«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Последние резултаты «Сан-Хосе» снова опутсили клуб в турнирной таблице, и сейчас калифорнийская комнада находится на 14 позиции Запада.
Последние матчи: В шести последних поединках «Сан-Хосе» смог победить толкьо раз, и за комнаду Уорсофски по-настоящему боязно.
Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Сан-Хосе», не могут помочь Штурм, Кутюр и Власич. Под вопросом участие Ванечека.
Общий тонус клуба: В поединке против ткуда более организованного «Баффало» шансов на успех минимальное количество.
«Баффало»
Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» позволили клубу Раффа подняться на восьмую строчку Востока.
Последние матчи: В четырех последних поединках у «Баффало» три победы, поэтому настроение перед приездом в Сан-Хосе просто прекрасное.
Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмами имеются и у «Баффало» поскольку Рафф в текущий момент времени не может рассчитывать на Гринвэя, Самуэльссона и Томпсона.
Общий тонус клуба: В Калифорнии гости смогут за счет напора и задора забрать очередные два очка.
Статистика для ставок
- «Сан-Хосе» в шести последних матчах смог выиграть всего лишь один раз
- В четырех последних матчах «Баффало» смог одержать три победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.09, на ничью — 4.66, на гостей — 2.03.
Прогноз: У «Баффало» больше шансов на успех
- 2.00Металлург Мг — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.12Адмирал — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.74Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть на встречных курсах, поэтому будет открытых результативный хоккей
Ставка: П2 с коэффициентом 2.03
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78