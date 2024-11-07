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    «Вашингтон» продолжит домашнюю победную серию?

    «Вашингтон» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.46), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 07 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нэшвилл»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 07 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: После почти месяца регулярки «Вашингтон» отлично себя чувствует в таблице Востока, размещаясь на пятом месте.

    Последние матчи: В последних поединках для поклонников «Вашингтона» было больше позитива, нежели негатива, но проигрыш в последнем матче «Каролине» немного подпортил впечатления от отличной игры на протяжении крайней недели.

    Травмированные игроки: Лазарет «Вашингтона» продолжает быть заполнен опытными игроками с именем. Там находятся Оши, Бэкстрем и Чичиран. Каждый из игроков смог бы принести пользу своему клубу здесь и сейчас.

    Общий тонус клуба: В матче против разбалансированного «Нэшвилла» столичный клуб имеет очень неплохие шансы, чтобы одержать очередную домашнюю победу.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Пока что игра «Нэшвилла» совсем не впечатляет, а предпоследнее место в таблице Запада так и вовсе наводит на неприятные мысли о будущем Брюнетта в клубе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За все сыгранные с начала сезона матчи «Нэшвилл» можно похвалить только за некоторые отрезки отдельно взятых поединков, но в целом ситуация плачевная, а лидеры атаки не спешат брать на себя ответственность.

    Травмированные игроки: Который сезон «Нэшвилл» является одной из самых мало травмирующихся франшиз. Перед игрой с «Кэпиталз» в составе «хищников» нет ни одного хоккеиста на больничном.

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    Общий тонус клуба: Гостям будет очень тяжело, поскольку команда Карбери довольно прилично готова к старту сезона, а Овечкин для своего возраста вообще в топовой форме.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» выиграл шесть последних домашних матчей

    • Три последних очных встречи остались за «Нэшвиллом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.51, на гостей — 2.49.

    Прогноз: «Вашингтон» сможет добыть домашнюю победу

    Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной, поэтому стоит закладываться на «низовой» матч.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.46

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.60

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    «Вашингтон» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» продолжит домашнюю победную серию?
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