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    Чехия одержит уверенную победу над Швейцарией

    Чехия — Швейцария. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Швейцария
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    Томаш Хамара
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет на «Ти-Ди Плейс Арене» 27 декабря. Начало запланировано на 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чехия

    Турнирное положение: Групповой этап прошлого чемпионата мира сборная Чехии закончила на 2-м месте в своей таблице, заработав 7 очков и забросив 17 шайб при 13 пропущенных.

    Последние матчи: Последний турнир Чехия начала противоречиво: сперва команда проиграла Словакии — 2:6, после чего разгромила Норвегию — 8:1, уступила США — 3:4 Б и взяла верх над Швейцарией — 4:2.

    В плей-офф Чехия сенсационно выбила Канаду из четвертьфинала — 3:2, а затем крупно проиграла Швеции — 2:5. В борьбе за бронзовые медали чехи разделались с Финляндией — 8:5.

    Не сыграют: В составе сборной Чехии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Последний мировой чемпионат Чехия провела весьма успешно, а в предстоящем она нацелена на повторение столь продуктивной кампании.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Тем не менее воссоздать этот путь Чехии в нынешнем формате будет непросто, поскольку команда претерпела серьезные изменения в составе и столкнулась с кадровыми потерями значимых игроков.

    Безусловно, Чехия входит в категорию топ-команд этого турнира, однако едва ли она готова обозначить себя в роли претендента на выход в финал.

    Швейцария

    Турнирное положение: На групповой стадии последнего чемпионата мира швейцарцы заработали всего 3 очка, но сумели занять 4-ю позицию в таблице, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

    Последние матчи: Годом ранее Швейцария начала чемпионат с крупного поражения от Словакии — 0:3, за которым последовала провальная встреча с США — 3:11, победа над Норвегией — 6:2 и неудача в игре с Чехией — 2:4.

    На стадии 1/4 финала Швейцария уступила Швеции — 2:3 ОТ. Декабрьские товарищеские матчи команда завершила поражением от Канады — 1:7 и победой над Латвией — 5:1.

    Не сыграют: В составе Швейцарии кадровых потерь нет.

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    • Состояние команды: В настоящее время Швейцария относится к категории основных аутсайдеров турнира и не рассматривается в контексте решения больших задач.

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    Успехом для нынешней Швейцарии станет потенциальный выход в плей-офф. Ввиду наличия минимум двух равных себе соперников эта цель вполне может покориться.

    В топ-матчах от сборной Швейцарии едва ли приходится ожидать смелую игру в нападении, однако оборонительная модель швейцарцев может стать определяющей с точки зрения ее локальных достижений.

    Статистика для ставок

    • В 6 матчах сборной Чехии из 7 предыдущих на чемпионате мира был пробит тотал больше 5.5

    • Минимум 3 шайбы забрасывала Чехия в 5 матчах из последних 6 на чемпионате мира

    • В 3-х встречах из последних 4-х на чемпионате мира Швейцария пропускала минимум 3 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.20, а победа Швейцарии — в 5.58.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

    Прогноз: Сборная Чехии приехала на этот турнир с четкими целями, на пути к достижению которых ее вряд ли остановят соперники уровня Швейцарии.

    Ставка: Чехия победит с форой -2 за 1.90.

    Прогноз: Чехия является безоговорочным фаворитом этого противостояния, ввиду чего от нее вполне можно ожидать яркую и динамичную игру на протяжении всей встречи.

    Ставка: Чехия забьет в каждом периоде за 2.29.

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