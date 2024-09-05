В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Лада Арене» 05 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Возвращение «Лады» в хоккейную элиту прошло славно, и однозначно можно похвалить Браташа и его подопечных за такую удачную игру год назад.

Последние матчи: За семь сыгранных матчей в августе волжский коллектив проиграл только два раза, а последняя товарищеская встреча игралась против «Югры», и тольяттинский клуб смог забрать волевую победу в той игре.

Травмированные игроки: Хочется верить, что полностью здоровый состав у «Лады» будет сохраняться ка можно дольше.

Общий тонус клуба: Матч против «Локомотива» будет отличной лакмусовой бумажкой, которая позволит сказать, на что будет претендовать клуб в предстоящем сезоне.

«Локомотив»

Турнирное положение: Прошлый сезон для «Локомотива» получится крайне удачным, поэтому держать планку в нынешней регулярке будет довольно сложно.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Ярославский клуб крайне натужно проводил свои последние выставочные матчи и три последних не смог завершить в основное время матча.

Травмированные игроки: Никаких травмированных игроков нет, поэтому Никитин может рассчитывать на сильнейших.

Общий тонус клуба: Поединок против «Лады» будет разминочным, поскольку составы клубов несопоставимы на текущий момент времени.

Статистика для ставок

«Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах

Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.14, на ничью — 4.15, на гостей — 1.77.

Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы добыть победу малой кровью

Альтернативный прогноз: Разгрома не будет, да и вообще на большое количество шайб рассчитывать не стоит

Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.22.