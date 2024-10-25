Детройт
Нью-Джерси
«Детройт»
Турнирное положение: На данный момент времени «Детройт» постепенно поднимается со дна таблицы, и сейчас уже обитает на 13 позиции.
Последние матчи: После шести сыгранных матчей «Детройт» имеет на своем счету шесть очков, но в последних матчах клуб Лалонда демонстрирует признаки жизни.
Детройт — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас у «Детройта» не может играть лишь Джек Кэмпбелл из-за обстоятельств в личной жизни.
Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Джерси» может завершиться победой «Детройта», поскольку «дьяволы» сейчас крайне неубедительны в защите.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Несмотря на то, что «Нью-Джерси» располагается на второй строчке Востока, а большую часть времени так и вовсе лидировал, но результаты постепенно идут на спад.
Последние матчи: Шелдон Киф упускает нити игры из своих рук, а «Нью-Джерси» дает течь по всем фронтам. За два последних проигранных матча «дьяволы» пропустили какое-то невероятное количество шайб.
Травмированные игроки: Два хоккеиста «Нью-Джерси» по-прежнему не могут играть за свой клуб. Это Люк Хьюз и Бретт Песс.
Общий тонус клуба: В такой обороной даже в мачте против не самого сильного «Детройта» можно устроиться на серьезные неприятности.
Статистика для ставок
- За пять последних матчей против «Нью-Джерси» клуб из Мичигана смог выиграть всего лишь раз
- «Нью-Джерси» в двух последних поединках пропустил 14 (!) шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.62, на гостей — 2.09.
Прогноз: «Детройт» способен продолжить победную серию
- 2.19Вашингтон — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 2.08Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.72Торонто — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит
Ставка: П1 с коэффициентом 2.97
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.04