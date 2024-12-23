В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После пары месяцев раскачки «Эдмонтон» начал напоминать самого себя образца конца прошлого сезона. Сейчас канадский клуб на пятой позиции Запада.

Последние матчи: За семь последних встреч «Эдмонтон» проиграл только раз, поскольку атака действует весьма продуктивно, а в обороне постепенно образуется порядок.

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Травмированные игроки: Сейчас «Эдмонтон» старается найти альтернативу травмированному Эвандеру Кейну, и получается это делать весьма неплохо.

Общий тонус клуба: Однако в предстоящем матче против «Оттавы» у хозяев будет серьезная проверка, ибо гости играют не хуже самих «Ойлерз» на данном этапе карьеры.

«Оттава»

Турнирное положение: Последний прогресс «Оттавы» действительно впечатляет, поскольку клуб Грина поднялся на восьмую строчку восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Вся команда играет, как единый механизм, поэтому за пять последних матчей «Оттава» не проиграла ни разу.

Травмированные игроки: Пока что «Оттава» не может рассчитывать только на Форсберга, но его потеря может сказаться на стройности игры клуба.

Общий тонус клуба: Встреча против «Эдмонтона» ожидается с большим интересом, поскольку команды сейчас максимально хороши, и у гостей есть весьма неплохие шансы, чтобы продолжить победную серию.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» за семь последних матчей проиграл лишь раз

За пять последних очных матчей «Оттава» выиграла только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.25, на гостей — 3.25.

Прогноз: «Эдмонтон» остудит пыл столичного клуба.

Альтернативный прогноз: Игра вполне может забраться в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.