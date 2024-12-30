Канада U20
Германия U20
Канада
Турнирное положение: Без учета матча между Латвией и США сборная Канады — по итогам двух проведенных встреч — занимает 1-е место в группе A с 4 очками на счету.
Последние матчи: На домашнем чемпионате мира Канада дебютировала как полагается, разгромив Финляндию — 4:0. Однако за столь уверенной победой в первой игре последовало сенсационное поражение «кленовых» в матче с Латвией — 2:3 Б.
Канада U20 — Германия U20: коэффициенты букмекеров
Фаза подготовки команды Дэйва Камерона к официальным играм состояла из трех побед в рамках товарищеского соревнования. Поочередно Канада разобралась со Швейцарией — 7:1, Швецией — 4:2 и Чехией — 3:2.
Не сыграют: В составе Канады потери отсутствуют.
Состояние команды: Традиционно сборная Канады выделяется высоким уровнем мастерства и глубиной состава. Однако сыгранность молодых талантов может стать одной из проблем в попытках достичь наивысших целей.
В контексте потенциала атакующие звенья Канады выглядит весьма любопытно, но оборона команды вызывает вопросы из-за недостатка надежных исполнителей.
Безусловно, на домашнем турнире Канада не рассматривает никаких других опций, кроме борьбы за золото, однако недавний матч с Латвией стал очередным доказательством того, что в сборной на текущий момент не все в порядке.
Германия
Турнирное положение: По итогам двух матчей Германия прописалась на 5-й строчке в таблице группы A без набранных очков и с 13 пропущенными шайбами.
Последние матчи: В дебютной встрече на турнире сборная Германии забила 4 гола в ворота Штатов, в то время как американцы положили десяток — 4:10. Во втором матче немцы менее скромно уступили Финляндии — 1:3.
Перед началом чемпионата мира команда Тобиаса Абштрайтера провела две контрольные встречи. Первая закончилась крупной победой над Казахстаном — 4:0; во второй Германия потерпела сокрушительное поражение от Швеции — 1:11.
Не сыграют: В составе немецкой сборной нет кадровых потерь.
Состояние команды: Сборная Германии столкнулась с весьма непростым началом турнира, обусловленным матчами против фаворитов, но в дальнейшем немцам едва ли должно стать легче.
В попытках добиться хоть какого-то успеха юные хоккеисты Германии будут опираться на скорость и технику, но крайне тяжелый график и отсутствие класса должного уровня вряд ли позволят аутсайдеру бороться за задачи минимального значения.
Даже если Германия пробьется в четвертьфинал — матч с Латвией может стать определяющим — шансы немцев на дальнейший успех сводятся практически к нулю.
Статистика для ставок
- Канада потерпела 3 поражения в 5 последних матчах в рамках МЧМ
- Германия не побеждает на протяжении 5 последних матчей на чемпионате мира
- Минимум 6 голов забивала Канада в ворота Германии в 3-х последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 30.00, а победа Германии — в 34.00.
На тотал больше 8.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 8.5 — за 1.81.
- 2.30Динамо Минск — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:10
- 2.18Торонто — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.85Сочи — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: В контексте соотношения сил о шансах сборной Германии едва ли можно разговаривать серьезно, а с точки зрения результативности вполне логично предположить, что Канада после поражения от Латвии покажет свой лучший хоккей.
Ставка: Тотал больше 8.5 за 1.82.
Прогноз: Как и в матче с США, Германия продемонстрирует весь свой атакующий потенциал. С учетом проблем Канады с обороной пару моментов немцы, вероятно, используют.
Ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 1.5 за 2.35.