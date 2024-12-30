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    Екатеринбуржцы справятся с крайне неудобными тольяттинцами

    «Автомобилист» — «Лада». Ставка (к. 2.27) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Лада»
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    «Автомобилист» уступил «Магнитке»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене Уралец» 30 декабря. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 38 матчах екатеринбуржцы заработали 47 очков, в результате чего сместились на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции, пропустив перед «Магнитку» на 1 турнирный пункт.

    Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Автомобилист» преследовала отрицательная серия, которая разрослась до 5 поражений подряд.

    Автомобилист — Лада: коэффициенты букмекеров

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    Остановить затянувшуюся фазу неудач команде Николая Заварухина удалось за счет победы над «Локомотивом» — 3:1, после которой уральцы уступили «Северстали» — 2:3, взяли верх над «Трактором» — 3:1 и проиграли «Металлургу» Мг — 1:2 Б.

    Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.

    Состояние команды: На протяжении последних недель «Автомобилист» показывает не самую стабильную игру, которая моментально отразилась на его положении в компании лидеров.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Серьезная зависимость «Автомобилиста» от игрового тонуса вратарей все чаще успешно читается соперниками. Вместе с тем заметно просела реализация екатеринбуржцев, включая большинство.

    Домашние матчи для «Автомобилиста» также становятся тем еще вызовом, поскольку нередко при родных команда Николая Заварухина сталкивается с давлением и испытывает дискомфорт.

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы провели 36 матчей, в которых заработали 33 очка. В таблице Восточной конференции команда опустилась на 10-е место и отстала от зоны плей-офф на 4 пункта.

    Последние матчи: Незадолго до перерыва «Лада» выдала прекрасный по своим стандартам отрезок, в который вошли 3 победы подряд. Но перед паузой в регулярке эта серия оборвалась ввиду поражений от «Металлурга» Мг — 0:4 и «Торпедо» — 2:3.

    После возобновления чемпионата команда Павла Зубова одержала эффектную победу над «Авангардом» — 4:3, а затем уступила в не менее острой борьбе «Сочи» — 3:4 и омичам еще в одной встрече — 6:7.

    Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

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    • Состояние команды: На фоне успехов предыдущих недель «Лада» вновь вошла в фазу турбулентности. Команда Павла Зубова страдает от потери оборонительного качества.

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    Несмотря на очередные временные провалы, «Лада» сохраняет шансы на попадание в плей-офф, но для решения столь амбициозных задач тольяттинцам важно обрести хотя бы минимальную последовательность в игре.

    В частности, на фоне относительно неплохих атакующих идей «Ладе» важно повысить эффективность в защите, которая продолжает допускать безобразные ошибки в ущерб результатам.

    Статистика для ставок

    • В 3-х последних матчах «Лада» забивала не менее 3 голов

    • «Лада» потерпела 4 поражения в 5 последних матчах

    • В 3-х личных встречах из последних 4-х «Автомобилист» забивал не менее 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.50, а победа «Лады» — в 4.09.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

    Прогноз: На фоне кондиций, в которых команды подходят к этому матчу, «Автомобилисту» будет непросто. Но накануне «Лада» провела весьма энергозатратную встречу, способную сказаться на выносливости и повлиять на результат.

    Ставка: «Автомобилист» победит с форой -1.5 за 2.27.

    Прогноз: С характером, заточенным на борьбу, «Лада» предложит «Автомобилисту» насыщенную игру, в которой будут преобладать динамика, острота и хорошая реализация.

    Ставка: Гол в каждом периоде за 1.80.

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    «Автомобилист» — «Лада»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. Екатеринбуржцы справятся с крайне неудобными тольяттинцами
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