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    Московское «Динамо» продлит свою победную серию?

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Динамо» Москва
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    Максим Моторыгин — голкипер московского «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет 22 ноября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Запада с 32 очками в активе, отставая от 3-ки лидеров в конференции лишь на 5 баллов после 28-и сыгранных матчей.

    Последние матчи: В прошлом поединке минское «Динамо» крупно обыграло «Авангард» со счетом 5:2, а до этого команда всухую проиграла «Куньлуню» (0:3). Матчем ранее «зубры» одолели «Витязь» (6:4).

    В прошедших 6-и встречах минское «Динамо» проиграло только 2 раза при 4-х победах. За этот период команда также одолела «Северсталь» (3:1), «Салават Юлаев» (3:2 Б) и проиграла «Торпедо» (1:2 ОТ).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Минское «Динамо» одна из самых непредсказуемых команд в нынешнем сезоне. «Зубры» могут одолеть абсолюно любого соперника, но при этом могут и проиграть «Куньлуню».

    В последнее время у «Динамо» порядок с результативностью. В команде стал регулярно набирать очки Вадим Шипачев, он набрал отличных ход, являясь лидером «зубров».

    «Динамо», при неплохом составе, продолжает вести борьбу за место в плей-офф на Западе. Команда опережает 9-ю строчку всего на 4 балла — вся борьба за место под солнцем еще впереди.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Столичные располагаются на 3-й позиции Запада с 37-ю очками после 28-и встреч. «Динамо» отстает от 2-го места в конференции на 4 пункта.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда уверенно обыграла «Сибирь» со счетом 4:2. Матчем ранее «бело-голубые» выдержали натиск «Трактора», обыграв челябинцев по буллитам со счетом 4:3.

    У «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «бело-голубые» вновь одолели «Сибирь» (2:1) и «Авангард» (5:3).

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    • Состояние команды: Уже можно сказать, что «Динамо» выбралось из кризиса и точно будет претендовать на лидерские позиции в конференции. Сейчас у «бело-голубых» полный порядок во всех линиях.

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    Вратарская линия «Динамо» наконец-то наладила свою игру — Максим Моторыгин держит свой уровень, а Хантер Миска стал выступать гораздо лучше, нежели на старте сезона.

    К тому же, форвард «Динамо» Никита Гусев продолжает играть очень стабильно. Нападающий набрал 28 (11+17) очков в 28-и матчах нынешнего сезона, возглавляя список лучших бомбардиров КХЛ.

    Статистика для ставок

    • У московского «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд

    • Минское «Динамо» проиграло только 2 раза в последних 6-и встречах

    • В последних 3-х очных матчах московское «Динамо» непременно обыгрывало одноклубников из Минска

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что гости одержат победу. Московское «Динамо» набрало отличный ход и продолжит побеждать.

    Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.20.

    Прогноз: Матч все-таки получится не очень результативным. Москвичи постараются сыграть строго в обороне.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 1.95.

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    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. Московское «Динамо» продлит свою победную серию?
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