В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В восьми встречах Ярославль набрал 13 очков и закрепился на первой строчке в таблице Западной конференции, опередив на 2 балла СКА и «Спартак».

Последние матчи: В дебюте нового чемпионата команда Игоря Никитина выдала четыре победы подряд, за которыми последовала неожиданная потеря двух очков на льду «Нефтехимика» (0:1).

После выезда в Нижнекамск «Локомотив» провел три встречи в Ярославле, где переиграл «Ладу» (2:1), уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и разгромил «Северсталь» (4:1).

Не сыграют: Матч пропустят Денис Алексеев и Дмитрий Симашев.

Состояние команды: «Локомотив» уверенно идет по дистанции, демонстрируя сбалансированную игру. Команда показывает отличную реализацию в атаке, что позволяет регулярно набирать очки и оставаться лидером Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Защита «Локомотива» по-прежнему находится на высоте. Минимум пропущенных шайб — результат четкой организации оборонительных действий и слаженной работы всей команды.

«Локомотиву» важно продолжать в том же духе: сохраняя баланс между атакой и обороной, парни Никитина смогут уверенно удерживать первую строчку конференции.

«Авангард»

Турнирное положение: На текущий момент омичи провели восемь матчей, в которых заработали всего 7 очков. В таблице Восточной конференции «ястребы» застряли на 8-м месте.

Последние матчи: После трех побед на старте команду Сергея Звягина накрыла серия неудач. В этом цикле омичи находятся на протяжении пяти матчей.

Все началось на домашнем катке, где «Авангард» по буллитам уступил «Амуру» (2:3 Б). В следующих встречах «ястребы» не набрали ни одного очка, так как провально выступили против «Сибири» (1:4), «Салавата Юлаева» (2:4), «Автомобилиста» (0:3) и СКА (1:4).

Не сыграют: Омичам не поможет Михаил Бердин, под вопросом участие Рида Буше.

Состояние команды: «Авангард» сталкивается с непростым началом сезона, хотя дебют чемпионата оказался сравнительно успешным.

Оборона «Авангарда» нуждается в дополнительной стабильности. Ошибки в ключевых моментах приводят к большому количеству пропущенным шайб, что явно не может устраивать команду такого уровня.

Парням Звягина предстоит кропотливая работа над всеми аспектами игры. Только так Омску удастся выйти на характерно высокий уровень и бороться за высокие позиции в конференции.

Статистика для ставок

На момент написания «Локо» пропускает в среднем 1,2 шайбы за игру, что является лучшим показателем в лиге

«Локомотив» победил в пяти очных матчах из последних восьми

Серия «Авангарда» без побед увеличилась до пяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 3.92, а победа «Авангарда» — в 3.63.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: В большинстве матчей «Локо» играет практически идеально, демонстрируя высший класс на обеих половинах площадки. На домашнем льду Ярославль — явный фаворит, который сумеет заработать очки.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.93.

Прогноз: Ввиду нестабильности «Авангарда» и текущей формы «Локо», предстоящая встреча, скорее всего, завершится в основное время в пользу хозяев.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.88.