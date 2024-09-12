Куньлунь Ред Стар
Локомотив
«Куньлунь»
Турнирное положение: Мало, кто ожидал от «Куньлуня» такого убедительного старта в этом сезоне, но он случился. Сейчас китайско-российский клуб располагается на пятом месте в таблице Запада.
Последние матчи: После двух победу подряд последовало поражение от «Северстали», хотя шансы на успех против сопоставимого по силам клуба были весьма неплохие.
Куньлунь Ред Стар — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не сможет принять участие в матче защитник Дойл Сомерби.
Общий тонус клуба: С «Локомотивом» будет тяжело, но «Куньлунь» уже приучил удивлять в новом сезоне, поэтому от хозяев можно ждать сюрпризов.
«Локомотив»
Турнирное положение: Старт нового регулярного чемпионата для «Локомотива» получается лучше предыдущего. Коллектив Никитина единолично идет на первом месте в своей конференции, имея максимальное количество набранных очков.
Последние матчи: Ярославский клуб выиграл три матча подряд, причем во всех них он был сильнее своих соперников.
Травмированные игроки: У ярославского клуба также появились травмированные хоккеисты. В предстоящей игре не сможет принять участие защитник Алексей Береглазов.
Общий тонус клуба: В матче против «Куньлуня» гости видятся однозначными фаворитами встречи, и вероятность их победы более, чем серьезная.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает «Куньлуню» семь очных поединков
- За три стартовых матча сезона ярославцы пропустили всего лишь две шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.22, на ничью — 4.50, на гостей — 1.72.
Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы добыть победу малой кровью
- 1.96Авангард — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.89Витязь — Динамо Мн: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Салават Юлаев — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут устроить голевую феерию
Ставка: П2 с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.