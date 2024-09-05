Лада
Локомотив
«Лада»
Турнирное положение: Возвращение «Лады» в хоккейную элиту прошло славно, и однозначно можно похвалить Браташа и его подопечных за такую удачную игру год назад.
Последние матчи: За семь сыгранных матчей в августе волжский коллектив проиграл только два раза, а последняя товарищеская встреча игралась против «Югры», и тольяттинский клуб смог забрать волевую победу в той игре.
Лада — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хочется верить, что полностью здоровый состав у «Лады» будет сохраняться ка можно дольше.
Общий тонус клуба: Матч против «Локомотива» будет отличной лакмусовой бумажкой, которая позволит сказать, на что будет претендовать клуб в предстоящем сезоне.
«Локомотив»
Турнирное положение: Прошлый сезон для «Локомотива» получится крайне удачным, поэтому держать планку в нынешней регулярке будет довольно сложно.
Последние матчи: Ярославский клуб крайне натужно проводил свои последние выставочные матчи и три последних не смог завершить в основное время матча.
Травмированные игроки: Никаких травмированных игроков нет, поэтому Никитин может рассчитывать на сильнейших.
Общий тонус клуба: Поединок против «Лады» будет разминочным, поскольку составы клубов несопоставимы на текущий момент времени.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не мог обойтись без овертайма в трёх последних товарищеских встречах
- Два последних очных поединка между этими клубами выявляли победителя лишь в овертайме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.14, на ничью — 4.15, на гостей — 1.77.
Прогноз: Гости постараются сделать все возможное, чтобы добыть победу малой кровью
- 1.91Авангард — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Разгрома не будет, да и вообще на большое количество шайб рассчитывать не стоит
Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.22.