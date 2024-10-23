Баффало
Даллас
«Баффало»
Турнирное положение: Пока что с возвращением Раффа не сильно много чего изменилось в положении «Баффало». Сейчас клуб на 12 строчке Востока, но есть надежда, что это не приговор.
Последние матчи: Над структурой игры «Баффало» еще работать и работать, но последний выигранный матч у «Чикаго» вселяет надежду на светлое будущее.
Баффало — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас «Баффало» не может помочь всего лишь один хоккеист, и имя ему Обе-Кубель.
Общий тонус клуба: Против «Далласа» будет неимоверно сложно, поскольку это одна из сильных команд лиги последних лет, но Рафф может придумать спасительный оборонительный план.
«Даллас»
Турнирное положение: Начало сезона нисколько не сказалось на настроении «Далласа», и клуб из Техаса уверенно размещается на второй строчке Запада.
Последние матчи: Дебур в значительной степени поработал на ментальным состояние «Далласа», и звезды проиграли свой первый матч на пятом поединке со старта сезона.
Травмированные игроки: По сравнению с принимающей командой у «Далласа» куда более серьезные проблемы с травмированными игроками. На данный момент клубу не могут помочь Дамба, Сегин и Стил.
Общий тонус клуба: В выездном поединке против «Баффало» расклад сил целиком и полностью в пользу «Далласа», но хозяева льда способны поставить палки в колеса.
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл три последних очных противостояния
- В двух последних очных встречах не забрасывалось больше пяти шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.51, на гостей — 2.11.
Прогноз: Гости без особых вопросов заберут победу в предстоящем поединке
- 2.09Нью-Йорк Айлендерс — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:45
- 3.00Флорида — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
- 2.15Калгари — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Много шайб в этом матче ждать не стоит
Ставка: П2 с коэффициентом 2.11
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.45