В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ладу». Игра пройдет 19 октября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Адмирал» продолжает катиться вниз.

Последние матчи: В прошлой очной встрече против «Лады» дальневосточники умудрились проиграть со счетом 1:6, пропустив 5 шайб в 3-м периоде. До этого «Адмирал» также проиграл «Северстали» (5:6 ОТ).

За последние 8 матчей команда выиграла только 1 раз, проиграв при этом 7 раз. «Адмирал» за этот период проигрывал «Сочи» (0:5) и минскому «Динамо» со счетом 2:7.

Не сыграет: Степан Старков (травма).

Состояние команды: «Адмирал» переживает сложные времена, проигрывая матч за матчем. Подопечные Леонида Тамбиева потеряли уверенность в своих силах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Судя по последнему матчу с «Ладой» (1:6), проблемы «Адмирала» ни куда не делись. К тому же, вратари команды подводят, дальневосточники пропустили 12 шайб за последние 2 матча.

Тамбиеву неоходимо предпринимать меры, чтобы взбодрить свою команду. Пока что, «Адмирал» напоминает себя прошлогодних — без искры в глазах и без результата.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 8-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Лада» ворвалась в зону плей-офф, обыграв «Адмирал» 17-го октября.

Последние матчи: «Лада» уже сыграла 3 матча в своей дальневосточной поездке. Сначала команда проиграла и выиграла «Амуру» (0:2 и 5:3 соответственно), а затем разгромила «Адмирал» (6:1).

За последние 5 матчей у тольяттинцев 3 победы и 2 поражения. До этого «Лада» обыграла «Сибирь» (4:3 ОТ) и проиграла «Адмиралу» (0:2).

Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).

Состояние команды: В последнее время «Лада» стала играть куда лучше и увереннее. Команда стала куда чаще набирать очки и ворвалась в зону плей-офф, пытаясь укрепить свои позиции.

В последней встрече «Лада» продемонстрировала «Адмиралу», как может играть на пределе своих возможностей. В 3-м периоде тольяттинцы не оставили шансов своему сопернику.

У команды есть все шансы снова обыграть соперника. Да, «Адмирал» будет предельно мотивирован взять реванш, но «Лада» здорово играет в обороне и может снова нейтрализовать дальневосточников.

Статистика для ставок

За последние 2 матча «Адмирал» пропустил 12 шайб

«Лада», напротив, забросила 11 шайб за последние 2 встречи

В нынешнем сезоне «Лада» дважды обыгрывала «Адмирал» и 1 раз проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.10, а победа «Лады» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Лада» снова найдет ключи к воротам соперника и точно не проиграет.

Ставка: Фора «Лады» 0 за 2.20.

Прогноз: В прошлой встрече «Адмирал» победит атаковать, а «Лада» будет действовать на контратаках.

Ставка: Тотал 5 больше за 2.10.