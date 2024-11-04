Динамо
Торпедо
«Динамо» Москва
Турнирное положение: В 21 игре столичному клубу удалось заработать 26 очков, чего оказалось достаточно, чтобы подняться и закрепиться на 6-м месте в таблице Запада.
Последние матчи: Команда Алексея Кудашова сейчас на ходу: в семи последних матчах она одержала шесть побед и еще раз проиграла в серии буллитов.
Динамо — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Единственная неудачная с точки зрения результата встреча состоялась на льду «Локомотива» — 3:4 Б, вслед за которой «Динамо» Москва победило «Автомобилист» — 2:1, «Амур» — 1:0 и «Витязь» — 2:1.
Не сыграют: Кадровые потери в составе «Динамо» отсутствуют.
Состояние команды: После достаточно проблемного вливания в новый сезон в игре «Динамо» Москва наступил переломный момент: бело-голубые уверенно вошли в зону плей-офф.
С точки зрения содержания команде Алексея Кудашова еще есть над чем работать. В частности, лидеры атаки «Динамо» Москва, кажется, на данный момент не готовы в полном объеме реализовать свой потенциал.
В последних матчах столичный клуб выигрывает с довольно неустойчивым перевесом в счете — это еще один факт, указывающий на то, что динамовцам не хватает инстинкта холодного завершения.
«Торпедо»
Турнирное положение: За 22 встречи нижегородскому клубу удалось заработать 23 очка, ввиду чего «автозаводцы» опустились на 8-е место в таблице Запада.
Последние матчи: В восьми последних матчах команда Игоря Ларионова потерпела шесть поражений в восьми матчах, а последняя победа была одержана 22 октября в игре с «Нефтехимиком» — 3:1.
В следующих после успешного выезда в Нижнекамск матчах «Торпедо» исключительно теряет очки. Так, «автозаводцы» уступили «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2, ЦСКА — 1:3 и «Динамо» Минск — 2:5.
Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов.
Состояние команды: После продуктивного и достаточно красивого отрезка с крупными победами «Торпедо» сбавило темп и потеряло былой запал, присущий его атаке.
Бригады нападения «Торпедо» растеряли свою эффективность, а проблемы в линии обороны в целом никуда не делись. Все это привело к серии поражений и усложнению турнирной ситуации.
В контексте борьбы за плей-офф команда Игоря Ларионова едва ли лишится шансов, но выходить из кризиса она обязана, ведь при таких обстоятельствах «Торпедо» попросту утратит конкурентоспособность.
Статистика для ставок
- «Динамо» Москва победило в четырех подряд домашних матчах
- Ни в одном матче из последних четырех в Москве динамовцы не пропустили больше 2 голов
- Поражением «Торпедо» закончились пять матчей из последних шести
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.00, а победа «Торпедо» — в 3.77.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.
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Прогноз: Пока команда из Нижнего находится в фазе спада, динамовцы набирают неплохой темп и уверенно продвигаются в таблице. Победа над кризисным конкурентом для москвичей станет важной задачей, которую она будет решать на домашнем льду.
Ставка: «Динамо» Москва победит за 1.87.
Прогноз: На родной арене динамовцы в последних матчах демонстрируют предельную собранность в защите. «Торпедо», с его утратившей блеск атакой, едва ли будет претендовать в Москве на высокую результативность.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2 за 2.14.