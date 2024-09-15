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    Белорусы дадут бой динамовцам из Москвы?

    Динамо Москва — Динамо Минск: ставка и прогноз, новости. 15.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск в игре с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Старт московского клуба в новом сезоне можно считать провальным: на текущий момент он занимает 10-е место в Западной конференции с 2 очками после четырех матчей.

    Такое же количество баллов набрал «Сочи», но у вечного аутсайдера лиги на две игры меньше. От другого элитного неудачника начала сезона — СКА — «Динамо» Москва отстает на одно очко.

    Динамо — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Единственную пока победу в сезоне команда Алексея Кудашова оформила в домашнем матче с «Северсталью» (3:1), уступив перед этим «Куньлуню» (1:3).

    После победной встречи москвичи потеряли очки во встречах с «Ладой» (3:6) и «Спартаком» (2:4). Оба неудачных матча прошли за пределами «ВТБ Арены».

    Не сыграют: На момент публикации о потерях столичного клуба нет информации.

    Состояние команды: Начало сезона «Динамо» Москва сопровождается не только потерями очков, но и в целом неубедительным содержанием игры.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    За столь короткий период регулярки «Динамо» Москва пропустило 14 шайб. На сегодняшний день это худший оборонительный старт среди всех представителей Запада.

    Атака «Динамо» Москва в дебюте чемпионата также вызывает вопросы: за этот цикл команда Кудашова забросила всего 9 шайб — чуть больше двух голов за игру в среднем.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусы начали сезон бодро: в четырех встречах набрали 6 очков и расположились на третьей строчке в таблице Запада.

    На текущий момент «Динамо» Минск отстает от лидера таблицы — ярославского «Локомотива» — на 2 балла, а от «Спартака» — на одно очко при одинаковом количестве проведенных встреч.

    Последние матчи: Единственное поражение в начале сезона команда Дмитрия Квартальнова потерпела от «Спартака» (2:5). Перед этим она разгромила «Амур» (3:0), а после — смяла «Витязь» (5:1) и «Барыс» (5:1).

    Не сыграют: Белорусы готовятся к непростому выезду без значимых кадровых недостатков.

    Состояние команды: В отличие от будущего соперника, «Динамо» Минск вправе назвать успешным свой дебют сезона.

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    На стартовом отрезке «Динамо» Минск старается выдавать свой максимум в матчах с равными по силе соперниками, набирая важнейшие очки, которые в конечном итоге могут стать ключевыми.

    «Динамо» Минск, как и сезонами ранее, входит в число претендентов на плей-офф, поэтому бодрое начало должно укрепить уверенность команды, которая по итогам двух недель является одним из лидеров в плане результативности.

    Статистика для ставок

    • В трех матчах на старте сезона из сыгранных четырех «Динамо» Москва пропускало от трех шайб и более

    • В пяти личных встречах из шести последних в Москве выигрывали хозяева

    • В дебюте сезона команда Алексея Кудашова является второй с конца на Западе по игре в обороне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.36, а победа «Динамо» Минск — в 3.68.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: Возможно, результаты минчан нельзя назвать выдающимися, но в борьбе команде Квартальнова точно не откажешь. Ввиду принципиальности соперничества и неважной формы москвичей, гости имеют неплохие шансы на столичном катке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск за 2.10.

    Прогноз: Ни одна из динамовских команд на данном этапе противостояния не захочет делить или отдавать очки, поэтому высокая результативность здесь — вполне вероятное развитие событий.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.

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    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на хоккей. Белорусы дадут бой динамовцам из Москвы?
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