В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Витязь». Игра состоится 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы располагаются на 3-й позиции Востока с 38-ю очками в активе после 28-и сыгранных матчей. «Салават Юлаев» отстает от 1-й строчки в конференции на 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда всухую обыграла «Северсталь» (2:0), а до этого «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» (2:4), провалив второй период.

В последних 7-и встречах уфимцы проиграли только 2 раза при 5-и победах. За этот период «Салават Юлаев» дважды одолел «Ладу» (2:1 Б и 3:1), а также «Барыс» (4:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ).

Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних матчах у «Салавата Юлаева» на лед не выходил Джошуа Ливо, который является системообразующим хоккеистом команды в атаке.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов чуть перестроил игру, команда стала больше обращать внимание на оборону. При этом, уфимцы также продолжают набирать очки.

Нет сомнений в том, что «Салават Юлаев» будет доминировать в предстоящем матче против «Витязя», но уфимцам легко точно не будет, ведь подмосковная команда упирается до последнего в каждом матче.

«Витязь»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Запада с 29-ю баллами в активе после 30-и матчей. «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 5 очков, имея одну игру в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда проиграла «Спартаку» в овертайме со счетом 4:5, упустив преимущество в 3 шайбы. До этого «Витязь» проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ).

В 5-и последних матчах команда еще уступила минскому «Динамо» (4:6), а также обыграла «Северсталь» с разгромным счетом 7:1 и всухую обыграла ту же череповецкую команду (2:0).

Не сыграют: Григорий Ващенко и Владислав Цицюра (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Витязь» регулярно набирает очки, ведь зона плей-офф для команды совсем близко. Подопечные Павла Десяткова точно будут бороться за нее до последнего матча.

В «Витязе» появилась еще одна проблема — команда все никак не может удержать свое преимущество. Десятков сетует на индивидуальные ошибки игроков, которые не могут сохранять концентрацию все 60 минут.

Несмотря на это, у «Витязя» продолжает феерить нападающий Иван Чехович. После перехода из «Локомотива» форвард провел в новом клубе 28 матчей и набрал 28 (10+18) очков — прекрасный результат.

Статистика для ставок

«Витязь» набирает очки в 3-х последних матчах

В последних 7-и встречах «Салават Юлаев» проиграл только 2 раза

В 3-х последних очных матчах «Салават Юлаев» непременно обыгрывал «Витязь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.00, а победа «Витязя» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.30 и 1.58 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» все-таки одержит победу, хоть «Витязь» и будет навязывать свою борьбу.

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 2.00.

Прогноз: Уфимцам легко точно не будет. У «Витязя» есть парочку исполнителей в атаке.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.85.