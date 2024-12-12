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    «Россия 25» еще не сталкивалась с таким серьезным соперником...

    «Россия 25» — Сборная мира КХЛ. Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, Кубок Первого канала, 12 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную России
    Прогноз и ставки на «Россия 25» — Сборная мира КХЛ
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    Роман Ротенберг — главный тренер «России 25»
    В матче Кубка Первого канала «Россия 25» встретится со сборной мира КХЛ. Игра пройдет на «СКА Арене» 12 декабря . Начало запланировано на 18:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Россия 25» — Сборная мира КХЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Россия 25»

    Турнирное положение: Последний раз национальная команда России до 25-и лет выступала в рамках «Большого тура сборной» в мае этого года. В той серии игр «Россия 25» провела 5 матчей против сборных Казахстана и Беларуси.

    В предстоящем Кубке Первого канала должно быть гораздо интереснее, ведь мы увидим не только Евгения Кузнецова в форме сборной России, но и команду из легионеров КХЛ.

    Последние матчи: В прошедшей встрече, которая состоялась 11-го мая этого года, «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 4:2, а до этого команда разгромила того же соперника (6:2).

    В последнем розыгрыше Кубка Первого канала национальная команда одержала все 3 победы. «Россия 25» обыграла «Звезды ВХЛ» (5:2), Казахстан (5:2) и Беларусь (5:3).

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Состояние команды: Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг собрал довольно мощный коллектив, где есть мощнейшая атакующая линия, а также сбалансированная защита.

    Большая часть команды — это игроки СКА и ЦСКА. Особый интерес будет к нападающему «России 25» Евгению Кузнецову, который был дисквалифицирован и отстранен от сборной на 4 года.

    В предстоящем матче команде Романа Ротенберга будет противостоять довольно сильная Сборная мира КХЛ, где собраны очень мастеровитые легионеры из Континентальной лиги. «Россия 25» точно столкнется с проблемами.

    Сборная мира КХЛ

    Формирование команды: На Кубке Первого канала прошлогодней давности была интересная задумка — создали команду из звезд ВХЛ, а теперь организаторы смогли осуществить идею со Сборной мира КХЛ.

    В этой сборной собраны довольно сильные легионеры, которые исполняют роли лидеров в своих клубах. Чего только стоит Александр Хмелевски из «Салавата Юлаева» или Хантер Миска из московского «Динамо» (шутка).

    У сборной России впервые за несколько лет появился действительно стоящий соперник, который точно доставит проблемы подопечным Романа Ротенберга.

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    • Состояние команды: Стоит пройтись по всем линиям в Сборной мира КХЛ, чтобы понять, что за предстоящим матчем будет действительно интересно наблюдать.

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    Во вратарской линии стоит отметить Джереми Смита, который тащит «Куньлунь» в нынешнем сезоне. В защитной линии Сборной мира КХЛ ключевую роль могут сыграть Райан Меркли из «Авангарда» и Михал Чайковский из «Спартака».

    В нападении все еще интереснее — Алекс Гальченюк, Райан Спунер, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Ник Петан и Дмитрий Яшкин. Еще остались вопросы? А, кстати, главным тренером Сборной мира КХЛ будет Майк Кинэн.

    Статистика для ставок

    • «Россия 25» выиграла все матчи в рамках «Большого тура сборной» в 2024-м году

    • На последнем Кубке Первого канала «Россия 25» также выиграла все 3 матча

    • Сборная мира КХЛ сыграет свой первый матч под руководством легендарного Майка Кинэна

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «России 25» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.60, а победа Сборной мира КХЛ — в 3.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Роман Ротенберг как следует настроит игроков «России 25». Национальная команда сделает все для того, чтобы победить.

    Ставка: Победа «России 25» с форой (-1) за 2.12.

    Прогноз: Матч точно получится результативным. В Сборной мира КХЛ также собраны мастера, которые способны забрасывать шайбы.

    Ставка: Индивидуальный тотал Сборной мира КХЛ 2.5 больше за 1.83.

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    «Россия 25» — Сборная мира КХЛ: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Россия 25» еще не сталкивалась с таким серьезным соперником...
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