Динамо
Нефтехимик
«Динамо» М
Турнирное положение: Говорить о настоящем возвращении московского «Динамо» в борьбу за высокие места не приходится, поскольку коллектив Кудашова сейчас размещается на восьмом месте Запада.
Последние матчи: Два последних поединка завершились в пользу московского «Динамо», но соперники оставляли желать лучшего.
Динамо — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Московское «Динамо» обладает достаточными ресурсами, чтобы играть всеми сильнейшими в этом поединке.
Общий тонус клуба: Повезло, что и «Нефтехимик» сейчас не на ходу, поэтому хозяева вполне могут продолжить одерживать победы.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нынешний сезона для «Нефтехимика» складывается противоречиво, и после стартового спурта команда спустилась на седьмое место Востока.
Последние матчи: Что бы не делали тренеры «Нефтехимика», но клуб не может победить уже пять встреч подряд.
Травмированные игроки: Леонтьев и его «Нефтехимик» могут рассчитывать на сильнейших прямо здесь и сейчас.
Общий тонус клуба: Пока что сложно представить, что может помочь гостям в предстоящей игре против московского «Динамо».
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» не может выиграть пять матчей подряд
- Три из последних пяти очных встреч не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.59, на ничью — 5.00, на гостей — 4.56.
Прогноз: Гости совсем разобранные, поэтому «Динамо» победит без вариантов
- 2.35Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Динамо Минск — Северсталь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:10
- 2.20СКА — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Напрашивается результативный матч
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.34.