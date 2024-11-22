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    «Адмирал» замахнется на очки в Омске

    «Авангард» — «Адмирал». Ставка (к. 2.42) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Адмирал»
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    Егор Петухов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 22 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: В 26 матчах «Авангард» заработал 22 очка, с которыми обосновался на 10-м месте в таблице Востока. Разрыв по отношению к клубам первой восьмерки составляет 2 балла.

    Последние матчи: На протяжении всего сезона «Авангард» нередко чередует один успешный матч непременным провалом, и последние игровые недели не стали исключением.

    Авангард — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    Еще недавно команда Сергея Звягина одержала победу над СКА — 2:1, вслед за которой случилось поражение от «Динамо» Москва — 3:5. Накануне «ястребы» взяли верх над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ и уступили «Динамо» Минск — 2:5.

    Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Даниил Степанов.

    Состояние команды: «Авангард» по-прежнему предпринимает безуспешные попытки проникнуть в кубковую зону, от матча к матчу упуская имеющиеся для этого возможности.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    По итогам 26 очков «Авангард» демонстрирует крайне низкий темп набора очков, но ключевой его проблемой остается полное отсутствие игрового прогресса: идеи тренерского штаба попросту не работают.

    Атакующая игра омичей утратила прошлогодний лоск — в минувшей регулярке «ястребы» были вторыми по результативности на Востоке — а сама команда больше не является конкурентоспособной.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: На счету дальневосточной команды 29 очков по итогам сыгранных 29 матчей. В таблице конференции «моряки» прописались на 6-м месте.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Адмирал» уже одержал одну победу над «Авангардом» — 3:2 ОТ, вслед за которой сенсационно разделался с «Трактором» — 4:3 ОТ.

    После упомянутых матчей команда Леонида Тамбиева проводит неудачную серию, в период которой она дважды проиграла «Автомобилисту» — 3:4 ОТ; 0:1, а также «Спартаку» — 1:6 и «Северстали» — 1:2.

    Не сыграют: Семен Ручкин.

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    • Состояние команды: По дистанции нынешнего регулярного чемпионата «Адмирал» идет крайне непредсказуемо на фоне попыток реабилитироваться за прошлогодний провал.

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    Команда Леонида Тамбиева остается одним из претендентов на выход в плей-офф, однако ее игра далека от стандартов, позволяющих решать действительно значимые турнирные задачи.

    Проблема «Адмирала» заключается в том, что его ресурса не хватает для поддержания высокого уровня на дистанции: несколько успешных результатов «моряков» зачастую сменяются циклом поражений.

    Статистика для ставок

    • В трех матчах из последних пяти в Омске «Авангард» пропускал минимум 3 шайбы

    • Ни в одном матче из четырех последних не было забито больше 4 голов

    • В четырех последних личных встречах на территории «Авангарда» соперники не могли выявить победителя в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.10, а победа «Адмирала» — в 3.31.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

    Прогноз: На текущий момент «Адмирал» находится в ненормальном форменном состоянии. Но даже при нынешнем соотношении сил «морякам» хватит боеспособности, чтобы оказать давление на нестабильный «Авангард» в попытках набрать очки.

    Ставка: «Адмирал» победит с форой 0 за 2.42.

    Прогноз: Ввиду проблем, которые присущи обеим командам в контексте содержательной игры в нападении, большое количество заброшенных шайб едва ли станет украшением предстоящей встречи.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.14.

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    «Авангард» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» замахнется на очки в Омске
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