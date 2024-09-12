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    «Локомотив» продолжит побеждать?

    Куньлунь — Локомотив: ставка и прогноз, новости. 12.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мытищи Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Мало, кто ожидал от «Куньлуня» такого убедительного старта в этом сезоне, но он случился. Сейчас китайско-российский клуб располагается на пятом месте в таблице Запада.

    Последние матчи: После двух победу подряд последовало поражение от «Северстали», хотя шансы на успех против сопоставимого по силам клуба были весьма неплохие.

    Куньлунь Ред Стар — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не сможет принять участие в матче защитник Дойл Сомерби.

    Общий тонус клуба: С «Локомотивом» будет тяжело, но «Куньлунь» уже приучил удивлять в новом сезоне, поэтому от хозяев можно ждать сюрпризов.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Старт нового регулярного чемпионата для «Локомотива» получается лучше предыдущего. Коллектив Никитина единолично идет на первом месте в своей конференции, имея максимальное количество набранных очков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Ярославский клуб выиграл три матча подряд, причем во всех них он был сильнее своих соперников.

    Травмированные игроки: У ярославского клуба также появились травмированные хоккеисты. В предстоящей игре не сможет принять участие защитник Алексей Береглазов.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Куньлуня» гости видятся однозначными фаворитами встречи, и вероятность их победы более, чем серьезная.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает «Куньлуню» семь очных поединков

    • За три стартовых матча сезона ярославцы пропустили всего лишь две шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.22, на ничью — 4.50, на гостей — 1.72.

    Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы добыть победу малой кровью

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут устроить голевую феерию

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.

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    «Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» продолжит побеждать?
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