В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 23 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: Пока что с возвращением Раффа не сильно много чего изменилось в положении «Баффало». Сейчас клуб на 12 строчке Востока, но есть надежда, что это не приговор.

Последние матчи: Над структурой игры «Баффало» еще работать и работать, но последний выигранный матч у «Чикаго» вселяет надежду на светлое будущее.

Травмированные игроки: Сейчас «Баффало» не может помочь всего лишь один хоккеист, и имя ему Обе-Кубель.

Общий тонус клуба: Против «Далласа» будет неимоверно сложно, поскольку это одна из сильных команд лиги последних лет, но Рафф может придумать спасительный оборонительный план.

«Даллас»

Турнирное положение: Начало сезона нисколько не сказалось на настроении «Далласа», и клуб из Техаса уверенно размещается на второй строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Дебур в значительной степени поработал на ментальным состояние «Далласа», и звезды проиграли свой первый матч на пятом поединке со старта сезона.

Травмированные игроки: По сравнению с принимающей командой у «Далласа» куда более серьезные проблемы с травмированными игроками. На данный момент клубу не могут помочь Дамба, Сегин и Стил.

Общий тонус клуба: В выездном поединке против «Баффало» расклад сил целиком и полностью в пользу «Далласа», но хозяева льда способны поставить палки в колеса.

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл три последних очных противостояния

В двух последних очных встречах не забрасывалось больше пяти шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.51, на гостей — 2.11.

Прогноз: Гости без особых вопросов заберут победу в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Много шайб в этом матче ждать не стоит

Ставка: П2 с коэффициентом 2.11

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.45