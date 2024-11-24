В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «САП Центре» 24 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Последние резултаты «Сан-Хосе» снова опутсили клуб в турнирной таблице, и сейчас калифорнийская комнада находится на 14 позиции Запада.

Последние матчи: В шести последних поединках «Сан-Хосе» смог победить толкьо раз, и за комнаду Уорсофски по-настоящему боязно.

Травмированные игроки: На данном отрезке сезона «Сан-Хосе», не могут помочь Штурм, Кутюр и Власич. Под вопросом участие Ванечека.

Общий тонус клуба: В поединке против ткуда более организованного «Баффало» шансов на успех минимальное количество.

«Баффало»

Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» позволили клубу Раффа подняться на восьмую строчку Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках у «Баффало» три победы, поэтому настроение перед приездом в Сан-Хосе просто прекрасное.

Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмами имеются и у «Баффало» поскольку Рафф в текущий момент времени не может рассчитывать на Гринвэя, Самуэльссона и Томпсона.

Общий тонус клуба: В Калифорнии гости смогут за счет напора и задора забрать очередные два очка.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» в шести последних матчах смог выиграть всего лишь один раз

В четырех последних матчах «Баффало» смог одержать три победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.09, на ничью — 4.66, на гостей — 2.03.

Прогноз: У «Баффало» больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть на встречных курсах, поэтому будет открытых результативный хоккей

Ставка: П2 с коэффициентом 2.03

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78