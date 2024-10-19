ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити» Рой ДжонсРой Джонс и еще 9 лучших боксеров-полутяжеловесов в истории Виктор ДьёкерешДьёкереш, Порро, Угарте и еще семь лучших трансферов Угу Вианы в «Спортинге»
    Все новости спорта

    «Лада» снова обыграет дальневосточников?

    «Адмирал» — «Лада». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Остап Сафин — нападающий «Лады»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ладу». Игра пройдет 19 октября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 10:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Адмирал» продолжает катиться вниз.

    Последние матчи: В прошлой очной встрече против «Лады» дальневосточники умудрились проиграть со счетом 1:6, пропустив 5 шайб в 3-м периоде. До этого «Адмирал» также проиграл «Северстали» (5:6 ОТ).

    Адмирал — Лада: коэффициенты букмекеров

    За последние 8 матчей команда выиграла только 1 раз, проиграв при этом 7 раз. «Адмирал» за этот период проигрывал «Сочи» (0:5) и минскому «Динамо» со счетом 2:7.

    Не сыграет: Степан Старков (травма).

    Состояние команды: «Адмирал» переживает сложные времена, проигрывая матч за матчем. Подопечные Леонида Тамбиева потеряли уверенность в своих силах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Судя по последнему матчу с «Ладой» (1:6), проблемы «Адмирала» ни куда не делись. К тому же, вратари команды подводят, дальневосточники пропустили 12 шайб за последние 2 матча.

    Тамбиеву неоходимо предпринимать меры, чтобы взбодрить свою команду. Пока что, «Адмирал» напоминает себя прошлогодних — без искры в глазах и без результата.

    «Лада»

    Турнирное положение: Тольяттинцы занимают 8-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Лада» ворвалась в зону плей-офф, обыграв «Адмирал» 17-го октября.

    Последние матчи: «Лада» уже сыграла 3 матча в своей дальневосточной поездке. Сначала команда проиграла и выиграла «Амуру» (0:2 и 5:3 соответственно), а затем разгромила «Адмирал» (6:1).

    За последние 5 матчей у тольяттинцев 3 победы и 2 поражения. До этого «Лада» обыграла «Сибирь» (4:3 ОТ) и проиграла «Адмиралу» (0:2).

    Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).

  • «Магнитка» — в первой пятерке, серия побед «Трактора», новые провалы «Авангарда» и «Ак Барса»
  • КХЛ: обзор шестой игровой недели
  • 14/10/2024

    • Состояние команды: В последнее время «Лада» стала играть куда лучше и увереннее. Команда стала куда чаще набирать очки и ворвалась в зону плей-офф, пытаясь укрепить свои позиции.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В последней встрече «Лада» продемонстрировала «Адмиралу», как может играть на пределе своих возможностей. В 3-м периоде тольяттинцы не оставили шансов своему сопернику.

    У команды есть все шансы снова обыграть соперника. Да, «Адмирал» будет предельно мотивирован взять реванш, но «Лада» здорово играет в обороне и может снова нейтрализовать дальневосточников.

    Статистика для ставок

    • За последние 2 матча «Адмирал» пропустил 12 шайб

    • «Лада», напротив, забросила 11 шайб за последние 2 встречи

    • В нынешнем сезоне «Лада» дважды обыгрывала «Адмирал» и 1 раз проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.10, а победа «Лады» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Лада» снова найдет ключи к воротам соперника и точно не проиграет.

    Ставка: Фора «Лады» 0 за 2.20.

    Прогноз: В прошлой встрече «Адмирал» победит атаковать, а «Лада» будет действовать на контратаках.

    Ставка: Тотал 5 больше за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Гойяс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Касаткина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адмирал» — «Лада»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» снова обыграет дальневосточников?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры