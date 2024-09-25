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    Ярославцы проведут еще один первоклассный матч

    «Локомотив» — «Авангард». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Авангард»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В восьми встречах Ярославль набрал 13 очков и закрепился на первой строчке в таблице Западной конференции, опередив на 2 балла СКА и «Спартак».

    Последние матчи: В дебюте нового чемпионата команда Игоря Никитина выдала четыре победы подряд, за которыми последовала неожиданная потеря двух очков на льду «Нефтехимика» (0:1).

    Локомотив — Авангард: коэффициенты букмекеров

    После выезда в Нижнекамск «Локомотив» провел три встречи в Ярославле, где переиграл «Ладу» (2:1), уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и разгромил «Северсталь» (4:1).

    Не сыграют: Матч пропустят Денис Алексеев и Дмитрий Симашев.

    Состояние команды: «Локомотив» уверенно идет по дистанции, демонстрируя сбалансированную игру. Команда показывает отличную реализацию в атаке, что позволяет регулярно набирать очки и оставаться лидером Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Защита «Локомотива» по-прежнему находится на высоте. Минимум пропущенных шайб — результат четкой организации оборонительных действий и слаженной работы всей команды.

    «Локомотиву» важно продолжать в том же духе: сохраняя баланс между атакой и обороной, парни Никитина смогут уверенно удерживать первую строчку конференции.

    «Авангард»

    Турнирное положение: На текущий момент омичи провели восемь матчей, в которых заработали всего 7 очков. В таблице Восточной конференции «ястребы» застряли на 8-м месте.

    Последние матчи: После трех побед на старте команду Сергея Звягина накрыла серия неудач. В этом цикле омичи находятся на протяжении пяти матчей.

    Все началось на домашнем катке, где «Авангард» по буллитам уступил «Амуру» (2:3 Б). В следующих встречах «ястребы» не набрали ни одного очка, так как провально выступили против «Сибири» (1:4), «Салавата Юлаева» (2:4), «Автомобилиста» (0:3) и СКА (1:4).

    Не сыграют: Омичам не поможет Михаил Бердин, под вопросом участие Рида Буше.

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    • Состояние команды: «Авангард» сталкивается с непростым началом сезона, хотя дебют чемпионата оказался сравнительно успешным.

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    Оборона «Авангарда» нуждается в дополнительной стабильности. Ошибки в ключевых моментах приводят к большому количеству пропущенным шайб, что явно не может устраивать команду такого уровня.

    Парням Звягина предстоит кропотливая работа над всеми аспектами игры. Только так Омску удастся выйти на характерно высокий уровень и бороться за высокие позиции в конференции.

    Статистика для ставок

    • На момент написания «Локо» пропускает в среднем 1,2 шайбы за игру, что является лучшим показателем в лиге

    • «Локомотив» победил в пяти очных матчах из последних восьми

    • Серия «Авангарда» без побед увеличилась до пяти матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 3.92, а победа «Авангарда» — в 3.63.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

    Прогноз: В большинстве матчей «Локо» играет практически идеально, демонстрируя высший класс на обеих половинах площадки. На домашнем льду Ярославль — явный фаворит, который сумеет заработать очки.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.93.

    Прогноз: Ввиду нестабильности «Авангарда» и текущей формы «Локо», предстоящая встреча, скорее всего, завершится в основное время в пользу хозяев.

    Ставка: «Локомотив» победит за 1.88.

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    «Локомотив» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на хоккей. Ярославцы проведут еще один первоклассный матч
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