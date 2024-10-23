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    «Даллас» добудет легкую победу в гостях?

    «Баффало» — «Даллас». Ставка (к. 2.11), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 23 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2024 года

    Баффало

  • НХЛ
    •  Баффало 02:00 Даллас

    Даллас

  • НХЛ
    •

    «Баффало»

    Турнирное положение: Пока что с возвращением Раффа не сильно много чего изменилось в положении «Баффало». Сейчас клуб на 12 строчке Востока, но есть надежда, что это не приговор.

    Последние матчи: Над структурой игры «Баффало» еще работать и работать, но последний выигранный матч у «Чикаго» вселяет надежду на светлое будущее.

    Баффало — Даллас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас «Баффало» не может помочь всего лишь один хоккеист, и имя ему Обе-Кубель.

    Общий тонус клуба: Против «Далласа» будет неимоверно сложно, поскольку это одна из сильных команд лиги последних лет, но Рафф может придумать спасительный оборонительный план.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Начало сезона нисколько не сказалось на настроении «Далласа», и клуб из Техаса уверенно размещается на второй строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Дебур в значительной степени поработал на ментальным состояние «Далласа», и звезды проиграли свой первый матч на пятом поединке со старта сезона.

    Травмированные игроки: По сравнению с принимающей командой у «Далласа» куда более серьезные проблемы с травмированными игроками. На данный момент клубу не могут помочь Дамба, Сегин и Стил.

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    Общий тонус клуба: В выездном поединке против «Баффало» расклад сил целиком и полностью в пользу «Далласа», но хозяева льда способны поставить палки в колеса.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл три последних очных противостояния

    • В двух последних очных встречах не забрасывалось больше пяти шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.51, на гостей — 2.11.

    Прогноз: Гости без особых вопросов заберут победу в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Много шайб в этом матче ждать не стоит

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.11

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.45

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    «Баффало» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» добудет легкую победу в гостях?
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