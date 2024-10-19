Адмирал
Лада
«Адмирал»
Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Адмирал» продолжает катиться вниз.
Последние матчи: В прошлой очной встрече против «Лады» дальневосточники умудрились проиграть со счетом 1:6, пропустив 5 шайб в 3-м периоде. До этого «Адмирал» также проиграл «Северстали» (5:6 ОТ).
Адмирал — Лада: коэффициенты букмекеров
За последние 8 матчей команда выиграла только 1 раз, проиграв при этом 7 раз. «Адмирал» за этот период проигрывал «Сочи» (0:5) и минскому «Динамо» со счетом 2:7.
Не сыграет: Степан Старков (травма).
Состояние команды: «Адмирал» переживает сложные времена, проигрывая матч за матчем. Подопечные Леонида Тамбиева потеряли уверенность в своих силах.
Судя по последнему матчу с «Ладой» (1:6), проблемы «Адмирала» ни куда не делись. К тому же, вратари команды подводят, дальневосточники пропустили 12 шайб за последние 2 матча.
Тамбиеву неоходимо предпринимать меры, чтобы взбодрить свою команду. Пока что, «Адмирал» напоминает себя прошлогодних — без искры в глазах и без результата.
«Лада»
Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 8-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Лада» ворвалась в зону плей-офф, обыграв «Адмирал» 17-го октября.
Последние матчи: «Лада» уже сыграла 3 матча в своей дальневосточной поездке. Сначала команда проиграла и выиграла «Амуру» (0:2 и 5:3 соответственно), а затем разгромила «Адмирал» (6:1).
За последние 5 матчей у тольяттинцев 3 победы и 2 поражения. До этого «Лада» обыграла «Сибирь» (4:3 ОТ) и проиграла «Адмиралу» (0:2).
Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).
Состояние команды: В последнее время «Лада» стала играть куда лучше и увереннее. Команда стала куда чаще набирать очки и ворвалась в зону плей-офф, пытаясь укрепить свои позиции.
В последней встрече «Лада» продемонстрировала «Адмиралу», как может играть на пределе своих возможностей. В 3-м периоде тольяттинцы не оставили шансов своему сопернику.
У команды есть все шансы снова обыграть соперника. Да, «Адмирал» будет предельно мотивирован взять реванш, но «Лада» здорово играет в обороне и может снова нейтрализовать дальневосточников.
Статистика для ставок
- За последние 2 матча «Адмирал» пропустил 12 шайб
- «Лада», напротив, забросила 11 шайб за последние 2 встречи
- В нынешнем сезоне «Лада» дважды обыгрывала «Адмирал» и 1 раз проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.10, а победа «Лады» — в 2.90.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.
- 2.14Вашингтон — Даллас: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 2.17Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.17Амур — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
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Прогноз: Можно предположить, что «Лада» снова найдет ключи к воротам соперника и точно не проиграет.
Ставка: Фора «Лады» 0 за 2.20.
Прогноз: В прошлой встрече «Адмирал» победит атаковать, а «Лада» будет действовать на контратаках.
Ставка: Тотал 5 больше за 2.10.