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    «Сан-Хосе» может обыграть «Баффало» на своем льду?

    «Сан-Хосе» — «Баффало». Ставка (к. 2.03), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Баффало»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «САП Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Последние резултаты «Сан-Хосе» снова опутсили клуб в турнирной таблице, и сейчас калифорнийская комнада находится на 14 позиции Запада.

    Последние матчи: В шести последних поединках «Сан-Хосе» смог победить толкьо раз, и за комнаду Уорсофски по-настоящему боязно.

    Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Сан-Хосе», не могут помочь Штурм, Кутюр и Власич. Под вопросом участие Ванечека.

    Общий тонус клуба: В поединке против ткуда более организованного «Баффало» шансов на успех минимальное количество.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» позволили клубу Раффа подняться на восьмую строчку Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках у «Баффало» три победы, поэтому настроение перед приездом в Сан-Хосе просто прекрасное.

    Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмами имеются и у «Баффало» поскольку Рафф в текущий момент времени не может рассчитывать на Гринвэя, Самуэльссона и Томпсона.

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    Общий тонус клуба: В Калифорнии гости смогут за счет напора и задора забрать очередные два очка.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Хосе» в шести последних матчах смог выиграть всего лишь один раз

    • В четырех последних матчах «Баффало» смог одержать три победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.09, на ничью — 4.66, на гостей — 2.03.

    Прогноз: У «Баффало» больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть на встречных курсах, поэтому будет открытых результативный хоккей

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.03

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78

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    «Сан-Хосе» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» может обыграть «Баффало» на своем льду?
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