«Анахайм»
Турнирное положение: После резвого старта «Анахайм» неожиданно резко сдал и уже ошивается на 13 месте западной конференции.
Последние матчи: Подопечные Кронина начали проседать тактически, и «Анахайм» смог победить только в одном поединке за пять последних встреч.
Травмированные игроки: Проблемы «Анахайма» с травмированными вратарями никуда не делись, поскольку Суханек и Гибсон продолжают находиться на больничном.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против канадского клуба хозяева не будут играть первым номером, поскольку игровые ресурсы «уток» довольно скудны.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Дела у «Ванкувера» в последние недели пошли в гору, хотя это должно было случиться ещё на старте регулярки. Сейчас канадский клуб на шестой строчке Запада, но это не предел для него.
Последние матчи: В последнем матче «Ванкувер» не без проблем обыграл «Сан-Хосе», который внезапно ожил. Качество игры «касаток» оставляло желать лучшего, но они смогли добиться необходимой победы.
Травмированные игроки: В лазарете у «Ванкувера» по-прежнему три важных игрока: Джошуа, Пулман и Демко. Но Токкет уже научился играть и без них в долгую.
Общий тонус клуба: Поединок против «Дакс» также не будет проходным, но по своему потенциалу гости имеют гораздо больше шансов на успех.
Статистика для ставок
- «Анахайм» за пять последних матчей победил всего лишь раз
- «Ванкувер» выиграл семь последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.57, на ничью — 4.66, на гостей — 1.87.
Прогноз: Гости выглядят более реальным претендентом на победу
- 2.70Сан-Хосе — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 06:30
- 1.80Колорадо — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.12Сент-Луис — Тампа: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много шайб на любой вкус
Ставка: П2 с коэффициентом 1.87
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86