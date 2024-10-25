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    «Детройт» продлит победную серию?

    «Детройт» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.97), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Нью-Джерси»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2024 года

    Детройт

  • НХЛ
    •  Детройт 02:00 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •

    «Детройт»

    Турнирное положение: На данный момент времени «Детройт» постепенно поднимается со дна таблицы, и сейчас уже обитает на 13 позиции.

    Последние матчи: После шести сыгранных матчей «Детройт» имеет на своем счету шесть очков, но в последних матчах клуб Лалонда демонстрирует признаки жизни.

    Детройт — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Сейчас у «Детройта» не может играть лишь Джек Кэмпбелл из-за обстоятельств в личной жизни.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Джерси» может завершиться победой «Детройта», поскольку «дьяволы» сейчас крайне неубедительны в защите.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что «Нью-Джерси» располагается на второй строчке Востока, а большую часть времени так и вовсе лидировал, но результаты постепенно идут на спад.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Шелдон Киф упускает нити игры из своих рук, а «Нью-Джерси» дает течь по всем фронтам. За два последних проигранных матча «дьяволы» пропустили какое-то невероятное количество шайб.

    Травмированные игроки: Два хоккеиста «Нью-Джерси» по-прежнему не могут играть за свой клуб. Это Люк Хьюз и Бретт Песс.

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    Общий тонус клуба: В такой обороной даже в мачте против не самого сильного «Детройта» можно устроиться на серьезные неприятности.

    Статистика для ставок

    • За пять последних матчей против «Нью-Джерси» клуб из Мичигана смог выиграть всего лишь раз

    • «Нью-Джерси» в двух последних поединках пропустил 14 (!) шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.62, на гостей — 2.09.

    Прогноз: «Детройт» способен продолжить победную серию

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.97

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.04

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    «Детройт» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Детройт» продлит победную серию?
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