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    Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу

    «Динамо» Москва — «Торпедо». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Торпедо»
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    Кирилл Готовец
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 21 игре столичному клубу удалось заработать 26 очков, чего оказалось достаточно, чтобы подняться и закрепиться на 6-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: Команда Алексея Кудашова сейчас на ходу: в семи последних матчах она одержала шесть побед и еще раз проиграла в серии буллитов.

    Динамо — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Единственная неудачная с точки зрения результата встреча состоялась на льду «Локомотива» — 3:4 Б, вслед за которой «Динамо» Москва победило «Автомобилист» — 2:1, «Амур» — 1:0 и «Витязь» — 2:1.

    Не сыграют: Кадровые потери в составе «Динамо» отсутствуют.

    Состояние команды: После достаточно проблемного вливания в новый сезон в игре «Динамо» Москва наступил переломный момент: бело-голубые уверенно вошли в зону плей-офф.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С точки зрения содержания команде Алексея Кудашова еще есть над чем работать. В частности, лидеры атаки «Динамо» Москва, кажется, на данный момент не готовы в полном объеме реализовать свой потенциал.

    В последних матчах столичный клуб выигрывает с довольно неустойчивым перевесом в счете — это еще один факт, указывающий на то, что динамовцам не хватает инстинкта холодного завершения.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: За 22 встречи нижегородскому клубу удалось заработать 23 очка, ввиду чего «автозаводцы» опустились на 8-е место в таблице Запада.

    Последние матчи: В восьми последних матчах команда Игоря Ларионова потерпела шесть поражений в восьми матчах, а последняя победа была одержана 22 октября в игре с «Нефтехимиком» — 3:1.

    В следующих после успешного выезда в Нижнекамск матчах «Торпедо» исключительно теряет очки. Так, «автозаводцы» уступили «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2, ЦСКА — 1:3 и «Динамо» Минск — 2:5.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов.

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    • Состояние команды: После продуктивного и достаточно красивого отрезка с крупными победами «Торпедо» сбавило темп и потеряло былой запал, присущий его атаке.

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    Бригады нападения «Торпедо» растеряли свою эффективность, а проблемы в линии обороны в целом никуда не делись. Все это привело к серии поражений и усложнению турнирной ситуации.

    В контексте борьбы за плей-офф команда Игоря Ларионова едва ли лишится шансов, но выходить из кризиса она обязана, ведь при таких обстоятельствах «Торпедо» попросту утратит конкурентоспособность.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва победило в четырех подряд домашних матчах

    • Ни в одном матче из последних четырех в Москве динамовцы не пропустили больше 2 голов

    • Поражением «Торпедо» закончились пять матчей из последних шести

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.00, а победа «Торпедо» — в 3.77.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: Пока команда из Нижнего находится в фазе спада, динамовцы набирают неплохой темп и уверенно продвигаются в таблице. Победа над кризисным конкурентом для москвичей станет важной задачей, которую она будет решать на домашнем льду.

    Ставка: «Динамо» Москва победит за 1.87.

    Прогноз: На родной арене динамовцы в последних матчах демонстрируют предельную собранность в защите. «Торпедо», с его утратившей блеск атакой, едва ли будет претендовать в Москве на высокую результативность.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2 за 2.14.

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    «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на хоккей. Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу
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