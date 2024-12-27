В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет на «Ти-Ди Плейс Арене» 27 декабря. Начало запланировано на 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: Групповой этап прошлого чемпионата мира сборная Чехии закончила на 2-м месте в своей таблице, заработав 7 очков и забросив 17 шайб при 13 пропущенных.

Последние матчи: Последний турнир Чехия начала противоречиво: сперва команда проиграла Словакии — 2:6, после чего разгромила Норвегию — 8:1, уступила США — 3:4 Б и взяла верх над Швейцарией — 4:2.

В плей-офф Чехия сенсационно выбила Канаду из четвертьфинала — 3:2, а затем крупно проиграла Швеции — 2:5. В борьбе за бронзовые медали чехи разделались с Финляндией — 8:5.

Не сыграют: В составе сборной Чехии нет кадровых потерь.

Состояние команды: Последний мировой чемпионат Чехия провела весьма успешно, а в предстоящем она нацелена на повторение столь продуктивной кампании.

Прогнозы и ставки на хоккей

Тем не менее воссоздать этот путь Чехии в нынешнем формате будет непросто, поскольку команда претерпела серьезные изменения в составе и столкнулась с кадровыми потерями значимых игроков.

Безусловно, Чехия входит в категорию топ-команд этого турнира, однако едва ли она готова обозначить себя в роли претендента на выход в финал.

Швейцария

Турнирное положение: На групповой стадии последнего чемпионата мира швейцарцы заработали всего 3 очка, но сумели занять 4-ю позицию в таблице, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Последние матчи: Годом ранее Швейцария начала чемпионат с крупного поражения от Словакии — 0:3, за которым последовала провальная встреча с США — 3:11, победа над Норвегией — 6:2 и неудача в игре с Чехией — 2:4.

На стадии 1/4 финала Швейцария уступила Швеции — 2:3 ОТ. Декабрьские товарищеские матчи команда завершила поражением от Канады — 1:7 и победой над Латвией — 5:1.

Не сыграют: В составе Швейцарии кадровых потерь нет.

Состояние команды: В настоящее время Швейцария относится к категории основных аутсайдеров турнира и не рассматривается в контексте решения больших задач.

Успехом для нынешней Швейцарии станет потенциальный выход в плей-офф. Ввиду наличия минимум двух равных себе соперников эта цель вполне может покориться.

В топ-матчах от сборной Швейцарии едва ли приходится ожидать смелую игру в нападении, однако оборонительная модель швейцарцев может стать определяющей с точки зрения ее локальных достижений.

Статистика для ставок

В 6 матчах сборной Чехии из 7 предыдущих на чемпионате мира был пробит тотал больше 5.5

Минимум 3 шайбы забрасывала Чехия в 5 матчах из последних 6 на чемпионате мира

В 3-х встречах из последних 4-х на чемпионате мира Швейцария пропускала минимум 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 1.42, ничья — в 5.20, а победа Швейцарии — в 5.58.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: Сборная Чехии приехала на этот турнир с четкими целями, на пути к достижению которых ее вряд ли остановят соперники уровня Швейцарии.

Ставка: Чехия победит с форой -2 за 1.90.

Прогноз: Чехия является безоговорочным фаворитом этого противостояния, ввиду чего от нее вполне можно ожидать яркую и динамичную игру на протяжении всей встречи.

Ставка: Чехия забьет в каждом периоде за 2.29.