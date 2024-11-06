В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Хонда Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: После резвого старта «Анахайм» неожиданно резко сдал и уже ошивается на 13 месте западной конференции.

Последние матчи: Подопечные Кронина начали проседать тактически, и «Анахайм» смог победить только в одном поединке за пять последних встреч.

Травмированные игроки: Проблемы «Анахайма» с травмированными вратарями никуда не делись, поскольку Суханек и Гибсон продолжают находиться на больничном.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против канадского клуба хозяева не будут играть первым номером, поскольку игровые ресурсы «уток» довольно скудны.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Дела у «Ванкувера» в последние недели пошли в гору, хотя это должно было случиться ещё на старте регулярки. Сейчас канадский клуб на шестой строчке Запада, но это не предел для него.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последнем матче «Ванкувер» не без проблем обыграл «Сан-Хосе», который внезапно ожил. Качество игры «касаток» оставляло желать лучшего, но они смогли добиться необходимой победы.

Травмированные игроки: В лазарете у «Ванкувера» по-прежнему три важных игрока: Джошуа, Пулман и Демко. Но Токкет уже научился играть и без них в долгую.

Общий тонус клуба: Поединок против «Дакс» также не будет проходным, но по своему потенциалу гости имеют гораздо больше шансов на успех.

Статистика для ставок

«Анахайм» за пять последних матчей победил всего лишь раз

«Ванкувер» выиграл семь последних очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.57, на ничью — 4.66, на гостей — 1.87.

Прогноз: Гости выглядят более реальным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много шайб на любой вкус

Ставка: П2 с коэффициентом 1.87

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86