В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В результате серии провалов «пингвины» опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В 11 встречах «Пенс» заработали всего 7 очков.

Последние матчи: На старте регулярного сезона команда Майка Салливана одержала три победы в пяти матчах, после чего ее накрыла затяжная кризисная фаза.

Текущая череда поражений разрослась до шести матчей. За этот период «Питтсбург» проиграл «Каролине» — 1:4, «Виннипегу» — 3:6, «Калгари» — 3:4 Б, «Эдмонтону» — 0:4, «Ванкуверу» — 3:4 и «Миннесоте» — 3:5.

Не сыграют: Блэйк Лизотт, Мэтт Ньето, Брайан Раст.

Состояние команды: Перед новым сезоном в «Питтсбурге» строили большие планы, представляя, как ветераны команды зажгут напоследок в плей-офф кампании.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Реальность же оказалась менее щадящей: на старте регулярного чемпионата «Питтсбург» сопровождают частые неудачи, которые ввиду плотной конкуренции сразу же поместили его в один ряд с аутсайдерами.

По ходу сезона «пингвины» еще наберут свое, однако текущие результаты команды сопровождаются деструктивизмом, особенно с точки зрения игры в обороне, эффективность которой практически сведена к нулю.

«Анахайм»

Турнирное положение: По итогам 9 матчей калифорнийцы из Анахайма оказались на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 9 набранными очками в активе.

Последние матчи: Общая турнирная картина «Дакс» состоит из циклов неудач, которые разбавляются редкими победами: в девяти играх сезона команда Грега Кронина потерпела пять поражений.

После выигранного у «Сан-Хосе» домашнего дерби 23 октября — 3:1 «Анахайм» проводит гостевую серию, в рамках которой случились поражения от «Рейнджерс» — 1:2 и «Нью-Джерси» — 2:6, а также были добыты 2 очка в матче с «Айлендерс» — 3:1.

Не сыграют: Джон Гибсон, Томаш Суханек.

Состояние команды: В новый сезон команда из южной части Калифорнии входила в роли одного из перестраивающихся аутсайдеров, не имеющего реальных шансов на попадание в плей-офф.

На начальном отрезке чемпионата результаты «Анахайма» соответствуют упомянутому тезису: зачастую «Дакс» терпят неудачи, которые лишь изредка чередуются победами — преимущественно над равными себе.

Соперничать с большими клубами «Анахайм» в его действующей формации просто не готов: подбор атакующих кадров и глубина состава не смогут обеспечить «уткам» должный уровень конкурентоспособности.

Статистика для ставок

«Питтсбург» проиграл в шести последних матчах

В шести матчах из последних семи «Питтсбург» пропускал больше 3 голов

«Анахайм» потерпел четыре поражения в шести гостевых матчах в нынешнем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.86, ничья — в 4.87, а победа «Анахайма» — в 3.46.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.78.

Прогноз: Калифорнийцы едут в Пенсильванию в роли очевидных аутсайдеров, однако на фоне последних неудач «пингвинов» шансы «Дакс» в предстоящем матче будут выше, чем кажутся на поверхности.

Ставка: «Анахайм» победит с форой +1 за 1.82.

Прогноз: С учетом атакующих проблем «Анахайма» и закрытой модели игры, которую попытаются навязать гости, встреча на катке «Питтсбурга» завершится скромными цифрами с точки зрения результативности.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.99.