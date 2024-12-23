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    «Оттава» способна обыграть «Эдмонтон»?

    «Эдмонтон» — «Оттава». Ставка (к. 1.86), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Оттава»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2024 года

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •  Эдмонтон 04:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: После пары месяцев раскачки «Эдмонтон» начал напоминать самого себя образца конца прошлого сезона. Сейчас канадский клуб на пятой позиции Запада.

    Последние матчи: За семь последних встреч «Эдмонтон» проиграл только раз, поскольку атака действует весьма продуктивно, а в обороне постепенно образуется порядок.

    Эдмонтон — Оттава: коэффициенты букмекеров

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  • 1.844.303.30Бонус€300
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    Травмированные игроки: Сейчас «Эдмонтон» старается найти альтернативу травмированному Эвандеру Кейну, и получается это делать весьма неплохо.

    Общий тонус клуба: Однако в предстоящем матче против «Оттавы» у хозяев будет серьезная проверка, ибо гости играют не хуже самих «Ойлерз» на данном этапе карьеры.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Последний прогресс «Оттавы» действительно впечатляет, поскольку клуб Грина поднялся на восьмую строчку восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Вся команда играет, как единый механизм, поэтому за пять последних матчей «Оттава» не проиграла ни разу.

    Травмированные игроки: Пока что «Оттава» не может рассчитывать только на Форсберга, но его потеря может сказаться на стройности игры клуба.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Эдмонтона» ожидается с большим интересом, поскольку команды сейчас максимально хороши, и у гостей есть весьма неплохие шансы, чтобы продолжить победную серию.

    Статистика для ставок

    • «Эдмонтон» за семь последних матчей проиграл лишь раз

    • За пять последних очных матчей «Оттава» выиграла только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.25, на гостей — 3.25.

    Прогноз: «Эдмонтон» остудит пыл столичного клуба.

    Альтернативный прогноз: Игра вполне может забраться в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15.

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    «Эдмонтон» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Оттава» способна обыграть «Эдмонтон»?
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