В матче Кубка Первого канала «Россия 25» встретится со сборной мира КХЛ. Игра пройдет на «СКА Арене» 12 декабря . Начало запланировано на 18:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Россия 25» — Сборная мира КХЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Россия 25»

Турнирное положение: Последний раз национальная команда России до 25-и лет выступала в рамках «Большого тура сборной» в мае этого года. В той серии игр «Россия 25» провела 5 матчей против сборных Казахстана и Беларуси.

В предстоящем Кубке Первого канала должно быть гораздо интереснее, ведь мы увидим не только Евгения Кузнецова в форме сборной России, но и команду из легионеров КХЛ.

Последние матчи: В прошедшей встрече, которая состоялась 11-го мая этого года, «Россия 25» обыграла Беларусь со счетом 4:2, а до этого команда разгромила того же соперника (6:2).

В последнем розыгрыше Кубка Первого канала национальная команда одержала все 3 победы. «Россия 25» обыграла «Звезды ВХЛ» (5:2), Казахстан (5:2) и Беларусь (5:3).

Прогнозы и ставки на хоккей

Состояние команды: Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг собрал довольно мощный коллектив, где есть мощнейшая атакующая линия, а также сбалансированная защита.

Большая часть команды — это игроки СКА и ЦСКА. Особый интерес будет к нападающему «России 25» Евгению Кузнецову, который был дисквалифицирован и отстранен от сборной на 4 года.

В предстоящем матче команде Романа Ротенберга будет противостоять довольно сильная Сборная мира КХЛ, где собраны очень мастеровитые легионеры из Континентальной лиги. «Россия 25» точно столкнется с проблемами.

Сборная мира КХЛ

Формирование команды: На Кубке Первого канала прошлогодней давности была интересная задумка — создали команду из звезд ВХЛ, а теперь организаторы смогли осуществить идею со Сборной мира КХЛ.

В этой сборной собраны довольно сильные легионеры, которые исполняют роли лидеров в своих клубах. Чего только стоит Александр Хмелевски из «Салавата Юлаева» или Хантер Миска из московского «Динамо» (шутка).

У сборной России впервые за несколько лет появился действительно стоящий соперник, который точно доставит проблемы подопечным Романа Ротенберга.

Состояние команды: Стоит пройтись по всем линиям в Сборной мира КХЛ, чтобы понять, что за предстоящим матчем будет действительно интересно наблюдать.

Во вратарской линии стоит отметить Джереми Смита, который тащит «Куньлунь» в нынешнем сезоне. В защитной линии Сборной мира КХЛ ключевую роль могут сыграть Райан Меркли из «Авангарда» и Михал Чайковский из «Спартака».

В нападении все еще интереснее — Алекс Гальченюк, Райан Спунер, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Ник Петан и Дмитрий Яшкин. Еще остались вопросы? А, кстати, главным тренером Сборной мира КХЛ будет Майк Кинэн.

Статистика для ставок

«Россия 25» выиграла все матчи в рамках «Большого тура сборной» в 2024-м году

На последнем Кубке Первого канала «Россия 25» также выиграла все 3 матча

Сборная мира КХЛ сыграет свой первый матч под руководством легендарного Майка Кинэна

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «России 25» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.60, а победа Сборной мира КХЛ — в 3.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Роман Ротенберг как следует настроит игроков «России 25». Национальная команда сделает все для того, чтобы победить.

Ставка: Победа «России 25» с форой (-1) за 2.12.

Прогноз: Матч точно получится результативным. В Сборной мира КХЛ также собраны мастера, которые способны забрасывать шайбы.

Ставка: Индивидуальный тотал Сборной мира КХЛ 2.5 больше за 1.83.