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    Московское «Динамо» продолжит серию побед?

    «Динамо» М — «Нефтехимик». Ставка (к. 1.74), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» М — «Нефтехимик»
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    «Динамо» М
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Динамо» М — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Динамо» М

    Турнирное положение: Говорить о настоящем возвращении московского «Динамо» в борьбу за высокие места не приходится, поскольку коллектив Кудашова сейчас размещается на восьмом месте Запада.

    Последние матчи: Два последних поединка завершились в пользу московского «Динамо», но соперники оставляли желать лучшего.

    Динамо — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Московское «Динамо» обладает достаточными ресурсами, чтобы играть всеми сильнейшими в этом поединке.

    Общий тонус клуба: Повезло, что и «Нефтехимик» сейчас не на ходу, поэтому хозяева вполне могут продолжить одерживать победы.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нынешний сезона для «Нефтехимика» складывается противоречиво, и после стартового спурта команда спустилась на седьмое место Востока.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Что бы не делали тренеры «Нефтехимика», но клуб не может победить уже пять встреч подряд.

    Травмированные игроки: Леонтьев и его «Нефтехимик» могут рассчитывать на сильнейших прямо здесь и сейчас.

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    Общий тонус клуба: Пока что сложно представить, что может помочь гостям в предстоящей игре против московского «Динамо».

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» не может выиграть пять матчей подряд

    • Три из последних пяти очных встреч не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.59, на ничью — 5.00, на гостей — 4.56.

    Прогноз: Гости совсем разобранные, поэтому «Динамо» победит без вариантов

    Альтернативный прогноз: Напрашивается результативный матч

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.34.

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    «Динамо» М — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на хоккей. Московское «Динамо» продолжит серию побед?
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