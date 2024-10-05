В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 5 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: В 12 матчах Омск заработал всего 9 очков. С учетом столь слабых результатов «ястребы» опустились на 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: В течение довольно длительного отрезка команда Сергея Звягина с головой погружена в кризис, который ранее сопровождался 7-матчевой серией поражений.

Откровенно затянувшийся период провалов удалось прервать за счет победы над «Сибирью» днями ранее (3:2). Но после незначительного успеха в локальном дерби «Авангард» снова потерял очки: на домашнем льду «ястребы» не воспользовались шансом продавить «Локомотив» (3:5).

Не сыграют: Михаил Бердин.

Состояние команды: В межсезонье «Авангард» называли фаворитом Востока, а по факту команда прописалась среди главных претендентов на последние места.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее текущий кризис является временным: рано или поздно «Авангарду» удастся набрать оптимальные кондиции и вернуться в гонку за лидерские позиции, несмотря на потерю достаточно большого объема очков на старте.

Главной проблемой Омска на текущий момент остается атака: ни одна из бригад нападения не проявляет себя должным образом, хотя моментами новички демонстрируют то, ради чего их подписывали.

«Барыс»

Турнирное положение: Непонимание и полная растерянность казахов остается неизменной: в 12 матчах «барсы» набрали всего 5 очков и застряли на 12-й строчке в таблице Востока.

Последние матчи: «Барыс» в новом сезоне стал первым, кто решился на раннюю смену тренера. Однако с Вячеславом Буцаевым во главе пока мало что меняется.

В трех последних матчах «Барыс» вновь не побеждал, при этом днями ранее команда устроилась на безвольные 1:10 в домашней встрече с «Торпедо». В последней игре астанчане уступили «Спартаку» (2:4).

Не сыграют: Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Си Джей Смит.

Состояние команды: То, что происходит с «Барысом» сейчас, вполне можно обозначить как тотальный разлад: команда проводит ужасный отрезок, рискуя побить все антирекорды лиги.

Недавняя смена тренера свидетельствует о явных попытках «Барыса» исправить ситуацию за максимальное короткие сроки, но столько на этой уйдет времени в действительности — спрогнозировать невозможно.

В ближайшее время «Барыс» ждет тяжелейший календарь, который можно использовать в качестве проверки на боевитость и внести определенные изменения в игру.

Статистика для ставок

В трех встречах 7-матчевой серии поражений «Авангард» проиграл с разницей в 3 шайбы

На момент публикации прогноза «Барыс» является худшей командой лиги по проценту набора очков и игре в нападении

В домашних играх с 2021 года «Авангард» забрасывает «Барысу» не менее трех шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 5.10, а победа «Барыса» — в 5.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.19, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: Несмотря на то, какие результаты демонтирует Омск на старте сезона, команде предстоит встретиться с коллективом, находящимся в полном унынии. При таком соотношении сил «ястребы» обязаны уверенно брать очки на домашней площадке.

Ставка: «Авангард» не проиграет ни одного периода за 1.92.

Прогноз: Игра омичей в нападении оставляет желать лучшего, но слабая оборона «Барыса» — это отдельная тема для обсуждения. Такого соперника команда Звягина точно не пожалеет в контексте крупной победы.

Ставка: «Авангард» забьет во всех периодах за 2.90.