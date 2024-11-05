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    «Адмирал» окажет достойное сопротивление «Магнитке»

    «Адмирал» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Металлург» Мг
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    «Адмирал» в дальневосточном дерби
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: За 22 матча «моряки»заработали 23 очка и в очередной раз поднялись на 5-ю строчку Востока, опередив сразу нескольких конкурентов, включая «Магнитку», на 2 балла.

    Последние матчи: Совсем недавно команда Леонида Тамбиева — после побед над «Ладой» (5:3) и «Спартаком» (4:3 ОТ) — пережила уже которую по счету серию поражений.

    Адмирал — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

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    Так, «Адмирал» проиграл «Ак Барсу» (дважды — 2:0; 4:2) и «Салавату Юлаеву» — 1:2. Но в последних матчах прошлой недели «моряки» сменили курс и набрали 4 очка. Сперва они взяли реванш у Уфы — 4:2, а затем разгромили «Амур» — 5:0.

    Не сыграют: Степан Старков.

    Состояние команды: Для «Адмирала» на текущем этапе сезон складывается неоднозначно: недавний спад «моряков» оставляет желать лучшего в вопросе содержания игры.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Серии неудач, подобные пройденным накануне, серьезно могут ударить по дальнейшим перспективам «Адмирала». Но ввиду хорошего запаса очков турнирное положение не стало критичным.

    Несколько последних побед должны вновь завести команду Леонида Тамбиева, которая по-прежнему входит в число претендентов на плей-офф и рассчитывает провести продуктивную кампанию.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Магнитогорцы по-прежнему находятся на 7-й строчке в таблице Востока с 21 очком по итогам 23 матчей. Такое же количество баллов набрали 3 прямых конкурента.

    Последние матчи: Последняя успешная игра «Магнитки» датирована 21 октября. В тот день команда Андрея Разина весьма удачно съездила в гости к «Куньлуню» — 4:2.

    После встречи в Мытищах «Металлург» Мг сопровождает новый цикл неудач: три последних матча «сталевары» проиграли. Поочередно южноуральцы уступили «Авангарду» — 2:3 ОТ, «Ак Барсу» — 1:4 и «Сибири» — 3:4.

    Не сыграют: В составе «Магнитки» потерь нет.

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    • Состояние команды: После крайне неудачного дебюта «Металлург» Мг, казалось, начал выравнивать положение. Однако прорыв месячной давности оказался не столь продолжительным.

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    Успехи команды Андрея Разина по-прежнему единичны: «Металлургу» Мг не хватает последовательности в результатах на фоне разноплановых проблем, которые преследуют его со старта.

    Переменчивый сезон «Магнитки» сопровождается слабой конкурентоспособностью в борьбе с топ-соперниками, особенно это заметно в гостевых играх «сталеваров».

    Статистика для ставок

    • В трех домашних матчах из последних четырех «Адмирал» забивал не менее 3 голов

    • В шести предыдущих встречах на «Фетисов-Арене» был пробит тотал больше 5.5

    • «Металлург» Мг потерпел поражения в трех гостевых матчах из четырех предыдущих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.99, ничья — в 4.00, а победа «Металлурга» Мг — в 2.19.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: После затяжной серии неудач «Адмирал» прибавил во многих аспектах, благодаря чему он вновь начал набирать очки. На территории, где дальневосточники в последнее время чувствуют себя прекрасно, вполне может состояться сенсация.

    Ставка: «Адмирал» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.30.

    Прогноз: С соперниками, которые приезжают во Владивосток в роли фаворитов, «Адмирал» нередко в нынешнем сезоне играл вничью в основное время, ввиду чего еще один такой исход весьма вероятен.

    Ставка: Ничья за 4.00.

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    «Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» окажет достойное сопротивление «Магнитке»
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