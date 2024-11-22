В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 22 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: В 26 матчах «Авангард» заработал 22 очка, с которыми обосновался на 10-м месте в таблице Востока. Разрыв по отношению к клубам первой восьмерки составляет 2 балла.

Последние матчи: На протяжении всего сезона «Авангард» нередко чередует один успешный матч непременным провалом, и последние игровые недели не стали исключением.

Еще недавно команда Сергея Звягина одержала победу над СКА — 2:1, вслед за которой случилось поражение от «Динамо» Москва — 3:5. Накануне «ястребы» взяли верх над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ и уступили «Динамо» Минск — 2:5.

Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: «Авангард» по-прежнему предпринимает безуспешные попытки проникнуть в кубковую зону, от матча к матчу упуская имеющиеся для этого возможности.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По итогам 26 очков «Авангард» демонстрирует крайне низкий темп набора очков, но ключевой его проблемой остается полное отсутствие игрового прогресса: идеи тренерского штаба попросту не работают.

Атакующая игра омичей утратила прошлогодний лоск — в минувшей регулярке «ястребы» были вторыми по результативности на Востоке — а сама команда больше не является конкурентоспособной.

«Адмирал»

Турнирное положение: На счету дальневосточной команды 29 очков по итогам сыгранных 29 матчей. В таблице конференции «моряки» прописались на 6-м месте.

Последние матчи: В первой половине месяца «Адмирал» уже одержал одну победу над «Авангардом» — 3:2 ОТ, вслед за которой сенсационно разделался с «Трактором» — 4:3 ОТ.

После упомянутых матчей команда Леонида Тамбиева проводит неудачную серию, в период которой она дважды проиграла «Автомобилисту» — 3:4 ОТ; 0:1, а также «Спартаку» — 1:6 и «Северстали» — 1:2.

Не сыграют: Семен Ручкин.

Состояние команды: По дистанции нынешнего регулярного чемпионата «Адмирал» идет крайне непредсказуемо на фоне попыток реабилитироваться за прошлогодний провал.

Команда Леонида Тамбиева остается одним из претендентов на выход в плей-офф, однако ее игра далека от стандартов, позволяющих решать действительно значимые турнирные задачи.

Проблема «Адмирала» заключается в том, что его ресурса не хватает для поддержания высокого уровня на дистанции: несколько успешных результатов «моряков» зачастую сменяются циклом поражений.

Статистика для ставок

В трех матчах из последних пяти в Омске «Авангард» пропускал минимум 3 шайбы

Ни в одном матче из четырех последних не было забито больше 4 голов

В четырех последних личных встречах на территории «Авангарда» соперники не могли выявить победителя в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.10, а победа «Адмирала» — в 3.31.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: На текущий момент «Адмирал» находится в ненормальном форменном состоянии. Но даже при нынешнем соотношении сил «морякам» хватит боеспособности, чтобы оказать давление на нестабильный «Авангард» в попытках набрать очки.

Ставка: «Адмирал» победит с форой 0 за 2.42.

Прогноз: Ввиду проблем, которые присущи обеим командам в контексте содержательной игры в нападении, большое количество заброшенных шайб едва ли станет украшением предстоящей встречи.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.14.