матче с США, Германия продемонстрирует весь свой атакующий потенциал. С учетом проблем Канады с обороной пару моментов немцы, вероятно, используют.

    Ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 1.5 за 2.35.

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    Канада — Германия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. Канада проведет результативную встречу с аутсайдером
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