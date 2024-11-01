ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брэндон МореноМорено встретится с Альбази, Льюис против Диницы. Анонс карда UFC Edmonton Винисиус ЖуниорКарнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча» РодриИсторическая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
    Все новости спорта

    «Анахайм» избежит крупного поражения в Питтсбурге

    «Питтсбург» — «Анахайм». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, НХЛ, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Анахайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каттер Готье
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 01 Ноября 2024 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: В результате серии провалов «пингвины» опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В 11 встречах «Пенс» заработали всего 7 очков.

    Последние матчи: На старте регулярного сезона команда Майка Салливана одержала три победы в пяти матчах, после чего ее накрыла затяжная кризисная фаза.

    Питтсбург — Анахайм: коэффициенты букмекеров

    Текущая череда поражений разрослась до шести матчей. За этот период «Питтсбург» проиграл «Каролине» — 1:4, «Виннипегу» — 3:6, «Калгари» — 3:4 Б, «Эдмонтону» — 0:4, «Ванкуверу» — 3:4 и «Миннесоте» — 3:5.

    Не сыграют: Блэйк Лизотт, Мэтт Ньето, Брайан Раст.

    Состояние команды: Перед новым сезоном в «Питтсбурге» строили большие планы, представляя, как ветераны команды зажгут напоследок в плей-офф кампании.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Реальность же оказалась менее щадящей: на старте регулярного чемпионата «Питтсбург» сопровождают частые неудачи, которые ввиду плотной конкуренции сразу же поместили его в один ряд с аутсайдерами.

    По ходу сезона «пингвины» еще наберут свое, однако текущие результаты команды сопровождаются деструктивизмом, особенно с точки зрения игры в обороне, эффективность которой практически сведена к нулю.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: По итогам 9 матчей калифорнийцы из Анахайма оказались на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 9 набранными очками в активе.

    Последние матчи: Общая турнирная картина «Дакс» состоит из циклов неудач, которые разбавляются редкими победами: в девяти играх сезона команда Грега Кронина потерпела пять поражений.

    После выигранного у «Сан-Хосе» домашнего дерби 23 октября — 3:1 «Анахайм» проводит гостевую серию, в рамках которой случились поражения от «Рейнджерс» — 1:2 и «Нью-Джерси» — 2:6, а также были добыты 2 очка в матче с «Айлендерс» — 3:1.

    Не сыграют: Джон Гибсон, Томаш Суханек.

  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Рейнджерс», «Питтсбург» уступил «Миннесоте», «Монреаль» — «Сиэтлу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 октября
  • Сегодня

    • Состояние команды: В новый сезон команда из южной части Калифорнии входила в роли одного из перестраивающихся аутсайдеров, не имеющего реальных шансов на попадание в плей-офф.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    На начальном отрезке чемпионата результаты «Анахайма» соответствуют упомянутому тезису: зачастую «Дакс» терпят неудачи, которые лишь изредка чередуются победами — преимущественно над равными себе.

    Соперничать с большими клубами «Анахайм» в его действующей формации просто не готов: подбор атакующих кадров и глубина состава не смогут обеспечить «уткам» должный уровень конкурентоспособности.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» проиграл в шести последних матчах

    • В шести матчах из последних семи «Питтсбург» пропускал больше 3 голов

    • «Анахайм» потерпел четыре поражения в шести гостевых матчах в нынешнем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.86, ничья — в 4.87, а победа «Анахайма» — в 3.46.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.78.

    Прогноз: Калифорнийцы едут в Пенсильванию в роли очевидных аутсайдеров, однако на фоне последних неудач «пингвинов» шансы «Дакс» в предстоящем матче будут выше, чем кажутся на поверхности.

    Ставка: «Анахайм» победит с форой +1 за 1.82.

    Прогноз: С учетом атакующих проблем «Анахайма» и закрытой модели игры, которую попытаются навязать гости, встреча на катке «Питтсбурга» завершится скромными цифрами с точки зрения результативности.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Шинник — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрейпер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фрайбург — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венеция — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казо — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» избежит крупного поражения в Питтсбурге
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры