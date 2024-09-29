В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Динамо» М — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» М

Турнирное положение: Говорить о настоящем возвращении московского «Динамо» в борьбу за высокие места не приходится, поскольку коллектив Кудашова сейчас размещается на восьмом месте Запада.

Последние матчи: Два последних поединка завершились в пользу московского «Динамо», но соперники оставляли желать лучшего.

Травмированные игроки: Московское «Динамо» обладает достаточными ресурсами, чтобы играть всеми сильнейшими в этом поединке.

Общий тонус клуба: Повезло, что и «Нефтехимик» сейчас не на ходу, поэтому хозяева вполне могут продолжить одерживать победы.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нынешний сезона для «Нефтехимика» складывается противоречиво, и после стартового спурта команда спустилась на седьмое место Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Что бы не делали тренеры «Нефтехимика», но клуб не может победить уже пять встреч подряд.

Травмированные игроки: Леонтьев и его «Нефтехимик» могут рассчитывать на сильнейших прямо здесь и сейчас.

Общий тонус клуба: Пока что сложно представить, что может помочь гостям в предстоящей игре против московского «Динамо».

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не может выиграть пять матчей подряд

Три из последних пяти очных встреч не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.59, на ничью — 5.00, на гостей — 4.56.

Прогноз: Гости совсем разобранные, поэтому «Динамо» победит без вариантов

Альтернативный прогноз: Напрашивается результативный матч

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.34.