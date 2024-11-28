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    «Витязь» даст бой, но уфимцы все-таки заберут три очка

    «Салават Юлаев» — «Витязь». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Витязь»
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    Данил Алалыкин — нападающий «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Витязь». Игра состоится 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы располагаются на 3-й позиции Востока с 38-ю очками в активе после 28-и сыгранных матчей. «Салават Юлаев» отстает от 1-й строчки в конференции на 6 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда всухую обыграла «Северсталь» (2:0), а до этого «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» (2:4), провалив второй период.

    Салават Юлаев — Витязь: коэффициенты букмекеров

    В последних 7-и встречах уфимцы проиграли только 2 раза при 5-и победах. За этот период «Салават Юлаев» дважды одолел «Ладу» (2:1 Б и 3:1), а также «Барыс» (4:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ).

    Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: В последних матчах у «Салавата Юлаева» на лед не выходил Джошуа Ливо, который является системообразующим хоккеистом команды в атаке.

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов чуть перестроил игру, команда стала больше обращать внимание на оборону. При этом, уфимцы также продолжают набирать очки.

    Нет сомнений в том, что «Салават Юлаев» будет доминировать в предстоящем матче против «Витязя», но уфимцам легко точно не будет, ведь подмосковная команда упирается до последнего в каждом матче.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Запада с 29-ю баллами в активе после 30-и матчей. «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 5 очков, имея одну игру в запасе.

    Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда проиграла «Спартаку» в овертайме со счетом 4:5, упустив преимущество в 3 шайбы. До этого «Витязь» проиграл «Локомотиву» (1:2 ОТ).

    В 5-и последних матчах команда еще уступила минскому «Динамо» (4:6), а также обыграла «Северсталь» с разгромным счетом 7:1 и всухую обыграла ту же череповецкую команду (2:0).

    Не сыграют: Григорий Ващенко и Владислав Цицюра (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: Сейчас «Витязь» регулярно набирает очки, ведь зона плей-офф для команды совсем близко. Подопечные Павла Десяткова точно будут бороться за нее до последнего матча.

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    В «Витязе» появилась еще одна проблема — команда все никак не может удержать свое преимущество. Десятков сетует на индивидуальные ошибки игроков, которые не могут сохранять концентрацию все 60 минут.

    Несмотря на это, у «Витязя» продолжает феерить нападающий Иван Чехович. После перехода из «Локомотива» форвард провел в новом клубе 28 матчей и набрал 28 (10+18) очков — прекрасный результат.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» набирает очки в 3-х последних матчах

    • В последних 7-и встречах «Салават Юлаев» проиграл только 2 раза

    • В 3-х последних очных матчах «Салават Юлаев» непременно обыгрывал «Витязь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.00, а победа «Витязя» — в 4.30.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.30 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» все-таки одержит победу, хоть «Витязь» и будет навязывать свою борьбу.

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 2.00.

    Прогноз: Уфимцам легко точно не будет. У «Витязя» есть парочку исполнителей в атаке.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.85.

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    «Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Витязь» даст бой, но уфимцы все-таки заберут три очка
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