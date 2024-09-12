В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мытищи Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Мало, кто ожидал от «Куньлуня» такого убедительного старта в этом сезоне, но он случился. Сейчас китайско-российский клуб располагается на пятом месте в таблице Запада.

Последние матчи: После двух победу подряд последовало поражение от «Северстали», хотя шансы на успех против сопоставимого по силам клуба были весьма неплохие.

Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не сможет принять участие в матче защитник Дойл Сомерби.

Общий тонус клуба: С «Локомотивом» будет тяжело, но «Куньлунь» уже приучил удивлять в новом сезоне, поэтому от хозяев можно ждать сюрпризов.

«Локомотив»

Турнирное положение: Старт нового регулярного чемпионата для «Локомотива» получается лучше предыдущего. Коллектив Никитина единолично идет на первом месте в своей конференции, имея максимальное количество набранных очков.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Ярославский клуб выиграл три матча подряд, причем во всех них он был сильнее своих соперников.

Травмированные игроки: У ярославского клуба также появились травмированные хоккеисты. В предстоящей игре не сможет принять участие защитник Алексей Береглазов.

Общий тонус клуба: В матче против «Куньлуня» гости видятся однозначными фаворитами встречи, и вероятность их победы более, чем серьезная.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает «Куньлуню» семь очных поединков

За три стартовых матча сезона ярославцы пропустили всего лишь две шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.22, на ничью — 4.50, на гостей — 1.72.

Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы добыть победу малой кровью

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут устроить голевую феерию

Ставка: П2 с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.