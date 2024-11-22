«Динамо» Минск
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Запада с 32 очками в активе, отставая от 3-ки лидеров в конференции лишь на 5 баллов после 28-и сыгранных матчей.
Последние матчи: В прошлом поединке минское «Динамо» крупно обыграло «Авангард» со счетом 5:2, а до этого команда всухую проиграла «Куньлуню» (0:3). Матчем ранее «зубры» одолели «Витязь» (6:4).
В прошедших 6-и встречах минское «Динамо» проиграло только 2 раза при 4-х победах. За этот период команда также одолела «Северсталь» (3:1), «Салават Юлаев» (3:2 Б) и проиграла «Торпедо» (1:2 ОТ).
Состояние команды: Минское «Динамо» одна из самых непредсказуемых команд в нынешнем сезоне. «Зубры» могут одолеть абсолюно любого соперника, но при этом могут и проиграть «Куньлуню».
В последнее время у «Динамо» порядок с результативностью. В команде стал регулярно набирать очки Вадим Шипачев, он набрал отличных ход, являясь лидером «зубров».
«Динамо», при неплохом составе, продолжает вести борьбу за место в плей-офф на Западе. Команда опережает 9-ю строчку всего на 4 балла — вся борьба за место под солнцем еще впереди.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: Столичные располагаются на 3-й позиции Запада с 37-ю очками после 28-и встреч. «Динамо» отстает от 2-го места в конференции на 4 пункта.
Последние матчи: В прошлой встрече команда уверенно обыграла «Сибирь» со счетом 4:2. Матчем ранее «бело-голубые» выдержали натиск «Трактора», обыграв челябинцев по буллитам со счетом 4:3.
У «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «бело-голубые» вновь одолели «Сибирь» (2:1) и «Авангард» (5:3).
Состояние команды: Уже можно сказать, что «Динамо» выбралось из кризиса и точно будет претендовать на лидерские позиции в конференции. Сейчас у «бело-голубых» полный порядок во всех линиях.
Вратарская линия «Динамо» наконец-то наладила свою игру — Максим Моторыгин держит свой уровень, а Хантер Миска стал выступать гораздо лучше, нежели на старте сезона.
К тому же, форвард «Динамо» Никита Гусев продолжает играть очень стабильно. Нападающий набрал 28 (11+17) очков в 28-и матчах нынешнего сезона, возглавляя список лучших бомбардиров КХЛ.
Статистика для ставок
- У московского «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд
- Минское «Динамо» проиграло только 2 раза в последних 6-и встречах
- В последних 3-х очных матчах московское «Динамо» непременно обыгрывало одноклубников из Минска
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.80.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.
- 2.00Трактор — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.05СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Лада — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что гости одержат победу. Московское «Динамо» набрало отличный ход и продолжит побеждать.
Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.20.
Прогноз: Матч все-таки получится не очень результативным. Москвичи постараются сыграть строго в обороне.
Ставка: Тотал 5 меньше за 1.95.