В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — СКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В двух матчах Ярославль взял максимум очков, благодаря чему на старте сумел уйти в минимальный отрыв от всех основных конкурентов, включая СКА, «Спартак» и «Динамо».

Такое же количество баллов в дебюте сезона набрал «китайский» «Куньлунь», в то время как разница между петербургским клубом составляет всего одно очко, что на данном этапе не столь важно.

Последние матчи: В двух матчах на старте многомесячной дистанции команда Игоря Никитина обыграла представителей Востока.

В первой встрече «Локомотив» вышел победителем из непростого противостояния с «Магниткой», завоевав вместе с тем трофей матча открытия (3:2), после чего достаточно уверенно разобрался с «Ладой», по сути уничтожив ее во втором периоде — 3:0.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: По-прежнему в списке травмированных находится Алексей Береглазов.

Состояние команды: На первых порах нового сезона команда Никитина показала себя с лучшей стороны, однако реальное положение дел «Локо» прояснится позже, когда регулярка войдет в активную фазу и по-настоящему сложных матчей станет больше.

СКА

Турнирное положение: В очередной раз укрепив состав за счет значимых подписаний, санкт-петербургский клуб все равно не сумел войти в сезон в роли бескомпромиссного лидера, который разрывает всех, на кого выходит.

В двух встречах СКА набрал 3 очка и оказался временно третьим на Западе. С турнирной точки зрения это ничего не значит, но главный тренер клуба явно хочет большего в вопросе стремления к идеалу.

Последние матчи: Первую игру сезона команда Романа Ротенберга провела на льду «Металлурга» Мг. В гостях у действующего чемпиона питерцы выдали хороший хоккей, но уступили в овертайме — 4:5 ОТ.

Вторую встречу СКА провел на площадке «Лады», с которой сыграл сравнительно сдержанно в контексте ресурса и атакующих возможностей, одержав будничную победу — 3:1.

Не сыграют: В Ярославль с командой не отправится нападающий Василий Глотов.

Состояние команды: Нынешний СКА в текущих реалиях борьбы выглядит претендентом на победу в Западной конференции и на выход в финал Кубка. Вместе с тем Ротенберг намерен добиться от звездного состава максимальной полезности впереди.

Статистика для ставок

Два последних очных матча в Ярославле закончились победой СКА

Ни в одной личной встрече из последних шести на «Арене-2000» общая результативность не превышала показатель в 5 заброшенных шайб

На старте нового сезона ни «Локомотив», ни СКА не забивали меньше трех голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.05, а победа СКА — в 2.29.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: Статистика последних очных матчей в Ярославле говорит в пользу СКА. Кроме того, максималистская команда Ротенберга намерена выйти на пик полезности в атаке и сберечь эту форму на продолжительном отрезке, в результате чего она может превзойти соперника по ключевым показателям.

Ставка: СКА победит за 2.29.

Прогноз: В ближайшие несколько недель особое внимание по понятным причинам будет приковано к Кузнецову. Вполне вероятно, Евгений, как и остальные лидеры атакующей группы, смогут проявить себя должным образом в большой игре.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.85.