В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: На данный момент времени «Детройт» постепенно поднимается со дна таблицы, и сейчас уже обитает на 13 позиции.

Последние матчи: После шести сыгранных матчей «Детройт» имеет на своем счету шесть очков, но в последних матчах клуб Лалонда демонстрирует признаки жизни.

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Травмированные игроки: Сейчас у «Детройта» не может играть лишь Джек Кэмпбелл из-за обстоятельств в личной жизни.

Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Джерси» может завершиться победой «Детройта», поскольку «дьяволы» сейчас крайне неубедительны в защите.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Несмотря на то, что «Нью-Джерси» располагается на второй строчке Востока, а большую часть времени так и вовсе лидировал, но результаты постепенно идут на спад.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Шелдон Киф упускает нити игры из своих рук, а «Нью-Джерси» дает течь по всем фронтам. За два последних проигранных матча «дьяволы» пропустили какое-то невероятное количество шайб.

Травмированные игроки: Два хоккеиста «Нью-Джерси» по-прежнему не могут играть за свой клуб. Это Люк Хьюз и Бретт Песс.

Общий тонус клуба: В такой обороной даже в мачте против не самого сильного «Детройта» можно устроиться на серьезные неприятности.

Статистика для ставок

За пять последних матчей против «Нью-Джерси» клуб из Мичигана смог выиграть всего лишь раз

«Нью-Джерси» в двух последних поединках пропустил 14 (!) шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.62, на гостей — 2.09.

Прогноз: «Детройт» способен продолжить победную серию

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому на большое количество шайб рассчитывать не стоит

Ставка: П1 с коэффициентом 2.97

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.04