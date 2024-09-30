В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене Металлург» 30 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В результате неудачной стартовой кампании «Магнитка» застряла на 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав в 10 матчах 6 очков.

Последние матчи: После катастрофического старта, обусловленного пятью поражениями в шести встречах, команда Андрея Разина впервые в сезоне выиграла дважды кряду.

Определенный результативный прорыв случился в период с 21 по 23 сентября, когда «Металлург» Мг победил «Нефтехимик» (1:0 Б) и «Салават» (5:3).

Однако в последних матчах «лисы» пережили очередную серию неудач. На домашнем катке действующий обладатель Кубка уступил «Спартаку» (3:4) и «Ак Барсу» (3:4).

Не сыграют: Домашнюю игру «Магнитки» пропустит Артем Минулин, под вопросом участие Дениса Зернова.

Состояние команды: Начало сезона «Металлургу» Мг дается крайне тяжело. Несмотря на текущее положение, действующий чемпион остается боеспособным и нацелен на улучшение своих позиций.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Металлурга» Мг нуждается в доработке, особенно в оборонительных действиях, где команда часто теряет концентрацию и затем разваливается полностью.

В ближайших матчах «Металлург» Мг попытается хоть как-то наладить свою игру и вернуть уверенность, чтобы начать стабильно набирать очки и поэтапно готовиться к возвращению в элиту Востока.

«Лада»

Турнирное положение: Начало нового сезона клуб из Тольятти едва ли может внести себе в актив, хотя и никакой катастрофы не произошло. С 7 очками на счету «Лада» занимает 9-ю строчку в таблице Востока.

Последние матчи: Перед выездом в Магнитогорск команда Олега Браташа явно еще не забыла о серии поражений, которая в течение предыдущих разрослась до четырех матчей.

Однако в последней встрече провальному циклу пришел конец. На домашней площадке «Лада» в эффектном стиле одержала верх над «Нефтехимиком» (5:4 Б).

Не сыграют: В составе «Лады» травмирован Данила Моисеев.

Состояние команды: На текущий момент «Ладе» не удается выйти на стабильный уровень игры, который команда демонстрировала на этом же отрезке годом ранее.

Недавние матчи показали, что «Лада» нуждается в усилении атакующих действий и более слаженной игре в обороне. Ошибки в ключевых моментах часто приводят к потере очков.

Для успешного продвижения вперед «Ладе» необходимо найти баланс между линиями и повысить эффективность игры на обеих сторонах площадки.

Статистика для ставок

В четырех матчах из последних пяти «Металлург» Мг пропустил по 3+ шайбы

Результативность «Лады» в трех встречах из пяти предыдущих держалась на уровне 3+ заброшенных шайб

Тольяттинцы обыграли «Магнитку» в трех последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.66, ничья — в 4.48, а победа «Лады» — в 4.38.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Текущая форма Магнитогорска вызывает массу вопросов и беспокойств, однако «Лада» в нынешних кондициях не выглядит той командой, которая способна воспользоваться игровым кризисом коллектива Андрея Разина.

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 1.86.

Прогноз: С учетом проблем в обороне «Магнитки» и неизбежными попытками «Лады» навязать борьбу встреча в Магнитогорске будет сопровождаться высокой голевой событийностью.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.