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    Лада — Локомотив: ставка и прогноз, новости. 05.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Локомотив»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Лада Арене» 05 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Лада»

    Турнирное положение: Возвращение «Лады» в хоккейную элиту прошло славно, и однозначно можно похвалить Браташа и его подопечных за такую удачную игру год назад.

    Последние матчи: За семь сыгранных матчей в августе волжский коллектив проиграл только два раза, а последняя товарищеская встреча игралась против «Югры», и тольяттинский клуб смог забрать волевую победу в той игре.

    Лада — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Хочется верить, что полностью здоровый состав у «Лады» будет сохраняться ка можно дольше.

    Общий тонус клуба: Матч против «Локомотива» будет отличной лакмусовой бумажкой, которая позволит сказать, на что будет претендовать клуб в предстоящем сезоне.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Прошлый сезон для «Локомотива» получится крайне удачным, поэтому держать планку в нынешней регулярке будет довольно сложно.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Ярославский клуб крайне натужно проводил свои последние выставочные матчи и три последних не смог завершить в основное время матча.

    Травмированные игроки: Никаких травмированных игроков нет, поэтому Никитин может рассчитывать на сильнейших.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «Лады» будет разминочным, поскольку составы клубов несопоставимы на текущий момент времени.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах

    • Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.14, на ничью — 4.15, на гостей — 1.77.

    Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы добыть победу малой кровью

    Альтернативный прогноз: Разгрома не будет, да и вообще на большое количество шайб рассчитывать не стоит

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.22.

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    «Лада» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» не затратит много сил для победы?
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