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    Выезд СКА в Ярославль обернется успехом?

    Локомотив — СКА: ставка и прогноз, новости. 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — СКА
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В двух матчах Ярославль взял максимум очков, благодаря чему на старте сумел уйти в минимальный отрыв от всех основных конкурентов, включая СКА, «Спартак» и «Динамо».

    Такое же количество баллов в дебюте сезона набрал «китайский» «Куньлунь», в то время как разница между петербургским клубом составляет всего одно очко, что на данном этапе не столь важно.

    Локомотив — СКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В двух матчах на старте многомесячной дистанции команда Игоря Никитина обыграла представителей Востока.

    В первой встрече «Локомотив» вышел победителем из непростого противостояния с «Магниткой», завоевав вместе с тем трофей матча открытия (3:2), после чего достаточно уверенно разобрался с «Ладой», по сути уничтожив ее во втором периоде — 3:0.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: По-прежнему в списке травмированных находится Алексей Береглазов.

    Состояние команды: На первых порах нового сезона команда Никитина показала себя с лучшей стороны, однако реальное положение дел «Локо» прояснится позже, когда регулярка войдет в активную фазу и по-настоящему сложных матчей станет больше.

    СКА

    Турнирное положение: В очередной раз укрепив состав за счет значимых подписаний, санкт-петербургский клуб все равно не сумел войти в сезон в роли бескомпромиссного лидера, который разрывает всех, на кого выходит.

    В двух встречах СКА набрал 3 очка и оказался временно третьим на Западе. С турнирной точки зрения это ничего не значит, но главный тренер клуба явно хочет большего в вопросе стремления к идеалу.

    Последние матчи: Первую игру сезона команда Романа Ротенберга провела на льду «Металлурга» Мг. В гостях у действующего чемпиона питерцы выдали хороший хоккей, но уступили в овертайме — 4:5 ОТ.

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    • Вторую встречу СКА провел на площадке «Лады», с которой сыграл сравнительно сдержанно в контексте ресурса и атакующих возможностей, одержав будничную победу — 3:1.

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    Не сыграют: В Ярославль с командой не отправится нападающий Василий Глотов.

    Состояние команды: Нынешний СКА в текущих реалиях борьбы выглядит претендентом на победу в Западной конференции и на выход в финал Кубка. Вместе с тем Ротенберг намерен добиться от звездного состава максимальной полезности впереди.

    Статистика для ставок

    • Два последних очных матча в Ярославле закончились победой СКА

    • Ни в одной личной встрече из последних шести на «Арене-2000» общая результативность не превышала показатель в 5 заброшенных шайб

    • На старте нового сезона ни «Локомотив», ни СКА не забивали меньше трех голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.05, а победа СКА — в 2.29.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

    Прогноз: Статистика последних очных матчей в Ярославле говорит в пользу СКА. Кроме того, максималистская команда Ротенберга намерена выйти на пик полезности в атаке и сберечь эту форму на продолжительном отрезке, в результате чего она может превзойти соперника по ключевым показателям.

    Ставка: СКА победит за 2.29.

    Прогноз: В ближайшие несколько недель особое внимание по понятным причинам будет приковано к Кузнецову. Вполне вероятно, Евгений, как и остальные лидеры атакующей группы, смогут проявить себя должным образом в большой игре.

    Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.85.

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    «Локомотив» — СКА: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на хоккей. Выезд СКА в Ярославль обернется успехом?
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