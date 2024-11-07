«Вашингтон»
Турнирное положение: После почти месяца регулярки «Вашингтон» отлично себя чувствует в таблице Востока, размещаясь на пятом месте.
Последние матчи: В последних поединках для поклонников «Вашингтона» было больше позитива, нежели негатива, но проигрыш в последнем матче «Каролине» немного подпортил впечатления от отличной игры на протяжении крайней недели.
Травмированные игроки: Лазарет «Вашингтона» продолжает быть заполнен опытными игроками с именем. Там находятся Оши, Бэкстрем и Чичиран. Каждый из игроков смог бы принести пользу своему клубу здесь и сейчас.
Общий тонус клуба: В матче против разбалансированного «Нэшвилла» столичный клуб имеет очень неплохие шансы, чтобы одержать очередную домашнюю победу.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Пока что игра «Нэшвилла» совсем не впечатляет, а предпоследнее место в таблице Запада так и вовсе наводит на неприятные мысли о будущем Брюнетта в клубе.
Последние матчи: За все сыгранные с начала сезона матчи «Нэшвилл» можно похвалить только за некоторые отрезки отдельно взятых поединков, но в целом ситуация плачевная, а лидеры атаки не спешат брать на себя ответственность.
Травмированные игроки: Который сезон «Нэшвилл» является одной из самых мало травмирующихся франшиз. Перед игрой с «Кэпиталз» в составе «хищников» нет ни одного хоккеиста на больничном.
Общий тонус клуба: Гостям будет очень тяжело, поскольку команда Карбери довольно прилично готова к старту сезона, а Овечкин для своего возраста вообще в топовой форме.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» выиграл шесть последних домашних матчей
- Три последних очных встречи остались за «Нэшвиллом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.51, на гостей — 2.49.
Прогноз: «Вашингтон» сможет добыть домашнюю победу
- 2.02Динамо Москва — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Локомотив — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.70Сан-Хосе — Коламбус: прогноз и ставкаСегодня в 06:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной, поэтому стоит закладываться на «низовой» матч.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.46
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.60