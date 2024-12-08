В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» примет «Спартак». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 8 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: «Витязю» по-прежнему принадлежит 9-я строчка в таблице Западной конференции. В 34 матчах подмосковная команда заработала 32 очка. Между замыкаемой «Торпедо» зоной плей-офф разрыв составляет 4 балла.

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Витязь» провел очередную серию больших матчей, в рамках которой потерпел поражения от «Локомотива» — 1:2 ОТ, «Спартака» — 4:5 и «Салавата Юлаева» — 0:4.

За неудачным выездом в Уфу последовала домашняя победа над «Нефтехимиком» — 4:3 Б, после которой «Витязь» уступил ЦСКА в довольно плотной игре — 1:2 ОТ. В последней встрече команда Павла Десяткова не смогла сдержать «Ак Барс» — 3:5.

Не сыграют: Иван Чехович, Иван Савчик, Владислав Цицюра, Григорий Ващенко.

Состояние команды: Задачи «Витязя» в нынешнем сезоне заточены исключительно под борьбу за место в первой восьмерке Запада. Моментами подмосковная команда демонстрирует готовность отстаивать эту идею.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Нередко в нынешнем сезоне «Витязь» выдает довольно качественные отрезки, благодаря которым подопечные Павла Десяткова поэтапно улучшают турнирное положение, приближаясь к заветной зоне топ-8.

Тем не менее успешные серии «Витязя» по-прежнему не подразумевают стабильность: как и на старте сезона, команде не удается набрать хороший темп набора очков и стать последовательной в плане результатов и общего тонуса.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» по-прежнему устойчиво удерживает 2-ю строчку в таблице Западной конференции. С 48 очками по итогам 34 матчей красно-белые отстают от 1-го «Локомотива» на 10 баллов и опережают на 3 очка «Динамо».

Последние матчи: Сравнительно недавно «Спартак» выдал очередную качественную серию из четырех побед, на смену которой пришел цикл неудач: подряд столичный клуб проиграл «Торпедо» — 0:6, «Нефтехимику» — 3:4 ОТ и «Салавату Юлаеву» — 1:5.

Однако днями ранее команда Алексея Жамнова вернулась к двухочковым матчам. Сперва на территории «Автомобилиста» красно-белые вырвали тяжелейшую победу — 5:4 Б, после чего за счет более высокого класса разобрались с «Барысом» — 4:2.

Не сыграют: Андрей Локтионов, Андрей Миронов.

Состояние команды: Под руководством Алексея Жамнова «Спартак» продолжает прогрессировать: команда, как и голом ранее, соперничает за места в первой тройке конференции, вместе с тем нацеливаясь на более успешную кубковую кампанию.

Сохранив в межсезонье практически весь состав, «Спартак» по-прежнему демонтирует предметную игру и здорово действует у чужих ворот, оставаясь одним из лидеров лиги по результативности.

Кроме того, в нынешнем сезоне «Спартак» пытается улучшить оборонительный аспект, делая и в этом направлении определенные успехи. Однако отсутствие стабильности на должном уровне моментами сковывает команду.

Статистика для ставок

В десяти гостевых встречах из одиннадцати «Спартак» не проигрывал в основное время

В пяти предыдущих матчах «Спартака» на гостевой территории был пробит тотал больше 5.5

В четырех личных встречах из предыдущих шести «Спартак» забивал в ворота «Витязя» не менее 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 4.15, ничья — в 4.60, а победа «Спартака» — в 1.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Безусловно, «Витязь» — это коллектив, которого не смутит статус соперника и который покажет свой характер. Но «Спартак» сейчас находится в отличной форме и по всем параметрам превосходит команду Павла Десяткова.

Ставка: «Спартак» победит с форой -1 за 1.91.

Прогноз: «Спартак» по-прежнему играет динамично и ярко, стараясь реализовать как можно больше моментов. С учетом явных проблем «Витязя» в обороне эта встреча рискует закончиться для хозяев катастрофически.

Ставка:«Спартак» забьет во всех периодах за 2.95.