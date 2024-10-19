В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет 19 октября. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда выдает отличный старт, занимая 3-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Сибирь» отстает от 1-й позиции на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда вырвала победу у «Нефтехимика» (2:1). Матчем ранее «Сибирь» проиграла «Ладе» со счетом 3:4 в овертайме. До этой встречи команда разгромила «Ак Барс» (6:3).

В 4-х из 5-и последних матчей «Сибирь» набирала очки, команда трижды победила и дважды проиграла в 5-и встречах. За этот период подопечные Вадима Епанчинцева разгромили «Автомобилист» (4:0).

Не сыграют: Тэйлор Бек и Егор Мартынов (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Сибирь» выдает отличную игру, команда показывает характер и стабильно набирает очки. Сейчас команда справедливо идет в лидерах Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

К тому же, на своей площадке «Сибирь» потеряла минимум очков. За 6 матчей дома команда набрала 10 очков из 12-и возможных. «Северстали» будет сложно противостоять сопернику.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий Сергей Широков набрал 10 (8+2) очков в 13-и встречах. Форвард является лидером «Сибири» и в таком возрасте показывает игру высшего уровня.

«Северсталь»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции Запада с 20-ю очками в копилке после 17-и сыгранных матчей. «Северсталь» ведет борьбу за 2-ю строчку со СКА.

Последние матчи: В прошедшей встрече «столевары» вырвали победу у «Амура», забросив победную шайбу за 32 секунды до конца 3-го периода. До этого «Северсталь» одолел «Адмирал» (6:5 ОТ).

В последних 5-и матчах у команды 4 победы и 1 поражение. Единственный раз «Северсталь» проиграл «Куньлуню» (0:3), а до этого победила минское «Динамо» (3:2 Б) и СКА (4:3).

Не сыграют: Яннис Калдис и Макар Фомин (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Северсталь» потихоньку набирает ход, команда находится в 3-ке лидеров Запада. Кажется, что «столевары» не собираются останавливаться.

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко является лучшим бомбардиром КХЛ. Форвард набрал 17 (9+8) очков за 16 встреч. Пилипенко вместе с Данилом Аймурзиным буквально разрывают соперников.

Сейчас «Северсталь» способна обыграть кого угодно, у команды прекрасная атакующая линия и более менее стабильная оборона. Непредсказуемость форвардов команды может стать большой проблемой для «Сибири».

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Северсталь» четырежды победил

За последние 4 встречи «Сибирь» забросила 15 шайб

В последних 5-и очных матчах «Северсталь» трижды побеждала «Сибирь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Северстали» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.13 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Судя по последним матчам, «Северсталь» точно может претендовать на победу. Команда действует уверенно против любого соперника.

Ставка: Фора «Северстали» 0 за 2.55.

Прогноз: Можно предположить, что «Сибирь» не будет отсыживаться в обороне и забросит минимум парочку шайб.

Ставка: Тотал 5 больше за 1.78.