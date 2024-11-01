Питтсбург
Анахайм
«Питтсбург»
Турнирное положение: В результате серии провалов «пингвины» опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В 11 встречах «Пенс» заработали всего 7 очков.
Последние матчи: На старте регулярного сезона команда Майка Салливана одержала три победы в пяти матчах, после чего ее накрыла затяжная кризисная фаза.
Питтсбург — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Текущая череда поражений разрослась до шести матчей. За этот период «Питтсбург» проиграл «Каролине» — 1:4, «Виннипегу» — 3:6, «Калгари» — 3:4 Б, «Эдмонтону» — 0:4, «Ванкуверу» — 3:4 и «Миннесоте» — 3:5.
Не сыграют: Блэйк Лизотт, Мэтт Ньето, Брайан Раст.
Состояние команды: Перед новым сезоном в «Питтсбурге» строили большие планы, представляя, как ветераны команды зажгут напоследок в плей-офф кампании.
Реальность же оказалась менее щадящей: на старте регулярного чемпионата «Питтсбург» сопровождают частые неудачи, которые ввиду плотной конкуренции сразу же поместили его в один ряд с аутсайдерами.
По ходу сезона «пингвины» еще наберут свое, однако текущие результаты команды сопровождаются деструктивизмом, особенно с точки зрения игры в обороне, эффективность которой практически сведена к нулю.
«Анахайм»
Турнирное положение: По итогам 9 матчей калифорнийцы из Анахайма оказались на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 9 набранными очками в активе.
Последние матчи: Общая турнирная картина «Дакс» состоит из циклов неудач, которые разбавляются редкими победами: в девяти играх сезона команда Грега Кронина потерпела пять поражений.
После выигранного у «Сан-Хосе» домашнего дерби 23 октября — 3:1 «Анахайм» проводит гостевую серию, в рамках которой случились поражения от «Рейнджерс» — 1:2 и «Нью-Джерси» — 2:6, а также были добыты 2 очка в матче с «Айлендерс» — 3:1.
Не сыграют: Джон Гибсон, Томаш Суханек.
Состояние команды: В новый сезон команда из южной части Калифорнии входила в роли одного из перестраивающихся аутсайдеров, не имеющего реальных шансов на попадание в плей-офф.
На начальном отрезке чемпионата результаты «Анахайма» соответствуют упомянутому тезису: зачастую «Дакс» терпят неудачи, которые лишь изредка чередуются победами — преимущественно над равными себе.
Соперничать с большими клубами «Анахайм» в его действующей формации просто не готов: подбор атакующих кадров и глубина состава не смогут обеспечить «уткам» должный уровень конкурентоспособности.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» проиграл в шести последних матчах
- В шести матчах из последних семи «Питтсбург» пропускал больше 3 голов
- «Анахайм» потерпел четыре поражения в шести гостевых матчах в нынешнем сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.86, ничья — в 4.87, а победа «Анахайма» — в 3.46.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.78.
- 3.85СКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Авангард — Лада: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.00Динамо Москва — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Калифорнийцы едут в Пенсильванию в роли очевидных аутсайдеров, однако на фоне последних неудач «пингвинов» шансы «Дакс» в предстоящем матче будут выше, чем кажутся на поверхности.
Ставка: «Анахайм» победит с форой +1 за 1.82.
Прогноз: С учетом атакующих проблем «Анахайма» и закрытой модели игры, которую попытаются навязать гости, встреча на катке «Питтсбурга» завершится скромными цифрами с точки зрения результативности.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.99.