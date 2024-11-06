ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября Александр ЗверевЗверев стал чемпионом в Париже и обошел Алькараса, Хачанов и Шнайдер снова впечатлили, а Медведев и Рублев — разочаровали Брэндон Морено и Амир АльбазиМорено остановил Альбази, Бланчифлд победила Намаюнас. Обзор карда UFC Edmonton
    Все новости спорта

    «Ванкувер» добьется легкой победы в Калифорнии?

    «Анахайм» — «Ванкувер». Ставка (к. 1.87), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Анахайм Дакс Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Ванкувер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Хонда Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: После резвого старта «Анахайм» неожиданно резко сдал и уже ошивается на 13 месте западной конференции.

    Последние матчи: Подопечные Кронина начали проседать тактически, и «Анахайм» смог победить только в одном поединке за пять последних встреч.

    Травмированные игроки: Проблемы «Анахайма» с травмированными вратарями никуда не делись, поскольку Суханек и Гибсон продолжают находиться на больничном.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против канадского клуба хозяева не будут играть первым номером, поскольку игровые ресурсы «уток» довольно скудны.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Дела у «Ванкувера» в последние недели пошли в гору, хотя это должно было случиться ещё на старте регулярки. Сейчас канадский клуб на шестой строчке Запада, но это не предел для него.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В последнем матче «Ванкувер» не без проблем обыграл «Сан-Хосе», который внезапно ожил. Качество игры «касаток» оставляло желать лучшего, но они смогли добиться необходимой победы.

    Травмированные игроки: В лазарете у «Ванкувера» по-прежнему три важных игрока: Джошуа, Пулман и Демко. Но Токкет уже научился играть и без них в долгую.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Поединок против «Дакс» также не будет проходным, но по своему потенциалу гости имеют гораздо больше шансов на успех.

    Статистика для ставок

    • «Анахайм» за пять последних матчей победил всего лишь раз

    • «Ванкувер» выиграл семь последних очных противостояний

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.57, на ничью — 4.66, на гостей — 1.87.

    Прогноз: Гости выглядят более реальным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много шайб на любой вкус

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.87

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86

    Ещё прогнозы на спорт
    3.52
  • Прогноз на матч Кливленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оклахома — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:45
    •  4.78
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Централ Кост Маринерс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Анахайм» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» добьется легкой победы в Калифорнии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры