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    «Спартак» справится с давлением на льду «Витязя»

    «Витязь» — «Спартак». Ставка (к. 1.91) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Спартак»
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    Адам Ружичка
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» примет «Спартак». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 8 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 14:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Витязь»

    Турнирное положение: «Витязю» по-прежнему принадлежит 9-я строчка в таблице Западной конференции. В 34 матчах подмосковная команда заработала 32 очка. Между замыкаемой «Торпедо» зоной плей-офф разрыв составляет 4 балла.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Витязь» провел очередную серию больших матчей, в рамках которой потерпел поражения от «Локомотива» — 1:2 ОТ, «Спартака» — 4:5 и «Салавата Юлаева» — 0:4.

    Витязь — Спартак: коэффициенты букмекеров

    За неудачным выездом в Уфу последовала домашняя победа над «Нефтехимиком» — 4:3 Б, после которой «Витязь» уступил ЦСКА в довольно плотной игре — 1:2 ОТ. В последней встрече команда Павла Десяткова не смогла сдержать «Ак Барс» — 3:5.

    Не сыграют: Иван Чехович, Иван Савчик, Владислав Цицюра, Григорий Ващенко.

    Состояние команды: Задачи «Витязя» в нынешнем сезоне заточены исключительно под борьбу за место в первой восьмерке Запада. Моментами подмосковная команда демонстрирует готовность отстаивать эту идею.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Нередко в нынешнем сезоне «Витязь» выдает довольно качественные отрезки, благодаря которым подопечные Павла Десяткова поэтапно улучшают турнирное положение, приближаясь к заветной зоне топ-8.

    Тем не менее успешные серии «Витязя» по-прежнему не подразумевают стабильность: как и на старте сезона, команде не удается набрать хороший темп набора очков и стать последовательной в плане результатов и общего тонуса.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» по-прежнему устойчиво удерживает 2-ю строчку в таблице Западной конференции. С 48 очками по итогам 34 матчей красно-белые отстают от 1-го «Локомотива» на 10 баллов и опережают на 3 очка «Динамо».

    Последние матчи: Сравнительно недавно «Спартак» выдал очередную качественную серию из четырех побед, на смену которой пришел цикл неудач: подряд столичный клуб проиграл «Торпедо» — 0:6, «Нефтехимику» — 3:4 ОТ и «Салавату Юлаеву» — 1:5.

    Однако днями ранее команда Алексея Жамнова вернулась к двухочковым матчам. Сперва на территории «Автомобилиста» красно-белые вырвали тяжелейшую победу — 5:4 Б, после чего за счет более высокого класса разобрались с «Барысом» — 4:2.

    Не сыграют: Андрей Локтионов, Андрей Миронов.

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    • Состояние команды: Под руководством Алексея Жамнова «Спартак» продолжает прогрессировать: команда, как и голом ранее, соперничает за места в первой тройке конференции, вместе с тем нацеливаясь на более успешную кубковую кампанию.

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    Сохранив в межсезонье практически весь состав, «Спартак» по-прежнему демонтирует предметную игру и здорово действует у чужих ворот, оставаясь одним из лидеров лиги по результативности.

    Кроме того, в нынешнем сезоне «Спартак» пытается улучшить оборонительный аспект, делая и в этом направлении определенные успехи. Однако отсутствие стабильности на должном уровне моментами сковывает команду.

    Статистика для ставок

    • В десяти гостевых встречах из одиннадцати «Спартак» не проигрывал в основное время

    • В пяти предыдущих матчах «Спартака» на гостевой территории был пробит тотал больше 5.5

    • В четырех личных встречах из предыдущих шести «Спартак» забивал в ворота «Витязя» не менее 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 4.15, ничья — в 4.60, а победа «Спартака» — в 1.75.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: Безусловно, «Витязь» — это коллектив, которого не смутит статус соперника и который покажет свой характер. Но «Спартак» сейчас находится в отличной форме и по всем параметрам превосходит команду Павла Десяткова.

    Ставка: «Спартак» победит с форой -1 за 1.91.

    Прогноз: «Спартак» по-прежнему играет динамично и ярко, стараясь реализовать как можно больше моментов. С учетом явных проблем «Витязя» в обороне эта встреча рискует закончиться для хозяев катастрофически.

    Ставка:«Спартак» забьет во всех периодах за 2.95.

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    «Витязь» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» справится с давлением на льду «Витязя»
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