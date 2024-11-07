В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 07 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: После почти месяца регулярки «Вашингтон» отлично себя чувствует в таблице Востока, размещаясь на пятом месте.

Последние матчи: В последних поединках для поклонников «Вашингтона» было больше позитива, нежели негатива, но проигрыш в последнем матче «Каролине» немного подпортил впечатления от отличной игры на протяжении крайней недели.

Травмированные игроки: Лазарет «Вашингтона» продолжает быть заполнен опытными игроками с именем. Там находятся Оши, Бэкстрем и Чичиран. Каждый из игроков смог бы принести пользу своему клубу здесь и сейчас.

Общий тонус клуба: В матче против разбалансированного «Нэшвилла» столичный клуб имеет очень неплохие шансы, чтобы одержать очередную домашнюю победу.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Пока что игра «Нэшвилла» совсем не впечатляет, а предпоследнее место в таблице Запада так и вовсе наводит на неприятные мысли о будущем Брюнетта в клубе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За все сыгранные с начала сезона матчи «Нэшвилл» можно похвалить только за некоторые отрезки отдельно взятых поединков, но в целом ситуация плачевная, а лидеры атаки не спешат брать на себя ответственность.

Травмированные игроки: Который сезон «Нэшвилл» является одной из самых мало травмирующихся франшиз. Перед игрой с «Кэпиталз» в составе «хищников» нет ни одного хоккеиста на больничном.

Общий тонус клуба: Гостям будет очень тяжело, поскольку команда Карбери довольно прилично готова к старту сезона, а Овечкин для своего возраста вообще в топовой форме.

Статистика для ставок

«Вашингтон» выиграл шесть последних домашних матчей

Три последних очных встречи остались за «Нэшвиллом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.51, на гостей — 2.49.

Прогноз: «Вашингтон» сможет добыть домашнюю победу

Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной, поэтому стоит закладываться на «низовой» матч.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.46

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.60