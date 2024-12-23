Эдмонтон
Оттава
«Эдмонтон»
Турнирное положение: После пары месяцев раскачки «Эдмонтон» начал напоминать самого себя образца конца прошлого сезона. Сейчас канадский клуб на пятой позиции Запада.
Последние матчи: За семь последних встреч «Эдмонтон» проиграл только раз, поскольку атака действует весьма продуктивно, а в обороне постепенно образуется порядок.
Эдмонтон — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас «Эдмонтон» старается найти альтернативу травмированному Эвандеру Кейну, и получается это делать весьма неплохо.
Общий тонус клуба: Однако в предстоящем матче против «Оттавы» у хозяев будет серьезная проверка, ибо гости играют не хуже самих «Ойлерз» на данном этапе карьеры.
«Оттава»
Турнирное положение: Последний прогресс «Оттавы» действительно впечатляет, поскольку клуб Грина поднялся на восьмую строчку восточной конференции.
Последние матчи: Вся команда играет, как единый механизм, поэтому за пять последних матчей «Оттава» не проиграла ни разу.
Травмированные игроки: Пока что «Оттава» не может рассчитывать только на Форсберга, но его потеря может сказаться на стройности игры клуба.
Общий тонус клуба: Встреча против «Эдмонтона» ожидается с большим интересом, поскольку команды сейчас максимально хороши, и у гостей есть весьма неплохие шансы, чтобы продолжить победную серию.
Статистика для ставок
- «Эдмонтон» за семь последних матчей проиграл лишь раз
- За пять последних очных матчей «Оттава» выиграла только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.25, на гостей — 3.25.
Прогноз: «Эдмонтон» остудит пыл столичного клуба.
- 1.90Вашингтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.97Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.84Колорадо — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра вполне может забраться в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.