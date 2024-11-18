В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «СКА» будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «СКА» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА»

Турнирное положение: На счету питерских армейцев 35 очков, набранных в 28 матчах. В таблице Западной конференции команда с Невы расположена на 3-м месте.

Последние матчи: На протяжении последних недель СКА преследует серия неудач, результатом которой стали шесть поражений в семи матчах. Цикл провалов армейцев начался в игре с «Локомотивом» — 2:3.

Далее команда Романа Ротенберга уступила «Салавату Юлаеву» — 2:4, «Куньлуню» — 2:2 ОТ, «Сочи» — 2:5 и «Авангарду» — 1:2. Накануне СКА взял верх над «Сибирью» — 1:0 Б и проиграл «Ак Барсу» — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Артем Земченок.

Состояние команды: Существенно обновившись в межсезонье, СКА сформировал состав, который на бумаге должен был разрывать всех и каждого, чего на деле не происходит.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Большинство матчей армейцы на текущий момент вытаскивают за счет индивидуального мастерства первоклассных звезд, в то время как слаженных командных действий СКА по-прежнему не хватает.

По ходу сезона санкт-петербуржцы успели провести две продолжительные серии без поражений, но в целом СКА не демонстрирует ничего выдающего с точки зрения результатов.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане провели 26 матчей, в которых сумели набрать 13 очков. В таблице Востока «тигры» прописались на 12-м месте, отстав от первой восьмерки на 11 баллов.

Последние матчи: Последняя победа «Амура» датирована 13 января. В тот день «тигры» взяли верх над «Ладой» — 2:0. На протяжении следующих двенадцати матчей дальневосточники только проигрывали.

Перед выездом в Санкт-Петербург «Амур» провел пятиматчевую домашнюю серию, в рамках которой уступил «Адмиралу» — 0:5, «Авангарду» — 1:2, «Металлургу» Мг — 1:2 ОТ, «Автомобилисту» — 2:3 и «Трактору» — 3:4.

Не сыграют: Девин Броссо, Дмитрий Шевченко.

Состояние команды: Первая половина сезона для «Амура» стала провалом и катастрофой, исправить которую хабаровский клуб будет пытаться в обозримом будущем.

Перспективный состав, в теории способный на многое, демонстрирует невразумительную игру, качество которой не позволяет решать даже базовую задачу, связанную с борьбой за кубковые места.

Ввиду отсутствия результатов «Амур» решился на смену тренера и дал временному наставнику около месяца на то, чтобы улучшить турнирные показатели, чего в нынешних условиях добиться крайне проблематично.

Статистика для ставок

СКА потерпел шесть поражений в семи последних матчах

«Амур» не выигрывает в гостях на протяжении шести последних матчей

В четырех гостевых матчах из последних шести «Амур» проиграл с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «СКА» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.50, а победа «Амура» — в 7.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: СКА находится не в лучшем физическим и психологическом состоянии, ввиду чего в ближайшее время команде необходимо срочно наверстывать упущенное. А начать новый победный цикл армейцы могут с матча против одной из наиболее кризисных коллективов лиги прямо сейчас.

Ставка: СКА победит с форой -2 за 1.96.

Прогноз: Звездным форвардам СКА важно вновь поверить в себя после цикла творческих неудач. С безобразной обороной «Амура» хозяевам не составит труда провести яркую в плане атакующих умений встречу.

Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.35.