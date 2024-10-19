Сибирь
Северсталь
«Сибирь»
Турнирное положение: Команда выдает отличный старт, занимая 3-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Сибирь» отстает от 1-й позиции на 5 пунктов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда вырвала победу у «Нефтехимика» (2:1). Матчем ранее «Сибирь» проиграла «Ладе» со счетом 3:4 в овертайме. До этой встречи команда разгромила «Ак Барс» (6:3).
Сибирь — Северсталь: коэффициенты букмекеров
В 4-х из 5-и последних матчей «Сибирь» набирала очки, команда трижды победила и дважды проиграла в 5-и встречах. За этот период подопечные Вадима Епанчинцева разгромили «Автомобилист» (4:0).
Не сыграют: Тэйлор Бек и Егор Мартынов (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Сибирь» выдает отличную игру, команда показывает характер и стабильно набирает очки. Сейчас команда справедливо идет в лидерах Востока.
К тому же, на своей площадке «Сибирь» потеряла минимум очков. За 6 матчей дома команда набрала 10 очков из 12-и возможных. «Северстали» будет сложно противостоять сопернику.
В нынешнем сезоне 38-летний нападающий Сергей Широков набрал 10 (8+2) очков в 13-и встречах. Форвард является лидером «Сибири» и в таком возрасте показывает игру высшего уровня.
«Северсталь»
Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Запада с 20-ю очками в копилке после 17-и сыгранных матчей. «Северсталь» ведет борьбу за 2-ю строчку со СКА.
Последние матчи: В прошедшей встрече «столевары» вырвали победу у «Амура», забросив победную шайбу за 32 секунды до конца 3-го периода. До этого «Северсталь» одолел «Адмирал» (6:5 ОТ).
В последних 5-и матчах у команды 4 победы и 1 поражение. Единственный раз «Северсталь» проиграл «Куньлуню» (0:3), а до этого победила минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (4:3).
Не сыграют: Яннис Калдис и Макар Фомин (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Северсталь» потихоньку набирает ход, команда находится в 3-ке лидеров Запада. Кажется, что «столевары» не собираются останавливаться.
Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко является лучшим бомбардиром КХЛ. Форвард набрал 17 (9+8) очков за 16 встреч. Пилипенко вместе с Данилом Аймурзиным буквально разрывают соперников.
Сейчас «Северсталь» способна обыграть кого угодно, у команды прекрасная атакующая линия и более менее стабильная оборона. Непредсказуемость форвардов команды может стать большой проблемой для «Сибири».
Статистика для ставок
- В последних 5-и матчах «Северсталь» четырежды победил
- За последние 4 встречи «Сибирь» забросила 15 шайб
- В последних 5-и очных матчах «Северсталь» трижды побеждала «Сибирь»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Северстали» — в 3.40.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.13 и 1.70 соответственно.
- 2.17Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.81Витязь — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.17Амур — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
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Прогноз: Судя по последним матчам, «Северсталь» точно может претендовать на победу. Команда действует уверенно против любого соперника.
Ставка: Фора «Северстали» 0 за 2.55.
Прогноз: Можно предположить, что «Сибирь» не будет отсыживаться в обороне и забросит минимум парочку шайб.
Ставка: Тотал 5 больше за 1.78.