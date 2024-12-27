Чехия
Турнирное положение: Групповой этап прошлого чемпионата мира сборная Чехии закончила на 2-м месте в своей таблице, заработав 7 очков и забросив 17 шайб при 13 пропущенных.
Последние матчи: Последний турнир Чехия начала противоречиво: сперва команда проиграла Словакии — 2:6, после чего разгромила Норвегию — 8:1, уступила США — 3:4 Б и взяла верх над Швейцарией — 4:2.
В плей-офф Чехия сенсационно выбила Канаду из четвертьфинала — 3:2, а затем крупно проиграла Швеции — 2:5. В борьбе за бронзовые медали чехи разделались с Финляндией — 8:5.
Не сыграют: В составе сборной Чехии нет кадровых потерь.
Состояние команды: Последний мировой чемпионат Чехия провела весьма успешно, а в предстоящем она нацелена на повторение столь продуктивной кампании.
Тем не менее воссоздать этот путь Чехии в нынешнем формате будет непросто, поскольку команда претерпела серьезные изменения в составе и столкнулась с кадровыми потерями значимых игроков.
Безусловно, Чехия входит в категорию топ-команд этого турнира, однако едва ли она готова обозначить себя в роли претендента на выход в финал.
Швейцария
Турнирное положение: На групповой стадии последнего чемпионата мира швейцарцы заработали всего 3 очка, но сумели занять 4-ю позицию в таблице, чего было достаточно для выхода в плей-офф.
Последние матчи: Годом ранее Швейцария начала чемпионат с крупного поражения от Словакии — 0:3, за которым последовала провальная встреча с США — 3:11, победа над Норвегией — 6:2 и неудача в игре с Чехией — 2:4.
На стадии 1/4 финала Швейцария уступила Швеции — 2:3 ОТ. Декабрьские товарищеские матчи команда завершила поражением от Канады — 1:7 и победой над Латвией — 5:1.
Не сыграют: В составе Швейцарии кадровых потерь нет.
Состояние команды: В настоящее время Швейцария относится к категории основных аутсайдеров турнира и не рассматривается в контексте решения больших задач.
Успехом для нынешней Швейцарии станет потенциальный выход в плей-офф. Ввиду наличия минимум двух равных себе соперников эта цель вполне может покориться.
В топ-матчах от сборной Швейцарии едва ли приходится ожидать смелую игру в нападении, однако оборонительная модель швейцарцев может стать определяющей с точки зрения ее локальных достижений.
Статистика для ставок
- В 6 матчах сборной Чехии из 7 предыдущих на чемпионате мира был пробит тотал больше 5.5
- Минимум 3 шайбы забрасывала Чехия в 5 матчах из последних 6 на чемпионате мира
- В 3-х встречах из последних 4-х на чемпионате мира Швейцария пропускала минимум 3 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.20, а победа Швейцарии — в 5.58.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.
- 2.04Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.03США — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 1.85Словакия — Швеция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Сборная Чехии приехала на этот турнир с четкими целями, на пути к достижению которых ее вряд ли остановят соперники уровня Швейцарии.
Ставка: Чехия победит с форой -2 за 1.90.
Прогноз: Чехия является безоговорочным фаворитом этого противостояния, ввиду чего от нее вполне можно ожидать яркую и динамичную игру на протяжении всей встречи.
Ставка: Чехия забьет в каждом периоде за 2.29.